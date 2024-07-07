Yusuf Can Zeybek 663. Kırkpınar'da Tekrarlıyor

Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş'ı yenerek şampiyonluğunu ilan etti. ardı ardına ikinci başlığı başpehlivan663'te baş güreşçird Türkiye'nin tarihi baskısı KÄ ± rkpÄ ± nar zeytinyağı güreşi festivali.

30 yaşındaki Antalyalı, rakibini mağlup etti 2022 şampiyonu (Taş mücadeleyi kaybederken, daha sonra Cengizhan Şimşek'in geriye dönük puan cezası almasıyla unvanı aldı) güçlü yuvarlak 52 dakika sürdü.

Yerel basında çıkan haberlere göre, her iki savaşçı da ​"Can Zeybek, erken bir hamleyle Taş'ı devirmeye çok yaklaştı. Bunun üzerine kavga yavaşladı ve Taş, aşırı pasif olduğu gerekçesiyle uyarı aldı.

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Maç, Can Zeybek'in Taş'ın potasını yakalamasıyla normal sürenin sonunda sona erdi. kıspet - güreşçilerin giydiği kısa deri pantolon, dengesini kaybetmesine ve yere düşmesine neden oldu.

iddia etmenin yanı sıra başpehlivan Can Zeybek, prestijli altın kemerin ve 550,000 Türk lirası (15,500 €) para ödülünün sahibi oldu. Taş, 270,000 bin lira (7,780 bin - euro) aldı.

Finale giden iki kez şampiyon olan oyuncu, çeyrek finalde Mustafa Arslan'ı mağlup ederken, bu yıl yarı finalde 2023 yarı finalisti Hüseyin Gümüşalan'ı mağlup etti.

Gümüşalan çeyrek finalde mağlup oldu dört kez şampiyon Uzmanların söylediğine göre turun en heyecan verici ismi Ali Gürbüz'dü.

Turnuvayı kazanmanın favorisi olarak kabul edilen iki güreşçi, kural süresinin çoğunu diğerini devirmek için muhafazakar çabalar harcayarak ancak diğeri için herhangi bir açıklık yaratmadan geçirdi.

52 içindend Dakikada Gümüşalan açık pozisyon buldu ve rakibine hakim oldu. kıspet ve Gürbüz'ü sırtına vuruyor.

Bu arada Taş, çeyrek finalde Enes Doğan'ı, yarı final maçında ise Serhat Gökmen'i mağlup etti.

Can Zeybek rahatsız olmasa da bu yılki Kırkpınar, Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasının ardından tartışmalı hale geldi. tartışmalı format değişikliği.

Değişiklik, turnuvanın final turları için lig tarzı bir eleme formatı oluşturdu ve Türkiye'nin güreş yönetim organı, etkinliğe giderek artan katılımı (3,500'te rekor düzeyde 2023 güreşçinin katıldığı) tek bir hafta sonuna sığdırmak için bunun gerekli olduğunu söyledi.

Ayrıca bakınız: Kırkpınar Kazananlarının Listesi

Hem Can Zeybek hem de Taş 663 final etabına doğrudan katılmaya hak kazandı.rd Kırkpınar, ligi puan tablosunda ilk 32'de tamamladı.

Can Zeybek, üst üste üçüncü yıl da bu ünvanı korursa, 2025'te Kırkpınar ölümsüzlüğü arasına girme fırsatını yakaladı. Her biri başpehlivan Bir sonraki Kırkpınar başlayana kadar altın kemer almaya hak kazanır, üst üste üç şampiyonluk kazanan pehlivanlar kemerini kalıcı olarak elinde tutar.

Altın kemerin ilk kez verildiği 1960 yılından bu yana yalnızca dört dövüşçü bu başarıya ulaşabildi. Kırkpınar en son 1997'de üst üste üç kez şampiyon olmuştu.

O günden bu yana Recep Kara (2007 ve 2008) ve Mehmet Yeşil Yeşil (2009 ve 2010) birbirine yaklaştı ancak ikisi de üçüncü kez kazanamadı. Bu arada Kara, Yeşil Yeşil'i yenerek şampiyon oldu. 2016 şampiyonu.

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Kırkpınar, dünyanın en uzun soluklu spor organizasyonu olarak kabul ediliyor. 2010 yılında UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesine eklenmiştir.

Efsaneye göre güreş müsabakaları 1357 yılında bir grup Osmanlı askerinin Edirne yakınlarında durmasıyla başlamıştır.

Osmanlı'nın eski başkenti yakınlarında bekleyen 40 asker, vakit geçirmek için güreşmeye başladı. Geri kalanlar bittikten sonra son ikisi geceye kadar mücadelelerine devam etti ve her ikisi de ertesi gün ölü bulundu.

O yıl kazanan olmadı ama o zamandan beri etkinlik her temmuz ayında düzenleniyor. 2020 hariç, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğinde.

Son on yılda Kırkpınar giderek daha popüler bir turistik etkinlik haline geldi. Otelciler yerel basına bu yıl hafta boyunca neredeyse tam kapasiteyle çalıştıklarını söyledi.

Geleneksel olarak Edirne'de her yaştan, kültürel kökenden ve sosyal sınıftan güreşçiler bir araya gelir ve bir pehlivan diğerini başarılı bir şekilde sırtına atıncaya kadar çimenlik alanda birebir maçlar yapar.

Format değişikliğine rağmen kurallar aynı kaldı. Güreşçiler zeytinyağına bulanırdı ve sadece bir başlık giyerlerdi. kıspet onlar yarışırken.

Maç, her iki güreşçinin de ellerini kilitlemesi ve başlarını birbirine yakın tutmasıyla başlar. Kazanmak için güreşçinin rakibini sırtına yatırması veya onu havaya kaldırması gerekir.

Zeytinyağı güreşçilerin birbirlerini tutmasını zorlaştırıyor ve onları rakiplerinin ceplerini tutmaya zorluyor. kıspet.

Güreşçiler ayrıca zeytinyağının yaralanmalardan kaynaklanan ağrıyı azalttığını ve yaralarının iyileşmesine yardımcı olur Daha hızlı. Etkinlik sırasında tahminen iki ton zeytinyağı kullanıldı.

Yağlama işlemi belirli bir ritüeli takip eder. Öncelikle bir pehlivanın sol omzuna, göğsüne, sol koluna ve manşetine diğer bir pehlivan tarafından sol eliyle yağ sürülür.

Daha sonra güreşçiler aynı hareketi vücutlarının sağ tarafına yaparlar. Ritüelin son adımı güreşçilerin birbirlerinin sırtına yağ sürmesini içeriyor.

Zeytinyağı müsabakanın önemli bir parçasıdır ve güreşçi maç sırasında yağı yeniden uygulama ihtiyacı hissederse hakemden ve rakibinden mola isteyebilir.