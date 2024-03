World Olive Oil Competition 2024 Canlı Güncellemeler

Atina Madrid New York Roma Zagreb

Şimdi on ikinci baskısında, NYIOOC World Olive Oil Competition düzinelerce ülkeden katılımın sektörün en çok beğenilen ödülleri için yarıştığı, dünyanın önde gelen zeytinyağı kalite yarışmasıdır. Yıllık sonuçlar aracılığıyla dağıtılır önde gelen medya kuruluşları dünya çapında, Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Kılavuzu ve Dünya Zeytinyağı Sıralaması.

20 Mart 23:12 UTC

Lisa Anderson, Cape Town'dan bildiriyor

"We are over the moon thrilled to finally accom­plish back-to-back yearly wins — plus score big on both blends this year!” Californian pro­ducer Keklik Ailesi Zeytin Şirketi posted on Facebook.

The reac­tion came as the pro­ducer earned awards for medium-inten­sity blends, after what it called an ​"epic” har­vest.

The fam­ily-owned and oper­ated com­pany cred­ited hard work, together, great col­lab­o­ra­tion with their mas­ter miller for the achieve­ment.

"All the sup­port from friends and cus­tomers makes this worth it all,” the team of the farm-to-table com­pany shared in their post.

Victory for Californian pro­ducer after a ​ ' nail-bit­ing’ har­vest

20 Mart 21:36 UTC

Lisa Anderson, Cape Town'dan bildiriyor

"We are cel­e­brat­ing our two Gold Medals from the largest and most pres­ti­gious olive oil com­pe­ti­tion in the world,” the team at Rancho Azul y Oro Zeytin Çiftliği from California wrote on their Facebook page.

"Our 2023 Estate EVOO and Arbequina EVOO now rank as two of the Dünyanın En İyi Zeytinyağları,” they added. The company’s vic­tory came after what it described as ​"a bit of nail bit­ing” over some har­vest and blend­ing deci­sions.

"This har­vest was spe­cial because of all of our friends and fam­ily who were together to help us. We will always remem­ber it for that. The wins make it all the more spe­cial. Truly grate­ful,” the com­pany wrote.

Myrna and Richard Meisler

A record-set­ting run for San Miguel Olive Farm

20 Mart 20:45 UTC

OOT Personeli New York'tan bildiriyor

With a stun­ning five Gold Awards at the 2024 NYIOOC, California pro­ducer San Miguel Zeytin Çiftliği is now the sec­ond-most awarded American pro­ducer, accord­ing to the World Olive OIl Ranking, which is updated in real-time as the com­pe­ti­tion results progress.

At press time, with 26 awards since 2018, the com­pany ranks fifth world­wide in all-time wins, out of thou­sands of con­tend­ing pro­duc­ers.

"Having never farmed, we just jumped in with­out look­ing back,” Myrna Meisler told Olive OIl Times içinde son röportaj. ​"We made deci­sions which dif­fered from oth­ers but ones we have kept all these years. We only hand-har­vest, are pes­ti­cide-free, farm nat­u­rally, and all is done with care. A lot of love has gone into what we do.”

(Photo: Donika Olive Oil)

Upstart Albanian pro­ducer brings autochtho­nous Kalinjot to world stage

20 Mart 20:08 UTC

Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor

Donika Olive Oil is part of a new gen­er­a­tion of Albanian pro­duc­ers seek­ing to pro­mote qual­ity over quan­tity in a coun­try where vir­tu­ally every­one knows an olive farmer.

Its founders are now cel­e­brat­ing a Silver Award for the company’s debut entry to the 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition – an organic medium-inten­sity Kalinjot.

"From the moment we started our early-har­vest pro­duc­tion, we felt like we had some­thing truly spe­cial with our olive oil,” founder Bianti Danaj said. ​"Yarışmada madalya kazanmak NYIOOC just reaf­firms all our beliefs about our oil, and we’re so thrilled to have it rec­og­nized by the best of the best.”

Due to high pro­duc­tion costs in Albania, Donika Olive Oil exports the major­ity of its pro­duc­tion with a spe­cific focus on restau­rants, retail­ers, and dis­trib­u­tors in the United States.

"Winning this award… helps solid­ify our rep­u­ta­tion for pro­duc­ing excep­tional olive oil, which we believe will attract more cus­tomers,” Danaj said.

"We also hope to shine a light on our pre­cious Kalinjot olive vari­ety, which can­not be found any­where in the world but Albania and holds a unique story and sig­nif­i­cance to our cul­ture,” he added.

Harvest at Oli de Santanyi

Oli de Santanyi is the first Mallorcan pro­ducer to claim 2024 NYIOOC ödül

20 Mart 17:10 UTC

Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor

On the Spanish island of Mallorca, the team of pro­duc­ers behind peren­nial World Competition win­ner Oli de Santanyi are get­ting ready to cel­e­brate.

"This is our fourth Gold Award at the most pres­ti­gious olive oil com­pe­ti­tion,” founder Dirk Müller-Busch said. ​"It is won­der­ful news and great con­fir­ma­tion of our work in the olive grove and oil mill. The entire team is very moti­vated, and there will undoubt­edly be a spe­cial cel­e­bra­tion.”

The lack of rain this year on the Mediterranean island resulted in a poor har­vest. Still, Müller-Busch said the team man­aged to get the best out of its three vari­eties: Arbequina, Empetre and Pical.

"The oil from the new har­vest is intensely per­fumed, with com­plex fla­vors and won­der­fully bal­anced,” he said, adding that lab results showed the EVOO boasts a high polyphe­nol count.

"We will inte­grate this great suc­cess into our adver­tis­ing activ­i­ties this year,” Müller-Busch said. ​"The pres­ti­gious award gen­er­ates recog­ni­tion and trust in our brand.”

Harvest at Mariella & Grace

20 Mart 17:05 UTC

Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor

A farm­ing com­pany that cul­ti­vates olive trees in the pic­turesque Gargano area of north­ern Puglia, Italy, secured both a Gold Award and a Silver Award dur­ing its debut at the NYIOOC.

Aj Vezendy, owner of the Mariella & Grace com­pany, is cel­e­brat­ing.

"I am very excited and grate­ful this morn­ing! It is very spe­cial because his­tor­i­cally my family’s region of Gargano and the town of Vieste have had lit­tle expo­sure to the USA,” Vezendy told Olive Oil Times.

Vieste is the west­ern­most tip of a region fac­ing the Adriatic Sea and known for its extra­or­di­nary nat­ural beau­ties, cul­mi­nat­ing in the Gargano National Park and the ancient Foresta Umbra. There, charm­ing trees and peaks sur­rounded by lime­stone cliffs, beaches, and a crys­tal-clear sea cre­ate breath­tak­ing land­scapes.

"These Awards can be a won­der­ful intro­duc­tion, and they are a tes­ta­ment to all of the ded­i­cated farm­ers and arti­sans of Vieste-Gargano,” Vezendy said.

Gold for Tuscan excel­lence

20 Mart 16:57 UTC

Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor

L’Olio Bio, the organic extra vir­gin olive oil crafted by Pometti in Tuscany, has once again earned a Gold Award at the NYIOOC.

"We are extremely happy and excited about this result. This is the sec­ond con­sec­u­tive year we have reached this level, and for us, it rep­re­sents the cul­mi­na­tion of a year of sac­ri­fices,” Luca Perotti, gen­eral man­ager of Azienda PomettiSöyledim, Olive Oil Times.

"Receiving this award allows us to share with the American pub­lic and beyond how much we strive for excel­lence,” he noted. ​"The help that nature has given us in the face of an inno­v­a­tive agri­cul­tural sys­tem that com­bines sus­tain­abil­ity with sci­en­tific research is unique,” he added. ​"Thank to Nature and to all peo­ple who col­lab­o­rate to achieve this goal.”

L’Olio Bio is a medium organic EVOO blend from Leccino, Moraiolo and Pendolino vari­eties.

Lucia and Pantaleo Di Molfetta

20 Mart 12:22 UTC

Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor

DiMolfetta Frantoiani emerged vic­to­ri­ous at the 2024 New York World Olive Oil Competition, receiv­ing a Gold Award for their Coratina mono­va­ri­etal.

Crafted in the heart of Puglia, the south­ern Italian region famed for its mil­lions of olive trees, DiMolfetta EVOO clinched the Gold in New York for the third con­sec­u­tive time.

"We’re very pleased because, in this his­tor­i­cal moment, our prod­uct is going through a com­plex period, and hav­ing these pres­ti­gious awards helps us con­firm with our clients that our focus on prod­uct qual­ity is impor­tant,” Lucia Di Molfetta, co-owner of the fam­ily com­pany, told Olive Oil Times.

"Sustainability, qual­ity, and respect for our land have always been our core busi­ness val­ues guid­ing our work”, Di Molfetta added.

Coratina is rec­og­nized as a high-qual­ity, highly pro­duc­tive vari­ety, renowned for its resilience, its abil­ity to with­stand drought, and resist attacks from var­i­ous pathogens.

Rastrello’s Christiane Wassmann

Victory in a chal­leng­ing year for Rastrello

20 Mart 12:11 UTC

Ofeoritse Daibo Paris'ten bildiriyor

Tırmık, made from Leccino, Moraiolo, Frantoio, Borsciona and Pendolino olives, has won a Silver Award hav­ing faced some seri­ous chal­lenges.

"We are very grate­ful to be receiv­ing an award,” owner Christiane Wassmann said when receiv­ing news of the award. ​"Especially since we had a VERY chal­leng­ing year in our area of Lake Trasimeno, Umbria, mainly due to tor­ren­tial rains in May of 2023 and then an extremely hot sum­mer. We now only com­pete annu­ally in NYIOOC, as it is the inter­na­tional award that we mostly iden­tify with.”

The perilous harvest at Agraria Del Garda

20 Mart 12:13 UTC

Paolo DeAndreis, Roma'dan bildiriyor

The Italian pro­ducer Agraria Del Garda is cel­e­brat­ing its 2024 Gold Award vic­tory for Uliva.

The dis­tinc­tive fla­vors of Uliva are a direct reflec­tion of the Casaliva cul­ti­var, an olive vari­ety that thrives on the hills sur­round­ing Lake Garda in north­ern Italy.

"The award fills us with sat­is­fac­tion and, above all, con­firms that the path we have taken to main­tain, and pos­si­bly improve, the qual­ity stan­dards of our prod­ucts is the right one,” Furio Batterini, who leads Agraria’s tech­ni­cal unit, told Olive Oil Times.

"We have expe­ri­enced a suc­ces­sion of absolutely pos­i­tive years and oth­ers that were extremely dif­fi­cult in recent years. Be it cli­mate change or else, they were always dif­fer­ent but have been cor­rectly inter­preted,” he added.

"Indeed, the con­sis­tent qual­ity, cer­ti­fied by the NYIOOC, sig­ni­fies that the ter­ri­tory, the olive vari­eties, and the capa­bil­ity in cul­ti­va­tion in the olive grove and pro­cess­ing in the mill are man­aged in the best way,” Batterini said.

Pura Grove'un De Luz Heights arazisi

Altın Ödülünü kutlayan Pura Grove ekibi için büyük mutluluk

19 Mart 21:50 UTC

Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor

İlk girişinde Gümüş Ödül kazandıktan sonra NYIOOC World Olive Oil Competition Geçen yıl Pura Grove CEO'su Tim Bui, bu sabah Altın Ödülünü öğrendiğinde çok heyecanlandı.

"Bu yıl tekrar kazanacağımız için çok heyecanlıyız” dedi Güney Kaliforniyalı yapımcı. ​"Zorlu bir öğrenme süreciydi ve son üç yılda kendimizi geliştirdik.”

Bui bir organik zeytinyağı müjdecisidir ve ekstra çaba göstermenin fayda sağladığını kanıtlamaktadır. ​"Ekip geçtiğimiz yıl yorulmadan çalıştı ve organik tarım protokollerini titizlikle takip etti” dedi. ​"Kendi organik kompostumuzu harmanladık… biyoaktif ve organik toprakların, probiyotiklerin, minerallerin ve aylarca olgunlaşmaya ayarlanmış yerel kaynaklı organik maddelerin özel bir karışımı.”

Bui, ağaçları budamak, organik kompost uygulamak ve sulamayı optimize etmek için üç ay boyunca her gün De Luz tepelerine tırmanan ekibinin çabalarını alkışladı. ​"Tüm bunlar, sızma zeytinyağımızın her damlasındaki polifenol içeriğinin artmasıyla daha iyi bir tat profiline katkıda bulundu” dedi.

Tomislac Cudina ve Ante Vulin bazılarıyla birlikte NYIOOC ödülleri

Hırvatistan adına ilk ödülleri Ante Vulin ve Tomislav Čudina kazandı

19 Mart 20:57 UTC

Nedjeljko Jusup Zadar, Hırvatistan'dan bildiriyor

Dünyanın önde gelen zeytinyağı kalite yarışmasında Hırvatistan'a verilen ilk iki Altın Ödülü, Pakoštanlı zeytin yetiştiricileri Ante Vulin (69) ve Tomislav Čudina (45) kazandı.

"Bu hayallerin rüyasıdır” dedi Vulin ödül haberini alırken. ​"Ülkemizin başarısına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bu, Vulin'in New York'ta üst üste aldığı üçüncü ödül. ​"Bu benim ve ailem için en önemlisi. Kalitenin sürekliliğinin teyidi” dedi.

Vulin, aile üyeleriyle birlikte, Adriyatik kıyısının merkezinde, deniz ile Hırvatistan'ın en büyük gölü olan Vrana Gölü arasında eşsiz bir konuma sahip pitoresk bir Dalmaçya kasabası olan Pakoštani'nin çeşitli yerlerinde yaklaşık 1,000 zeytin ağacı yetiştiriyor.

Vulin'in altın madalyası, yerli Oblica ve Drobnica çeşitlerinden elde edilen meyveli ve orta derecede baharatlı bir yağ olan Santa Justina markasına verildi.

Bu, Pakoštan'ın genç ödülü Tomislav Čudina'ya New York'ta üst üste verilen ikinci ödül. Ödüllü Olea Viola, yeşil meyveli, orta baharatlı ve hafif acılı, yoğun bir sızma zeytinyağıdır. Oblica, Pendolino ve Leccino çeşitlerinden yapılmaktadır.

"Meyveler en iyi şekilde olgunlaştığında ve tamamen sağlıklı olduğunda topladım” dedi Tomislav. ​"Bu başarı benim için çok şey ifade ediyor, beni zeytin yetiştiriciliğine daha ciddi şekilde devam etme konusunda motive ediyor.”

Zeytin sevgisini dedesi Blaž'dan devralmış ve aile işletmesi olan OPG Ćelin'i aile takma adına vermiştir. İlk 30 zeytin ağacını Blaž'dan devraldıktan sonra arazi satın almaya ve zeytin ağacı dikmeye devam etti. Şimdi bunların sayısı yaklaşık 320'dir ve hedefi 1,000'e ulaşmaktır.

Ödüllü Olea Viola karışımına, kendisini büyüten büyükannesi Viola'nın adı verilmiştir. Babasıyla hiç tanışmadı ve annesi o 10 yaşındayken öldü.

"Zeytinyağı beni besledi. Çocukken bile ekmeği zeytinyağına bandırmayı severdim ve elimizde yeterli olmadığı için büyükannem soya yağı ekledi," diye hatırladı Tomislav. Ayrıca büyükannesine şunları söylediğini de hatırlıyor: ​"Büyüdüğümde o kadar çok zeytin ağacı dikeceğim ki hepimiz zeytinyağında yıkanabilelim.”

Alexis Karabelas

AMG Karabelas Yunanistan adına üç zafer daha kazandı

19 Mart 18:30 UTC

Atina'dan Kostas Vassilopoulos bildiriyor

Batı Mora Yarımadası'ndaki Antik Olympia'dan AMG Karabelas, 2024'te Yunan üreticilerin önünü açtı NYIOOC World Olive Oil Competitionİlk gün kazanılan üç ödül (iki Altın ve bir Gümüş) sonuçları açıklandı.

"Prestijli yarışmayı üst üste üçüncü kez kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. NYIOOC" ortak sahibi Alexis Karabelas söyledi Olive Oil Times.

"Premium sızma ürün serimiz, Tsabidoelia zeytinlerinden Laurel & Flame Fresh ve Koroneiki zeytinlerinden PGi, Altın Ödül aldı. Ayrıca, Antik Olympia Mitleri adlı zeytinyağına da teslim ettiğimiz için çok mutluyuz. NYIOOC Yarışmada ilk kez Gümüş Ödül kazandık.”

Karabelas, yıl boyunca yaşanan olumsuz iklim koşullarının, ağaçların çiçeklenme döneminde yağmur yağmasını, hasat döneminde ise sıcak havanın bu yılki mahsulü etkilediğini söyledi.

"İstenilen sonuçları elde etmek için sık sık testler yapmak zorunda kaldık” dedi. ​"Bu yıl bunu başardık, önümüzdeki yıllarda da kazanabileceğimize inanıyoruz.”

Colival sıcağı yenerek art arda dokuzuncu Dünya Yarışması ödülünü kutladı

19 Mart 18:28 UTC

Daniel Dawson, Montevideo'dan bildiriyor

La Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas'ın (Colival) arkasındaki 750 aile, Arbequina monovarietal ürünleriyle Altın Ödül kazandıktan sonra bir kez daha kutlama yapıyor.

"Ekibimiz her takdir aldığında bunu takdir ediyorlar çünkü bu, çiftçinin bir yıllık çalışmasının, yağ fabrikamıza mümkün olan en iyi kaliteyi yapmak veya en azından vermek için gösterdiğimiz çabanın ödülü. Tüketici,” dedi sözcü Eva Díaz.

Castilla-La Mancha merkezli kooperatif, Ekim hasadı sırasında kuraklığın ve alışılmadık derecede yüksek sıcaklıkların üstesinden gelerek, ödüllü sızma zeytinyağını elde etti ve nicelik yerine kaliteden ödün verdi.

"Bu ödülleri kazanmanın etkisi Kuzey Amerika'da bir pazarlama ve satış stratejisine dönüşüyor" dedi Díaz. ​"NYIOOC Ödüller marka konumlandırmadır.”

Louisa Sherman, André ve Cara Coetzee ile birlikte

Domaine Gerbaud zorlukla kazanılan Altın madalyayı kazandı

19 Mart 18:22 UTC

Ofeoritse Daibo Paris'ten bildiriyor

Domaine Gerbaud'un yerel Provençal çeşitler Aglandau, Salonenque ve Grossane'yi harmanlaması bu yılki Altın Ödül'e layık görüldü. NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Harika! Domaine Gerbaud'un yapımcısı Louisa Sherman, "Gülümsemeden duramıyoruz" dedi. Olive Oil Times.

"Kovid salgını nedeniyle engellendikten sonra yarışmalara katılmaktan vazgeçtik ve kızımız yeniden markalaşma çalışmasına liderlik ederken ciddi bir ağaç yeniden yapılanmasına odaklandık. Uzun süredir yokluğumuzun ardından bu Altın Ödülden dolayı çok heyecanlıyız” dedi.

"Son beş yıldır giderek artan kuraklık ve yoğun sıcak dönemleri yaşadık, son iki yıl ise en kötüsü. Üretim maliyetleri, özellikle Fransız işgücü maliyetleri artmaya devam ediyor. Buna rağmen pazar hala üreticiler için daha yüksek, daha adil fiyatlar sunmuyor ve tüketiciler hala yüksek kaliteli EVOO'nun faydalarından (tat ve sağlık açısından) büyük ölçüde habersizler," dedi Sherman.

"Yarışmada madalya kazanmak NYIOOC Bu son derece cesaret verici ve bize önemli bir pazarlama artışı sağlayarak daha fazla marka bilinirliği ve güven sağlıyor" dedi. ​"Potansiyel stokçulara ve tüketicilere yaklaşırken gücümüzü artırır ve güvenilir kaynaklardan alınan güven oyu temsil ederek rakiplerimizden öne çıkmamızı sağlar. Elbette, yıl boyunca çok çalıştıktan sonra takımın uluslararası bir yarışmada kazanması da son derece memnuniyet verici.”

19 Mart 11:09 UTC

OOT Personeli New York'tan bildiriyor

Organizatörler, 40 ödül kazananın tüm katılımlar analiz edilene kadar New York'ta her gün sabah 9:00'dan sabah 10:00'a (13:00 - 14:00 UTC) kadar açıklanacağını söyledi. Kazanan markalar yaklaşık 90 saniye arayla duyurulacak ve her sonuç yarışma başkanı tarafından onaylanacaktır.

Bu yılın ilk sonuçları 2023'e göre bir hafta daha erken geliyor ve bu da üreticilerin kampanyalarında elde ettikleri başarılardan daha erken faydalanmalarına olanak tanıyor. Güney Yarımküre sonuçları Eylül ayında açıklanmaya başlayacak.

13 Mart 12:14 UTC

OOT Personeli New York'tan bildiriyor

Kazanan markalar açıklanacak Resmi Rehber Dünyanın En İyi Zeytinyağları özel reyonlarındo olive oil Times ve Dünya Zeytinyağı Sıralaması Yarışmanın on iki edisyonunu kapsayan tarihsel veriler ve sıralamalar portalı.

İlk sonuçlar 19 Mart Salı günü yayınlanacak

13 Mart 12:08 UTC

OOT Personeli New York'tan bildiriyor

Organizatörler NYIOOC World Olive Oil Competition 2024 baskısının ilk sonuçlarının 19 Mart Salı günü New York saatiyle 9:00'da (13:00 UTC) açıklanacağını ve gönderilen her başvuru Nisan ayında değerlendirilip onaylanana kadar devam edeceğini söyledi.

2024'ün sürekli kapsamı NYIOOC World Olive Oil Competition