Ağustos 19, 2024
Fil Bucchino, Andrea Pagliai ve Gionni Pruneti, topluluklara ve çevreye fayda sağlamak için kurtarılan ağaçlardan sızma zeytinyağı üretiyor.
Ağustos 19, 2024
Terroir, Sicilyalı Çiftçi için Organik Tarım Verimi Ödüllü Sonuçlar
Agrigento merkezli Naru'nun arkasındaki üreticiler, Dünya Yarışması başarısını sürdürülebilir şekilde yetiştirilen yerel zeytin çeşitlerine bağlıyor.
Ağustos 13, 2024
Olive Center, Açılış Zeytinyağı Sürdürülebilirlik Konferansına Ev Sahipliği Yapacak
Uluslararası Zeytin Sürdürülebilirlik Konferansı, çiftçilik ve değirmencilikten pazarlama ve sertifikasyonlara kadar sürdürülebilirliği tartışacak.
Temmuz 24, 2024
Yeni Süreç Zeytin Yaprağı Ekstraktlarının Sürdürülebilirliğini ve Fenolik Profilini Artırıyor
Yeni bir yaklaşım, zararlı kimyasallar kullanmıyor ve zeytinyağı üretimi ve gıda paketlemede potansiyel kullanıma sahip bir ekstrakt oluşturuyor.
Temmuz 8, 2024
Çalışma Bulguları, Zeytin Çekirdeklerinden Yapılan Tuğlaların Binaların Karbon Ayak İzini Azalttığını Gösteriyor
Yeni bir çalışma, zeytin çekirdeği atıklarının binalarda enerji kullanımını etkili bir şekilde azaltabildiğini ve döngüsel ekonominin inşaat sektörüne nasıl uygulanabileceğini gösterdi.
Haziran 15, 2024
Mayıs, Heat'te rekor kıran bir yılı daha işaretledi
Bulgular, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni fosil yakıt endüstrisine yönelik küresel reklam yasağı çağrısında bulunmaya yöneltti.
Haziran 12, 2024 Haber özetleri
Teklif, İtalya'nın Tarım Alanlarına Güneş Paneli Kurulumunu Yasaklayacak
Mayıs ayı. 28, 2024 Üretici Profilleri
Monte do Camelo Sürdürülebilir Şekilde Yetiştirilen Yerli Çeşitlerle Büyük Kazandı
Mayıs ayı. 28, 2024
Araştırmacılar Zeytinlik Atıklarını Biyoplastiğe Dönüştürüyor
Zeytin ağacı yaprak ve dallarının biyopolimerlere dönüştürülmesi zeytin yetiştiricilerine çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacaktır.
Mayıs ayı. 27, 2024
Yetkililer, Gelişmiş Su Verimliliğinin Kaliforniya Çiftçilerinin Geleceği İçin Çok Önemli Olduğunu Söyledi
Eyalet uzun vadede muhtemelen daha kuru hale geleceği için yetiştiricilerin daha fazla su tasarrufu yapması ve daha az su kullanması gerekecek.
Mayıs ayı. 14, 2024
GangaLupo için İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Getiri Kazandıran Sonuçlar
Ekip çalışması, kaynakların sorumlu kullanımı ve yenilik, Apulian Coratina monovarietal'in başarısının temelini oluşturur.
Mayıs ayı. 13, 2024
Yerli Çeşitler ve Asırlık Ağaçlar: Olivian Groves'un Kazandıran Formülü
Mora Yarımadalı üretici, iniş çıkışlarla dolu bir hasadın ardından geleneksel ve modern uygulamalara güvenerek ödüllü kaliteye ulaştı.
Mayıs ayı. 13, 2024
Bu Campania Çiftçisi, Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitliliğin İş İçin İyi Olduğuna İnanıyor
Case d'Alto, Irpinia'da yerli çeşitlerden organik sızma zeytinyağı üretmektedir. Şirketin sahibi Claudio De Luca, sürdürülebilirliğe odaklanmanın kaliteyi artırdığını söylüyor.
Mayıs ayı. 7, 2024
Endülüs'te Organik Tarımın Denemeleri ve Zaferleri
Luque Ecológico'nun arkasındaki beşinci nesil aile, organik tarımın lezzetli sızma zeytinyağı ürettiğine, çevreyi koruduğuna ve kuraklığın etkilerini hafiflettiğine inanıyor.
Nisan 22, 2024
Zeytin Öğütme Yan Ürünleri Hayvan Yemini İyileştirebilir
Zeytin ağacı yaprakları ve zeytinyağı posası içeren diyetler, metan emisyonlarını azaltırken koyunların sağlığını veya süt kalitesini olumsuz yönde etkilemedi.
Aralık 19, 2023
COP28 İklim Konferansı Karışık Sonuçlarla Sona Erdi
Ancak dünya ülkeleri, fosil yakıtların enerji kaynağı olarak tamamen ortadan kaldırılması konusunda net bir taahhütte bulunmadan, petrolden ve diğer fosil yakıtlardan uzaklaşmayı kabul etti.
Aralık 14, 2023
Kaliforniya'da Su Düzenlemelerinin Sıkılaştırılması Zeytin Yetiştiriciliğini Teşvik Edebilir
Sulanan zeytinliklerde hâlâ bol miktarda su kullanılırken, özellikle San Joaquin Vadisi'nde giderek katılaşan yasaklar, kurak arazi zeytinlikleri için yeni bir alan açabilir.
Aralık 11, 2023
Jaén'deki Organik Çiftlik, Karbon Kredisi Satışında Yeni Bir Yol Açıyor
O.Live, 4.5 hektarlık organik bahçelerinden hektar başına yaklaşık 1,000 karbon kredisi üreterek üreticilerin gelirlerini artırmaları için bir model oluşturuyor.
Aralık 5, 2023
AB Projesi, İşlenmiş Gıdalarla Oyun Alanını Eşitlemeyi Amaçlıyor
MedDiet4All projesi, Akdeniz diyetinin faydalarını teşvik ediyor ve aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlatıyor.
Aralık 4, 2023
COP28 İklim Zirvesi Gerginliklerin Ortasında Başlıyor
Dubai'deki COP28 iklim konferansı, petrol ve gaz şirketlerinin müzakerelerdeki rolü konusunda tartışmalara yol açtı.
Kasım 27, 2023
Loco Galbasa'nın Arkasındaki Yapımcılar Çocukluk Hayalini, Birinci Sınıf Kaliteye Ulaştırıyor
Sicilyalı marka Loco Galbasa, kalite arayışını ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı birleştiriyor.
Kasım 1, 2023
Zeytin Ağaçları İklim Değişikliğini Yenmeye Yardımcı Olabilir
Üç günlük bir konferansta Uluslararası Zeytin Konseyi, zeytin yetiştiriciliğinin küresel net sıfır emisyona ulaşma çabalarında oynayabileceği rolü vurguladı.
Ekim 31, 2023
Kaliforniyalı Çiftçiler Su Tasarrufu ve Toprak Sağlığını İyileştirmek için Çit Dikiyor
Çitler toprakta su tutulmasını iyileştirir ve faydalı kuşlar ve diğer zararlı yırtıcılar için doğal yaşam alanları oluşturur. Çiftçiler estetik değer de kattıklarını söyledi.