World Olive Oil Competition 2024 Canlı Güncellemeler

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pinned⚲2024 Kuzey Yarımküre Bölümünde Erken Sonuçlar Açıklandı
19 Mart 12:08 UTC
OOT Personeli New York'tan bildiriyor
Şimdi on ikinci baskısında, NYIOOC World Olive Oil Competition düzinelerce ülkeden katılımın sektörün en çok beğenilen ödülleri için yarıştığı, dünyanın önde gelen zeytinyağı kalite yarışmasıdır. Yıllık sonuçlar aracılığıyla dağıtılır önde gelen medya kuruluşları dünya çapında, Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Kılavuzu ve Dünya Zeytinyağı Sıralaması.
20 Mart 23:12 UTC
Lisa Anderson, Cape Town'dan bildiriyor
"We are over the moon thrilled to finally accomplish back-to-back yearly wins — plus score big on both blends this year!” Californian producer Keklik Ailesi Zeytin Şirketi posted on Facebook.
The reaction came as the producer earned awards for medium-intensity blends, after what it called an "epic” harvest.
The family-owned and operated company credited hard work, together, great collaboration with their master miller for the achievement.
"All the support from friends and customers makes this worth it all,” the team of the farm-to-table company shared in their post.
20 Mart 21:36 UTC
Lisa Anderson, Cape Town'dan bildiriyor
"We are celebrating our two Gold Medals from the largest and most prestigious olive oil competition in the world,” the team at Rancho Azul y Oro Zeytin Çiftliği from California wrote on their Facebook page.
"Our 2023 Estate EVOO and Arbequina EVOO now rank as two of the Dünyanın En İyi Zeytinyağları,” they added. The company’s victory came after what it described as "a bit of nail biting” over some harvest and blending decisions.
"This harvest was special because of all of our friends and family who were together to help us. We will always remember it for that. The wins make it all the more special. Truly grateful,” the company wrote.
20 Mart 20:45 UTC
OOT Personeli New York'tan bildiriyor
With a stunning five Gold Awards at the 2024 NYIOOC, California producer San Miguel Zeytin Çiftliği is now the second-most awarded American producer, according to the World Olive OIl Ranking, which is updated in real-time as the competition results progress.
At press time, with 26 awards since 2018, the company ranks fifth worldwide in all-time wins, out of thousands of contending producers.
"Having never farmed, we just jumped in without looking back,” Myrna Meisler told Olive OIl Times içinde son röportaj. "We made decisions which differed from others but ones we have kept all these years. We only hand-harvest, are pesticide-free, farm naturally, and all is done with care. A lot of love has gone into what we do.”
20 Mart 20:08 UTC
Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor
Donika Olive Oil is part of a new generation of Albanian producers seeking to promote quality over quantity in a country where virtually everyone knows an olive farmer.
Its founders are now celebrating a Silver Award for the company’s debut entry to the 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition – an organic medium-intensity Kalinjot.
"From the moment we started our early-harvest production, we felt like we had something truly special with our olive oil,” founder Bianti Danaj said. "Yarışmada madalya kazanmak NYIOOC just reaffirms all our beliefs about our oil, and we’re so thrilled to have it recognized by the best of the best.”
Due to high production costs in Albania, Donika Olive Oil exports the majority of its production with a specific focus on restaurants, retailers, and distributors in the United States.
"Winning this award… helps solidify our reputation for producing exceptional olive oil, which we believe will attract more customers,” Danaj said.
"We also hope to shine a light on our precious Kalinjot olive variety, which cannot be found anywhere in the world but Albania and holds a unique story and significance to our culture,” he added.
20 Mart 17:10 UTC
Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor
On the Spanish island of Mallorca, the team of producers behind perennial World Competition winner Oli de Santanyi are getting ready to celebrate.
"This is our fourth Gold Award at the most prestigious olive oil competition,” founder Dirk Müller-Busch said. "It is wonderful news and great confirmation of our work in the olive grove and oil mill. The entire team is very motivated, and there will undoubtedly be a special celebration.”
The lack of rain this year on the Mediterranean island resulted in a poor harvest. Still, Müller-Busch said the team managed to get the best out of its three varieties: Arbequina, Empetre and Pical.
"The oil from the new harvest is intensely perfumed, with complex flavors and wonderfully balanced,” he said, adding that lab results showed the EVOO boasts a high polyphenol count.
"We will integrate this great success into our advertising activities this year,” Müller-Busch said. "The prestigious award generates recognition and trust in our brand.”
20 Mart 17:05 UTC
Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor
A farming company that cultivates olive trees in the picturesque Gargano area of northern Puglia, Italy, secured both a Gold Award and a Silver Award during its debut at the NYIOOC.
Aj Vezendy, owner of the Mariella & Grace company, is celebrating.
"I am very excited and grateful this morning! It is very special because historically my family’s region of Gargano and the town of Vieste have had little exposure to the USA,” Vezendy told Olive Oil Times.
Vieste is the westernmost tip of a region facing the Adriatic Sea and known for its extraordinary natural beauties, culminating in the Gargano National Park and the ancient Foresta Umbra. There, charming trees and peaks surrounded by limestone cliffs, beaches, and a crystal-clear sea create breathtaking landscapes.
"These Awards can be a wonderful introduction, and they are a testament to all of the dedicated farmers and artisans of Vieste-Gargano,” Vezendy said.
20 Mart 16:57 UTC
Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor
L’Olio Bio, the organic extra virgin olive oil crafted by Pometti in Tuscany, has once again earned a Gold Award at the NYIOOC.
"We are extremely happy and excited about this result. This is the second consecutive year we have reached this level, and for us, it represents the culmination of a year of sacrifices,” Luca Perotti, general manager of Azienda PomettiSöyledim, Olive Oil Times.
"Receiving this award allows us to share with the American public and beyond how much we strive for excellence,” he noted. "The help that nature has given us in the face of an innovative agricultural system that combines sustainability with scientific research is unique,” he added. "Thank to Nature and to all people who collaborate to achieve this goal.”
L’Olio Bio is a medium organic EVOO blend from Leccino, Moraiolo and Pendolino varieties.
20 Mart 12:22 UTC
Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor
DiMolfetta Frantoiani emerged victorious at the 2024 New York World Olive Oil Competition, receiving a Gold Award for their Coratina monovarietal.
Crafted in the heart of Puglia, the southern Italian region famed for its millions of olive trees, DiMolfetta EVOO clinched the Gold in New York for the third consecutive time.
"We’re very pleased because, in this historical moment, our product is going through a complex period, and having these prestigious awards helps us confirm with our clients that our focus on product quality is important,” Lucia Di Molfetta, co-owner of the family company, told Olive Oil Times.
"Sustainability, quality, and respect for our land have always been our core business values guiding our work”, Di Molfetta added.
Coratina is recognized as a high-quality, highly productive variety, renowned for its resilience, its ability to withstand drought, and resist attacks from various pathogens.
20 Mart 12:11 UTC
Ofeoritse Daibo Paris'ten bildiriyor
Tırmık, made from Leccino, Moraiolo, Frantoio, Borsciona and Pendolino olives, has won a Silver Award having faced some serious challenges.
"We are very grateful to be receiving an award,” owner Christiane Wassmann said when receiving news of the award. "Especially since we had a VERY challenging year in our area of Lake Trasimeno, Umbria, mainly due to torrential rains in May of 2023 and then an extremely hot summer. We now only compete annually in NYIOOC, as it is the international award that we mostly identify with.”
20 Mart 12:13 UTC
Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor
The Italian producer Agraria Del Garda is celebrating its 2024 Gold Award victory for Uliva.
The distinctive flavors of Uliva are a direct reflection of the Casaliva cultivar, an olive variety that thrives on the hills surrounding Lake Garda in northern Italy.
"The award fills us with satisfaction and, above all, confirms that the path we have taken to maintain, and possibly improve, the quality standards of our products is the right one,” Furio Batterini, who leads Agraria’s technical unit, told Olive Oil Times.
"We have experienced a succession of absolutely positive years and others that were extremely difficult in recent years. Be it climate change or else, they were always different but have been correctly interpreted,” he added.
"Indeed, the consistent quality, certified by the NYIOOC, signifies that the territory, the olive varieties, and the capability in cultivation in the olive grove and processing in the mill are managed in the best way,” Batterini said.
19 Mart 21:50 UTC
Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor
İlk girişinde Gümüş Ödül kazandıktan sonra NYIOOC World Olive Oil Competition Geçen yıl Pura Grove CEO'su Tim Bui, bu sabah Altın Ödülünü öğrendiğinde çok heyecanlandı.
"Bu yıl tekrar kazanacağımız için çok heyecanlıyız” dedi Güney Kaliforniyalı yapımcı. "Zorlu bir öğrenme süreciydi ve son üç yılda kendimizi geliştirdik.”
Bui bir organik zeytinyağı müjdecisidir ve ekstra çaba göstermenin fayda sağladığını kanıtlamaktadır. "Ekip geçtiğimiz yıl yorulmadan çalıştı ve organik tarım protokollerini titizlikle takip etti” dedi. "Kendi organik kompostumuzu harmanladık… biyoaktif ve organik toprakların, probiyotiklerin, minerallerin ve aylarca olgunlaşmaya ayarlanmış yerel kaynaklı organik maddelerin özel bir karışımı.”
Bui, ağaçları budamak, organik kompost uygulamak ve sulamayı optimize etmek için üç ay boyunca her gün De Luz tepelerine tırmanan ekibinin çabalarını alkışladı. "Tüm bunlar, sızma zeytinyağımızın her damlasındaki polifenol içeriğinin artmasıyla daha iyi bir tat profiline katkıda bulundu” dedi.
19 Mart 20:57 UTC
Nedjeljko Jusup Zadar, Hırvatistan'dan bildiriyor
Dünyanın önde gelen zeytinyağı kalite yarışmasında Hırvatistan'a verilen ilk iki Altın Ödülü, Pakoštanlı zeytin yetiştiricileri Ante Vulin (69) ve Tomislav Čudina (45) kazandı.
"Bu hayallerin rüyasıdır” dedi Vulin ödül haberini alırken. "Ülkemizin başarısına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Bu, Vulin'in New York'ta üst üste aldığı üçüncü ödül. "Bu benim ve ailem için en önemlisi. Kalitenin sürekliliğinin teyidi” dedi.
Vulin, aile üyeleriyle birlikte, Adriyatik kıyısının merkezinde, deniz ile Hırvatistan'ın en büyük gölü olan Vrana Gölü arasında eşsiz bir konuma sahip pitoresk bir Dalmaçya kasabası olan Pakoštani'nin çeşitli yerlerinde yaklaşık 1,000 zeytin ağacı yetiştiriyor.
Vulin'in altın madalyası, yerli Oblica ve Drobnica çeşitlerinden elde edilen meyveli ve orta derecede baharatlı bir yağ olan Santa Justina markasına verildi.
Bu, Pakoštan'ın genç ödülü Tomislav Čudina'ya New York'ta üst üste verilen ikinci ödül. Ödüllü Olea Viola, yeşil meyveli, orta baharatlı ve hafif acılı, yoğun bir sızma zeytinyağıdır. Oblica, Pendolino ve Leccino çeşitlerinden yapılmaktadır.
"Meyveler en iyi şekilde olgunlaştığında ve tamamen sağlıklı olduğunda topladım” dedi Tomislav. "Bu başarı benim için çok şey ifade ediyor, beni zeytin yetiştiriciliğine daha ciddi şekilde devam etme konusunda motive ediyor.”
Zeytin sevgisini dedesi Blaž'dan devralmış ve aile işletmesi olan OPG Ćelin'i aile takma adına vermiştir. İlk 30 zeytin ağacını Blaž'dan devraldıktan sonra arazi satın almaya ve zeytin ağacı dikmeye devam etti. Şimdi bunların sayısı yaklaşık 320'dir ve hedefi 1,000'e ulaşmaktır.
Ödüllü Olea Viola karışımına, kendisini büyüten büyükannesi Viola'nın adı verilmiştir. Babasıyla hiç tanışmadı ve annesi o 10 yaşındayken öldü.
"Zeytinyağı beni besledi. Çocukken bile ekmeği zeytinyağına bandırmayı severdim ve elimizde yeterli olmadığı için büyükannem soya yağı ekledi," diye hatırladı Tomislav. Ayrıca büyükannesine şunları söylediğini de hatırlıyor: "Büyüdüğümde o kadar çok zeytin ağacı dikeceğim ki hepimiz zeytinyağında yıkanabilelim.”
19 Mart 18:30 UTC
Atina'dan Kostas Vassilopoulos bildiriyor
Batı Mora Yarımadası'ndaki Antik Olympia'dan AMG Karabelas, 2024'te Yunan üreticilerin önünü açtı NYIOOC World Olive Oil Competitionİlk gün kazanılan üç ödül (iki Altın ve bir Gümüş) sonuçları açıklandı.
"Prestijli yarışmayı üst üste üçüncü kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. NYIOOC" ortak sahibi Alexis Karabelas söyledi Olive Oil Times.
"Premium sızma ürün serimiz, Tsabidoelia zeytinlerinden Laurel & Flame Fresh ve Koroneiki zeytinlerinden PGi, Altın Ödül aldı. Ayrıca, Antik Olympia Mitleri adlı zeytinyağına da teslim ettiğimiz için çok mutluyuz. NYIOOC Yarışmada ilk kez Gümüş Ödül kazandık.”
Karabelas, yıl boyunca yaşanan olumsuz iklim koşullarının, ağaçların çiçeklenme döneminde yağmur yağmasını, hasat döneminde ise sıcak havanın bu yılki mahsulü etkilediğini söyledi.
"İstenilen sonuçları elde etmek için sık sık testler yapmak zorunda kaldık” dedi. "Bu yıl bunu başardık, önümüzdeki yıllarda da kazanabileceğimize inanıyoruz.”
19 Mart 18:28 UTC
Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor
La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas'ın (Colival) arkasındaki 750 aile, Arbequina monovarietal ürünleriyle Altın Ödül kazandıktan sonra bir kez daha kutlama yapıyor.
"Ekibimiz her takdir aldığında bunu takdir ediyorlar çünkü bu, çiftçinin bir yıllık çalışmasının, yağ fabrikamıza mümkün olan en iyi kaliteyi yapmak veya en azından vermek için gösterdiğimiz çabanın ödülü. Tüketici,” dedi sözcü Eva Díaz.
Castilla-La Mancha merkezli kooperatif, Ekim hasadı sırasında kuraklığın ve alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların üstesinden gelerek, ödüllü sızma zeytinyağını elde etti ve nicelik yerine kaliteden ödün verdi.
"Bu ödülleri kazanmanın etkisi Kuzey Amerika'da bir pazarlama ve satış stratejisine dönüşüyor" dedi Díaz. "NYIOOC Ödüller marka konumlandırmadır.”
19 Mart 18:22 UTC
Ofeoritse Daibo Paris'ten bildiriyor
Domaine Gerbaud'un yerel Provençal çeşitler Aglandau, Salonenque ve Grossane'yi harmanlaması bu yılki Altın Ödül'e layık görüldü. NYIOOC World Olive Oil Competition.
"Harika! Domaine Gerbaud'un yapımcısı Louisa Sherman, "Gülümsemeden duramıyoruz" dedi. Olive Oil Times.
"Kovid salgını nedeniyle engellendikten sonra yarışmalara katılmaktan vazgeçtik ve kızımız yeniden markalaşma çalışmasına liderlik ederken ciddi bir ağaç yeniden yapılanmasına odaklandık. Uzun süredir yokluğumuzun ardından bu Altın Ödülden dolayı çok heyecanlıyız” dedi.
"Son beş yıldır giderek artan kuraklık ve yoğun sıcak dönemleri yaşadık, son iki yıl ise en kötüsü. Üretim maliyetleri, özellikle Fransız işgücü maliyetleri artmaya devam ediyor. Buna rağmen pazar hala üreticiler için daha yüksek, daha adil fiyatlar sunmuyor ve tüketiciler hala yüksek kaliteli EVOO'nun faydalarından (tat ve sağlık açısından) büyük ölçüde habersizler," dedi Sherman.
"Yarışmada madalya kazanmak NYIOOC Bu son derece cesaret verici ve bize önemli bir pazarlama artışı sağlayarak daha fazla marka bilinirliği ve güven sağlıyor" dedi. "Potansiyel stokçulara ve tüketicilere yaklaşırken gücümüzü artırır ve güvenilir kaynaklardan alınan güven oyu temsil ederek rakiplerimizden öne çıkmamızı sağlar. Elbette, yıl boyunca çok çalıştıktan sonra takımın uluslararası bir yarışmada kazanması da son derece memnuniyet verici.”
19 Mart 11:09 UTC
OOT Personeli New York'tan bildiriyor
Organizatörler, 40 ödül kazananın tüm katılımlar analiz edilene kadar New York'ta her gün sabah 9:00'dan sabah 10:00'a (13:00 - 14:00 UTC) kadar açıklanacağını söyledi. Kazanan markalar yaklaşık 90 saniye arayla duyurulacak ve her sonuç yarışma başkanı tarafından onaylanacaktır.
Bu yılın ilk sonuçları 2023'e göre bir hafta daha erken geliyor ve bu da üreticilerin kampanyalarında elde ettikleri başarılardan daha erken faydalanmalarına olanak tanıyor. Güney Yarımküre sonuçları Eylül ayında açıklanmaya başlayacak.
13 Mart 12:14 UTC
OOT Personeli New York'tan bildiriyor
Kazanan markalar açıklanacak Resmi Rehber Dünyanın En İyi Zeytinyağları özel reyonlarındo olive oil Times ve Dünya Zeytinyağı Sıralaması Yarışmanın on iki edisyonunu kapsayan tarihsel veriler ve sıralamalar portalı.
13 Mart 12:08 UTC
OOT Personeli New York'tan bildiriyor
Organizatörler NYIOOC World Olive Oil Competition 2024 baskısının ilk sonuçlarının 19 Mart Salı günü New York saatiyle 9:00'da (13:00 UTC) açıklanacağını ve gönderilen her başvuru Nisan ayında değerlendirilip onaylanana kadar devam edeceğini söyledi.
Bu gelişmekte olan bir hikaye. Güncellemeler için tekrar kontrol edin. (20 Mart 2024 23:13 UTC'de güncellendi)
2024'ün sürekli kapsamı NYIOOC World Olive Oil Competition