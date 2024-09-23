World Olive Oil Competition Güney Bölümü Devam Ediyor

2024 edisyonunda üç kıtadaki yedi ülkeden gelen sızma zeytinyağlarının analizleri başladı NYIOOC World Olive Oil Competition Güney Yarımküre bölümü.

Şili'den Yeni Zelanda'ya kadar üreticiler, dünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışmasında sonuçlarını gerçek zamanlı olarak açıklayacaklarını bekliyorlardı. Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Kılavuzu ve Olive Oil Times Dünya sıralaması.

Zirveye ulaşmak, her yıl daha çok çalışarak kaliteli ürünler sunmamıza motivasyon sağlıyor. - Fernando Carrasco Spano, Olivos Ruta del Sol CEO'su

Bu yılki ödüller, yarımküredeki birçok ülkenin hasatlarında belirgin düşüşler yaşanması nedeniyle özellikle önemli olacak.

Güney Amerika genelinde iklimsel ve tarımsal faktörlerin birleşimi, hasatların zayıf olmasına neden oldu.

Ayrıca bakınız: 2024 NYIOOC Güncellemeler

Üreticileri son yıllarda Dünya Yarışması'nda giderek daha başarılı hale gelen Brezilya, tarihi olarak düşük bir hasat yaşadı önemli yağış Eylül-Aralık 2023 döneminde ülkedeki zeytin ağaçlarının büyük bölümü çiçek açarken zarar gördü.

Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay'daki üreticiler de önemli üretim düşüşleri yaşadı: Şili'de yüzde 20, Arjantin ve Uruguay'da yüzde 70, Peru'da ise yüzde 90'a varan oranlarda.

Peru hariç, burada üretim azaltıldı 2023'te soğuk saatlerin eksikliği nedeniyle, birçok çiftliğin kışa girmesiyle daha düşük hasatlar meydana geldi ​'zeytin ağacının doğal alternatif meyve verme döngüsünde 'off-year'. Şili ve Uruguay'daki kuraklık yılları da ağaçlara zarar verdi.

(Fotoğraf: Verde Louro Azeites)

Pasifik Okyanusu'nun diğer tarafında, Avustralya'daki zeytin çiftçileri ve değirmenciler de bir hafif üretim düşüşüBirçok ağaç durgun bir yıla girerken, don ve dantel böceği istilası başkalarına zarar verdi.

Öte yandan Güney Afrika üreticileri, küçük üretim toparlanmasıBazı çiftçiler sezonun beklentilerden daha iyi geçtiğini bildirdi.

Hasat zorluklarına rağmen, yarımkürenin dört bir yanındaki çiftçiler, değirmenciler ve şişeleyiciler Dünya Yarışması'na katılımlarını markalarına bir yatırım olarak görüyor ve ürünlerini tanıtıyor. yüksek kaliteli sızma zeytinyağı markaları yurtiçinde ve yurtdışında.

"Victoria Mercado, “Fikir, markayı hem yerel hem de uluslararası pazarlarda konumlandırmak” dedi. El MistolArjantinli yapımcı 2023'te Altın ve Gümüş Ödüller kazandı. NYIOOC.

(Fotoğraf: El Mistol)

"Bu nedenle kendimizi konumlandırmak, isim bilinirliği oluşturmak ve pazarın nereye gittiğini bilmek için uluslararası yarışmalara da katılıyoruz” diye ekledi.

Dünyanın en büyük ve en prestijli zeytinyağı kalite yarışmasından ödül kazanmak, ihracata dayalı üretim yapan üreticiler açısından büyük önem taşıyor.

İthalatçılar ve distribütörlerin görüşü NYIOOC ödülleri güven oyu olarak görüyoruz ve üreticileri ödüllü kaliteli ürünler üretme yolundaki sıkı çalışmalarını sürdürmeleri için motive ediyoruz.

"Şilili üreticinin CEO'su Fernando Carrasco Spano, "New York'ta kazanmak olağanüstü, özellikle de pazarlarımızın neredeyse yüzde 100'ü yurtdışında olduğu için" dedi. Olivos Ruta del Sol2023'te Altın ve Gümüş Ödül kazanan NYIOOC.

"Zirveye ulaşmak, her yıl daha çok çalışarak kaliteli ürünler sunmamıza motivasyon sağlıyor” diye ekledi.

(Fotoğraf: Olivos Ruta del Sol)

Güney Afrika ve Uruguay gibi az bilinen zeytinyağı üreticisi ülkelerdeki üreticiler için New York'ta verilen ödüller, ülkelerini dünya haritasında tanıtmaya ve dağıtımcıların gözünde bir onay işlevi görmeye yardımcı oluyor.

"ABD'de hâlâ evrim geçiriyoruz ve bu ödüller zeytinyağımızın rakiplerimiz kadar iyi veya onlardan daha iyi olduğunu göstermek için iyi bir fırsat" dedi ABD Satış Direktörü Christi Azurmendi Moon. Babylonstoren.

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Güney Afrikalı üretici 2023'te üç Altın Ödül kazandı NYIOOC. ​"Azurmendi Moon, “Distribütörlere ve son tüketicilere satış yapmayı kolaylaştırıyorlar” diye ekledi.

Aynı durum Uruguay'da da geçerli; ülkenin en büyük üreticileri son dönemde komşuları Brezilya ve ABD'ye ihracat yapmaya başladı.

(Fotoğraf: Colinas de Garzón)

"Amerika Birleşik Devletleri gibi pazarlarda Uruguay et, süt ürünleri ve tahıllarıyla tanınıyor ancak zeytinyağıyla tanınmıyor” dedi üretim başkanı Victor Rodriguez Colinas de Garzon marka.

Uruguay'ın en büyük zeytinyağı üreticisi 2023'te iki Altın Ödül kazandı NYIOOC. ​"Rodriguez, "Bu ödüller, zeytinyağı üretimiyle tanınmayan bir ülkeden geldiğimizi bilerek kendimizi bir zeytinyağı markası olarak konumlandırmamıza yardımcı oluyor" diye ekledi.

Güney Amerika'daki birçok akranının ihracata odaklanması nedeniyle, Brezilya'daki üreticiler, NYIOOC Yurt içi tüketicilere kaliteli zeytinyağının sadece yurtdışından gelmediğini göstermenin bir yolu olarak.

"“Uluslararası tanınırlık, Brezilya'yı ürettiği zeytinyağlarının kalitesi açısından öne çıkarıyor.” Daiana Fuhrmann dedi, sahibi Verde Louro Azeitler2023'te iki Altın ve iki Gümüş Ödül kazanan NYIOOC.

"Bu da yerli tüketicinin burada üretilen zeytinyağlarını aramasına, tatmasına ve tanımasına neden oluyor” diye konuştu.

(Fotoğraf: Cobram Malikanesi)

Birçok üretici, sızma zeytinyağının satışına yardımcı olmanın yanı sıra, NYIOOC Bahçelerde ve değirmenlerde iyi işler yaptıklarının kanıtı olarak ödüller verilir ve hasat mevsiminin tatmin edici bir şekilde sona ermesine hizmet ederler.

"gibi prestijli bir uluslararası yarışmada bu tanınmayı almak NYIOOC markamız için inanılmaz derecede değerlidir” Leandro Ravetti dediCobram Estate'in eş başkanı.

Daha önce ... olarak bilinen Sınır BendAvustralya'nın en büyük zeytinyağı üreticisi, 2023'te iki Altın ve üç Gümüş Ödül kazandı NYIOOC.

"Ravetti, "Bu, Cobram Estate sızma zeytinyağının her şişesinin hazırlanmasında harcanan tüm sıkı çalışmayı, deneyimi, teknik bilgiyi ve tutkuyu vurguluyor" dedi.

The NYIOOC World Olive Oil Competition Ödül kazananlar, jüri süreci boyunca doğrulandıkça açıklanır.

Kazanan markalar ve üreticiler, Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Kılavuzu ve özel bölümlerde Olive Oil Times.

Rekabet verileri Dünya Zeytinyağı Sıralaması gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.