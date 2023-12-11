Küçük Ölçekli Çiftçiler Orta Kaliforniya'da Büyük Başarıyı Kutluyor

Kaliforniya'nın Merkez Sahili'ndeki San Miguel'in batısındaki tepelerde, aynı adı taşıyan şirketin dört hektarlık pitoresk çiftliği yer alıyor. San Miguel Zeytin Çiftliği.

Yıllar geçtikçe, Richard ve Myrna Meisler'den oluşan karı-koca ekibi, yüksek kaliteli bir mirasa imza attı. sızma zeytinyağı Elle hasattan öğütme koşullarına kadar sürecin her yönünü dikkatle kontrol ederek üretim yapıyoruz.

Bize yardımcı olacak yüksek teknolojimiz yok ama ne zaman sulayacağımızı, ne zaman toplayacağımızı ve nasıl harmanlayacağımızı bilecek iyi bir gözümüz var. - Richard Meisler, San Miguel Zeytin Çiftliği'nin ortak sahibi

Çift, ödüllü zeytin üretiminin bir çiftçilik faaliyetinden daha fazlası olduğunu söylüyor; bu bir tutku projesidir.

"Otuz dört yıl önce, Orta Kaliforniya'da, yaşadığımız yerden üç saat uzaklıkta bir mülk satın aldık” dedi ortak sahibi Richard Meisler. ​"24 yıl önce, - yıldır yaşadığımız yerin hemen aşağısındaki o araziye - zeytin ağacı dikmiştik. Bu oldukça maceranın başlangıcıydı.

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"Sonunda çiftliğimizde 1,200 Toskana zeytin ağacına sahip olduk” diye ekledi. ​"2012 yılında ürettiğimiz ilk yağ bize yedi galon (26.5 litre) kazandırdı.”

Meisler ailesi bu petrole yerel kalite yarışmalarına katıldı ve birçok ödül aldı. ​"Meisler, "Hemen satıldık ve birçok potansiyel alıcıyı geri çevirmek zorunda kaldık" dedi.

Elde edilen bu başarı ile birlikte nasıl büyüyebileceklerini araştırmaya başladılar. Meisler ailesi, arkadaşlarının ve yerel üreticilerin yardımıyla topraklarına çok daha fazla zeytin ağacı dikebileceklerini fark etti.

"Myrna'nın zeytin ağaçlarıyla ilgili yazılar gönderip onu topraklarımıza dikmesi konusunda cesaretlendiren bir amcası vardı" dedi Meisler. ​"Gazetemizde iki yerel zeytin üreticisiyle ilgili bir yazı okudu ve onlarla temasa geçti. Çok geçmeden yardımsever insanlardan oluşan bir ağ keşfettik.”

Mesiller, hedeflerine ulaşmak için yerel kaynakları araştırdı ve mülklerinin yetiştirme koşullarına en uygun zeytin çeşitlerini aradı.

"Meisler, "İlerledikçe öğrenmek heyecan vericiydi" dedi. ​"Kuzeyimizde saygın bir zeytin ağacı fidanlığı bulduğumuzda, iklimimiz için en iyi çeşitleri seçmemiz konusunda bize tavsiyelerde bulunan sahibiyle tanıştık ve sonunda Frantoio, Leccino, Maurino, Pendolino ve Taggiasca dahil olmak üzere beş Toskana zeytin çeşidi elde ettik.

Hiçbirinin çiftçilik geçmişi yoktu, bu da onları durdurmadı. Sızma zeytinyağı yetiştirmeye, öğrenmeye ve üretmeye tutkuyla bağlıydılar.

"Hiç çiftçilik yapmadığımız için arkamıza bakmadan atladık” dedi Myrna Meisler. ​"Küçük ağaçlar için çukur kazmak hayal gücü gerektiriyordu. Ama ikimiz de bütün gün birçok gün çalıştık, işi hallettik.”

Yerel üreticilerle ağ kurmak başarının devam eden bir parçasıydı. ​"Diğer yetiştiricilerin gayrı resmi bir toplantısına katıldık. Bu grupta sulama ve sulama konusunu öğrendik. zeytin meyve sineği, budama, hasat ve çok daha fazlası," diye ekledi Richard Meisler.

Myrna ve Richard Meisler 2109'da NYIOOC World Olive Oil Competition (Fotoğraf: NYIOOC)

Çift, yaptıkları işin her yönüyle gurur duyuyor. Zeytin yetiştiriciliği deneyimleri ve tadımlar da dahil olmak üzere eğitim turları sunuyorlar. Coşkunun rehberliğinde, kritik olduğuna inandıkları bir kararla elle hasatı dikkatli bir şekilde yaptılar.

"Diğerlerinden farklı olan ancak bunca yıldır sakladığımız kararlar aldık" dedi Meisler. ​"Yalnızca elle hasat yapıyoruz, pestisit kullanmıyoruz, doğal tarım yapıyoruz ve her şeyi özenle yapıyoruz. Yaptığımız işe büyük bir sevgi katılmıştır."

"Bize yardımcı olacak yüksek teknolojiye sahip değiliz ancak ne zaman sulayacağımızı, ne zaman toplayacağımızı ve nasıl harmanlayacağımızı bilecek iyi bir gözümüz var” diye ekledi.

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Çift, ülkenin en çok ödüllü zeytinyağı üreticilerinin çoğuna ev sahipliği yapan San Luis Obispo İlçesindeki 2023/34 mahsul yılı konusunda iyimser. İlk Olio Nuovo'nun şişelenmesi ve satışa hazır olmasıyla erken hasat zaten tamamlandı.

"Richard hasat edilecek sıraları ve ağaçları seçmekle meşguldü ve neredeyse bir yıldır Olio Nuovo'yu bekleyen insanlarımız vardı" dedi Myrna Meisler. ​"2022 sızma zeytinyağı tükendi ve Olio Nuovo 75'ten sadece 2023 şişe üretiyoruz.

Erken hasatın tamamlanmasıyla birlikte çift, zeytinleri dönüşüm için özenle seçilmiş bir değirmene götürmeden önce iki gün daha toplayarak sezonu Kasım ayı sonunda tamamlamayı planlıyor.

2023'teki zorlu sezonun ardından Meislers, bu yılki verim konusunda kendilerini çok daha iyi hissediyor.

"Geçen yıl hiç de iyi değildi," dedi Richard Meisler. ​"Mahsulümüz çok azdı ama yine de olağanüstü yüksek fenollü lezzetli zeytinyağları ürettiğimiz için mutluyduk.”

Kaliforniya'da zeytinyağı üretmek gönülsüzlere göre değil. İle iklim değişikliğiEkonomik etkiler ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle Meisler'ler değişiklikleri adım adım gerçekleştirmeye devam ediyor.

"Zorluklar fena değil,” dedi Meisler gülümseyerek. ​"İhtiyacımız olan ürünlerin fiyatı iki katına çıktı. Kolaylık ortadan kalktı, kalite aynı değil. Navlun iki katına çıktı ve eski güzel ​'"işle ilgilenmek" önemsiz görünüyor.

Meisler ailesi özenle seçtikleri zeytinleri yerel bir değirmene götürüyor. (Fotoğraf: San Miguel Zeytin Çiftliği)

Zeytin yetiştiriciliği Meisler'ler için yeni iken, NYIOOC World Olive Oil Competition zeytinyağı üretme yolculuklarında bir başka dönüm noktasına daha imza attılar.

19 ödül kazandılar NYIOOC 2018'den bu yana dahil 2023'te üç Altın Ödül yarışmanın baskısı.

"Özellikle bu yarışmada Altın Ödül kazanmak hedefimizdi. Gümüş iyidir ama insanı şunu düşündürür: ​'gelecek sene nasıl Altın kazanabiliriz?” Meisler dedi. ​"Bunu başardık ve büyük bir başarı elde ettik.”

Myrna Mesiler, kaliteyi istikrarlı tuttuklarını bilmenin memnuniyetinin yanı sıra, ödüllerin özellikle kalabalık bir pazarda rekabet eden küçük üreticiler için benzersiz bir ticari değer sağladığını söyledi.

"Şişelerimizin üzerindeki altın çıkartmalar bir satış noktası oldu ve yüksek kaliteli sızma zeytinyağı için çok önemli” diye ekledi.

Meisler ailesi kalite ödüllerinin tamamını (toplamda yaklaşık 160 ödül) tadım odalarının duvarlarına astı. Övgüler gelişmeye ve çok çalışmaya devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Bunlar aynı zamanda harika anların ve yol boyunca tanıştıkları tüm yeni insanların anılarıdır.

"Her ödül işimiz için bir basamaktır. Başarı zaman ve azim gerektirir," diye bitirdi Meisler. ​"Şunu söylemek isteriz: ​'Sakin ol Eddie.' Ve bize devam etmemiz gerektiğini hatırlatıyor.”