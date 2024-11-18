Dünya Liderleri COP29'u Reddediyor, İklim Eylemini Tehlikeye Atıyor

1995'teki kuruluşundan bu yana en çok geri planda kalan Birleşmiş Milletler iklim değişikliği konferanslarından biri Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşiyor. Yaklaşık 200 ülkeden hükümet temsilcileri ve müzakereciler, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele için atacağı bir sonraki adımları görüşmek üzere bir araya geliyor. iklim değişikliği.

Bu yılki 29. Uluslararası Kongre'ye çok sayıda dünya lideri katılmadı.th Taraflar Konferansı (COP29), liderlerin zirvenin ilk günlerinde katılımcılara hitap etmesini öngören standart protokole aykırı olarak,

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Japonya Başbakanı Şigeru İshiba gibi dünyanın en büyük ekonomilerinin liderleri toplantıya katılmıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeniden seçildi Komisyon başkanlığını ikinci beş yıllık dönemde yürütecek olan Bakan da Bakü'de bulunmuyor.

"Climate Analytics'ten iklim bilimci Bill Hare, "Bu, harekete geçmek için siyasi iradenin eksikliğinin bir belirtisi" dedi. ​""Hiçbir aciliyet duygusu yok."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, COP29'un açılış gününde yaptığı konuşmada 2024'ü şöyle adlandırdı: ​""İnsan yıkımında ustalık sınıfı" olarak nitelendirilen açıklamada, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünya çapında felaketleri körüklediğini ifade edildi.

"Guterres, "Bir sonraki kasırganın vurmasından önce hayatlarını kurtarmak için kaçışan aileler; dayanılmaz sıcakta çöken işçiler ve hacılar; toplulukları yerle bir eden ve altyapıyı yıkan seller; kuraklık ekinleri mahvederken aç yatan çocuklar" dedi. ​"Tüm bu felaketler ve daha fazlası, insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkisiyle daha da kötüleşiyor.”

Portekizli siyasetçi ve diplomat ayrıca sera gazı emisyonlarının dünya çapında arttığını da kaydetti. COP28 Bir yıl önce.

Avrupa Birliği'nin Copernicus Gözlemevi de 2024'ün en önemli yıl olma yolunda olduğu konusunda uyardı en sıcak yıl, gezegenin ortalama yüzey sıcaklığının muhtemelen aşılmasıyla the 1.5 ºC eşiği bu yıl sınır.

Geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen COP28'de katılımcılar, insan kaynaklı iklim değişikliğinin başlıca nedeni olarak kabul edilen enerji üretimi için fosil yakıtların kullanımını ortadan kaldırmak için bağlayıcı olmayan bir anlaşmaya vardılar. Ayrıca, yoksul ve iklim açısından en savunmasız ülkelere yardım etmek için resmen bir kayıp ve hasar fonu kurmayı kabul ettiler.

Bu yılki zirvenin temel hedefi, gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkabilmeleri için gerekli fonları artırmak.

Ekonomistler COP29 katılımcılarına, 2030 yılına kadar yoksul ülkelerin yılda 1 trilyon dolara (950 milyar avro) kadar harcama yapması gerekeceğini, bunun da iklim değişikliğinin etkilerini etkili bir şekilde azaltacağını söyledi.

Her yıl düzenlenen COP zirveleri, dünyanın en sanayileşmiş ve zengin ülkelerinin, insan kaynaklı iklim değişikliğinden esas olarak sorumlu olduğu ve bu nedenle küresel ısınmanın etkileriyle mücadelede insanlığın orantılı bir şekilde sorumluluk alması gerektiği fikrine dayanmaktadır.

Ancak, her ülkenin ne kadar katkıda bulunması gerektiğini belirten evrensel bir kural yoktur. Çoğu Avrupa ülkesi yıllar içinde önemli ölçüde katkıda bulunmuş olsa da, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi diğer zengin ülkeler, ekonomilerinin büyüklüğüne orantılı fon seferber etmedikleri için eleştirilmiştir.

Ayrıca, iklim şüphecisi Donald Trump'ın başkan seçilmesi bir sonraki başkan ABD'nin COP29 görüşmelerine yönelik şüpheleri de arttı.

Ancak COP29'da ülkenin heyetine başkanlık eden ABD iklim elçisi John Podesta, zirve katılımcılarına, seçim sonuçlarına rağmen ABD'nin iklim eylemlerinin devam edeceği konusunda güvence verdi.

Bu arada, Papua Yeni Gine gibi iklim değişikliğine karşı en savunmasız ülkelerin liderleri, zengin ülkelerin yavaş tepki vermesini gerekçe göstererek COP29'u boykot etti.

Pasifik Okyanusu'nun güneybatısında yer alan 10 milyonluk bir ada ülkesi olan Papua Yeni Gine'de aşırı yüksek gelgitler yaşanıyor ve deniz seviyeleri dünya ortalamasına kıyasla her yıl iki kat daha hızlı yükseliyor.

"Başbakan Justin Tckatchenko, COP29'un açılışından önce yaptığı açıklamada, "Papua Yeni Gine, bu duruşunu tüm küçük ada ülkelerinin yararına yapıyor" dedi. ​"Halkımız iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına maruz kalırken, artık boş vaatlere ve eylemsizliğe tahammül etmeyeceğiz.”