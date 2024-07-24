Kadınlar Ödüllü Zeytinyağlarının Üretimi ve Satışında Karşılaştıkları Zorlukları Paylaşıyor

Giderek artan sayıda kadın zeytinyağı üreticisi olağanüstü özellikleriyle tanınıyor sızma zeytinyağı2024'te kadınlara ait çok sayıda marka ödüllendirildi NYIOOC World Olive Oil Competition.

Dünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışmasının son baskısında jüri üyelerinin neredeyse yarısı kadındı; 19 kişilik panelden dokuzu kadın jüri üyesiydi.

Çiftçiliğin ekonomimizde işgücünde, özellikle de yönetim rollerinde kadınlara yönelik önyargıların üstesinden gelinebilecek son alanlardan biri olduğunu düşünüyorum. - Beth McCown, Central Coast Olive Company'nin sahibi

"Genel olarak sektördeki kadınlar daha aktif hale geliyor ve hükümetlerden ve Uluslararası Zeytin Konseyi gibi zeytinyağı kurumlarından daha fazla destek alıyor, "dedi Zeytinyağında Kadınlar'ın kurucusu Jill Myers.

"Sonuç olarak, özellikle İtalya ve Latin Amerika gibi daha geleneksel ülkelerde, daha fazla kadın ödül kazanıyor ve yarışmalarda jürilik yapıyor” diye ekledi.

Ayrıca bakınız: 2024 NYIOOC Kapsam

Zeytinyağlı Kadınlar gibi kuruluşlar, artan sayıda kadının zeytinyağına yönelik ortak bir coşkuyla bir araya geldiğini gözlemledi. organizasyon çalışmaları kadınların ağ kurmasına, işbirliği yapmasına, eğitmesine ve birbirini desteklemesine yardımcı olmak.

Myers'ın da aralarında bulunduğu endüstri uzmanlarına göre kadınlar uzun süredir yoğun bir şekilde zeytin çiftçiliği ve zeytinyağı üretimiyle uğraşıyor.

"Şu anda zeytinyağı endüstrisiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili çeşitli alanlarda çiftçi, tadımcı, üretici, şef, araştırmacı, eğitimci ve uzman olarak hizmet veriyorlar" dedi Myers. ​"Uzmanlıkları ve deneyimleri, bu önemli alanın ilerlemesinde ve mevcut ve gelecek nesiller üzerinde önemli bir etki yaratmada etkili oluyor."

Jill Myers

Ile birlikte iklim değişikliği Bazı ödüllü kadınlar, tüm üreticilerin karşılaştığı makroekonomik zorlukların yanı sıra, kadınlara ait şirketlere yönelik kültürel önyargıların aşılması gereken ekstra bir engel olduğunu savundu.

"Kadınların karşılaştığı zorluklar ve bizim durumumuzda, ​'zeytinyağı üreticisi olarak yabancı 'kadınlar, ödüllerimizin küçümsendiği gerçeğiyle karşı karşıyalar' dedi, ortak sahibi Christiane Wassmann Tırmık2024'de Gümüş Ödül kazanan NYIOOC.

İklim değişikliği dünya için en önemli zorluk olmaya devam ederken Umbrialı yapımcıWassmann, bazı kadın yapımcıların ciddiye alınmadıklarını düşündüklerini de sözlerine ekledi.

"Bu yıl karşılaştığımız en büyük zorluk kesinlikle iklimden kaynaklandı” dedi. ​"Üst üste ikinci yıl boyunca çok yağışlı bir bahar yaşadık ve bu da doğrudan aşırı sıcak bir yaza dönüştü. Doğal sulamaya güvendiğimiz için zeytinlerimiz umduğumuz gibi gelişmedi.”

Kaliforniya'daki zeytinyağı dünyasının diğer tarafında, sahibi Beth McCown Central Coast Zeytin Şirketi, ekonominin ve toplumun diğer bölümleriyle karşılaştırıldığında tarım sektöründe toplumsal cinsiyete yönelik tutumların geride kaldığı konusunda hemfikirdir.

Beth McCown

"Çiftçiliğin ekonomimizde işgücünde, özellikle de yönetim rollerinde kadınlara yönelik önyargıların üstesinden gelinebilecek son alanlardan biri olduğunu düşünüyorum" dedi. ​"Havacılık ve uzay sektöründe uzun yıllar geçirdim ve kurumsal dünyada iyi bir ilerleme gözlemleyebildim.”

"Kesinlikle mükemmel değil ama eskisinden çok daha iyi," diye ekledi McCown. ​"Çiftlik yönetiminde benzer ilerlemenin gerçekleşmesi çok yavaştır. Şu anda engelleri aşan mevcut nesildir.”

Central Coast Zeytin Şirketi üst üste beşinci Altın Ödülünü kazandı 2024'da NYIOOC. McCown, başarısının her yıl zorlukların üstesinden gelmeye dayandığını söyledi.

"Çiftçilik kolay değil” dedi. ​"Hava durumu, toprak koşulları, zararlılar ve pazar tercihleri ​​gibi birçok değişken vardır. Başarılı olmak için ısrarcı olmanız ve yaptığınız işe karşı sevgi duymanız gerekir.

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"Sızma zeytinyağı ürettiğim yıllarda üretici arkadaşlarımla, değirmencilerle, müteahhitlerle ilişkiler kurdum. Bu ilişkiler prodüksiyonumun temel taşıdır,” diye ekledi McCown.

Bu güçlü ilişkiler McCown'un tutarlı bir kalite elde etmesine yardımcı olsa da ara sıra kökleşmiş önyargılarla karşılaşıyor.

"Hasat ve budama sırasında yardımcı olacak göçmen bir iş gücüne sahip olduğumuz için şanslıyız” dedi. ​"Bu ekiplerin çoğu, genellikle erkeklerin sorumlu olduğunu varsayan kültürlerden erkekler tarafından yönetiliyor. Zorluklar ortaya çıkarıyor ve genellikle kocamdan orada olmamasını istemem gerekiyor çünkü onun varlığı otoritemi zayıflatıyor. Bunun bir utanç olduğunu düşünüyorum."

McCown, bu sinir bozucu durumlara rağmen daha fazla kadının zeytinyağı üreticisi olacağına inanıyor.

"Daha fazla kadının zeytinyağı üreticisi haline geldiğine ve bu eğilimin gelecekte de devam edeceğine inanıyorum" dedi. ​"Bu harika bir meslek ve sahaya giren her yeni kadın üreticiyle birlikte engeller yıkılıyor.”

Olive Oil'de Kadınlar üyesi olan McCown, grubu rol modeller sağlama konusunda faydalı bulduğunu söyledi.

"İnsanlar bir çiftçiyi düşündüklerinde genellikle çiftçinin bir erkek olduğunu varsayıyorlar” dedi. ​"Eşimle sosyal ortamlarda zeytin yetiştirme ve zeytinyağı üretimiyle ilgili soruların eşime yöneltildiği birçok örnekle karşılaştım.”

"Bu varsayımların üstesinden gelip gerçekten çiftçi ve üretici olduğumu açıklamak zorunda kalmak çok sinir bozucu" diye ekledi McCown. ​"Benim yaptığımı başka kadınların da yaptığını görmek benim için büyük bir güç oluyor.”

Yunanistan'da, Nicky Giavroglou, CEO'su Helenik İnce Yağlarve şirketin araştırma ve geliştirme müdürü Aimilia Rigakou, kadınların liderliğindeki şirketlerin hâlâ tarımın erkeksi bir meslek olarak görülmesiyle mücadele etmesi gerektiği konusunda hemfikir.

Nicky Giavroglou ve Aimilia Rigakou

"Ancak Yunanistan'da kadınların zeytin toplaması, sofralık zeytin yapması ve genel olarak zeytin ve zeytinyağı üretim sürecinin birçok aşamasının parçası olması da geleneğimizin bir parçası." dedi Giavroglou.

"Son birkaç yılda kadınlar ya bilim insanı ya da üretici olarak bu sektörle daha fazla ilgilenmeye başladı” diye ekledi. ​"Bence zeytinyağı sektörünün gelişmesinde çok faydalı bir rol oynayabilirler ve erkekler kadar ödül alabilirler.”

Hellenic Fine Oil, orta boy bir Koroneiki olan Sparta Gourmet markasıyla Altın Ödül kazandı.

"Bu sezon geçmiş yıllara kıyasla özellikle zorlu geçti" dedi Giavroglou. ​"Bir yandan birçok ülkeye ihraç edilen Sparta Gold markamızla şişelenecek, özel organoleptik özelliklere sahip kaliteli sızma zeytinyağı bulmakta diğer yıllara göre daha fazla zorluk yaşadık.”

"Bu kısmen zeytin yetiştiriciliğini etkileyen iklim değişikliğinden kaynaklanıyor” diye ekledi. ​"Zeytin üreticileri ve değirmenciler bu tür zorlu koşullarla yüzleşmek için henüz yeterince eğitimli değil ve bu da ham maddenin nihai kalitesini etkileyen bir faktör olabilir.”

"Öte yandan, bu yılki üretimin ciddi oranda azalması ve büyük miktarda Yunan sızma zeytinyağının hala piyasada bulunmasıyla da uğraşmak zorunda kaldık. toplu olarak ihraç edildidiye devam etti Giavroglou.

Rigakou, şirketin başarısını Giavroglou ile olan ortaklığına bağladı. Cinsiyeti ne olursa olsun, yaptıkları işe tutkuyla bağlı, detay odaklı, organize ve ortak bir amaç uğruna kişisel fedakarlık yapmaya hazır insanlardan oluşan bir ekibe ihtiyaç olduğunu anladı.

"Yukarıdakilerin hepsine, bizi bir yandan özel sızma zeytinyağı üretimine ve tabii ki Altın Ödül'ü kazanmaya yönlendiren mükemmel işbirliğine bağlıyorum. NYIOOC rekabet,” diye tamamladı.