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sürdürülebilirlik

üretim

Ağustos 19, 2024

Toskana'daki Terk Edilmiş Zeytinliklerin Geri Kazanılmasında Birçok Değer

Fil Bucchino, Andrea Pagliai ve Gionni Pruneti, topluluklara ve çevreye fayda sağlamak için kurtarılan ağaçlardan sızma zeytinyağı üretiyor.

Üretici Profilleri

Ağustos 19, 2024

Terroir, Sicilyalı Çiftçi için Organik Tarım Verimi Ödüllü Sonuçlar

Agrigento merkezli Naru'nun arkasındaki üreticiler, Dünya Yarışması başarısını sürdürülebilir şekilde yetiştirilen yerel zeytin çeşitlerine bağlıyor.

Haber özetleri

Ağustos 13, 2024

Olive Center, Açılış Zeytinyağı Sürdürülebilirlik Konferansına Ev Sahipliği Yapacak

Uluslararası Zeytin Sürdürülebilirlik Konferansı, çiftçilik ve değirmencilikten pazarlama ve sertifikasyonlara kadar sürdürülebilirliği tartışacak.

Haber özetleri

Temmuz 24, 2024

Yeni Süreç Zeytin Yaprağı Ekstraktlarının Sürdürülebilirliğini ve Fenolik Profilini Artırıyor

Yeni bir yaklaşım, zararlı kimyasallar kullanmıyor ve zeytinyağı üretimi ve gıda paketlemede potansiyel kullanıma sahip bir ekstrakt oluşturuyor.

Dünya

Temmuz 8, 2024

Çalışma Bulguları, Zeytin Çekirdeklerinden Yapılan Tuğlaların Binaların Karbon Ayak İzini Azalttığını Gösteriyor

Yeni bir çalışma, zeytin çekirdeği atıklarının binalarda enerji kullanımını etkili bir şekilde azaltabildiğini ve döngüsel ekonominin inşaat sektörüne nasıl uygulanabileceğini gösterdi.

Haber özetleri

Haziran 15, 2024

Mayıs, Heat'te rekor kıran bir yılı daha işaretledi

Bulgular, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni fosil yakıt endüstrisine yönelik küresel reklam yasağı çağrısında bulunmaya yöneltti.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 28, 2024

Araştırmacılar Zeytinlik Atıklarını Biyoplastiğe Dönüştürüyor

Zeytin ağacı yaprak ve dallarının biyopolimerlere dönüştürülmesi zeytin yetiştiricilerine çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacaktır.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 27, 2024

Yetkililer, Gelişmiş Su Verimliliğinin Kaliforniya Çiftçilerinin Geleceği İçin Çok Önemli Olduğunu Söyledi

Eyalet uzun vadede muhtemelen daha kuru hale geleceği için yetiştiricilerin daha fazla su tasarrufu yapması ve daha az su kullanması gerekecek.

Üretici Profilleri

Mayıs ayı. 14, 2024

GangaLupo için İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Getiri Kazandıran Sonuçlar

Ekip çalışması, kaynakların sorumlu kullanımı ve yenilik, Apulian Coratina monovarietal'in başarısının temelini oluşturur.

Üretici Profilleri

Mayıs ayı. 13, 2024

Yerli Çeşitler ve Asırlık Ağaçlar: Olivian Groves'un Kazandıran Formülü

Mora Yarımadalı üretici, iniş çıkışlarla dolu bir hasadın ardından geleneksel ve modern uygulamalara güvenerek ödüllü kaliteye ulaştı.

Üretici Profilleri

Mayıs ayı. 13, 2024

Bu Campania Çiftçisi, Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitliliğin İş İçin İyi Olduğuna İnanıyor

Case d'Alto, Irpinia'da yerli çeşitlerden organik sızma zeytinyağı üretmektedir. Şirketin sahibi Claudio De Luca, sürdürülebilirliğe odaklanmanın kaliteyi artırdığını söylüyor.

Üretici Profilleri

Mayıs ayı. 7, 2024

Endülüs'te Organik Tarımın Denemeleri ve Zaferleri

Luque Ecológico'nun arkasındaki beşinci nesil aile, organik tarımın lezzetli sızma zeytinyağı ürettiğine, çevreyi koruduğuna ve kuraklığın etkilerini hafiflettiğine inanıyor.

Dünya

Nisan 22, 2024

Zeytin Öğütme Yan Ürünleri Hayvan Yemini İyileştirebilir

Zeytin ağacı yaprakları ve zeytinyağı posası içeren diyetler, metan emisyonlarını azaltırken koyunların sağlığını veya süt kalitesini olumsuz yönde etkilemedi.

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Haber özetleri

Aralık 19, 2023

COP28 İklim Konferansı Karışık Sonuçlarla Sona Erdi

Ancak dünya ülkeleri, fosil yakıtların enerji kaynağı olarak tamamen ortadan kaldırılması konusunda net bir taahhütte bulunmadan, petrolden ve diğer fosil yakıtlardan uzaklaşmayı kabul etti.

İşletme

Aralık 14, 2023

Kaliforniya'da Su Düzenlemelerinin Sıkılaştırılması Zeytin Yetiştiriciliğini Teşvik Edebilir

Sulanan zeytinliklerde hâlâ bol miktarda su kullanılırken, özellikle San Joaquin Vadisi'nde giderek katılaşan yasaklar, kurak arazi zeytinlikleri için yeni bir alan açabilir.

İşletme

Aralık 11, 2023

Jaén'deki Organik Çiftlik, Karbon Kredisi Satışında Yeni Bir Yol Açıyor

O.Live, 4.5 hektarlık organik bahçelerinden hektar başına yaklaşık 1,000 karbon kredisi üreterek üreticilerin gelirlerini artırmaları için bir model oluşturuyor.

Sağlık

Aralık 5, 2023

AB Projesi, İşlenmiş Gıdalarla Oyun Alanını Eşitlemeyi Amaçlıyor

MedDiet4All projesi, Akdeniz diyetinin faydalarını teşvik ediyor ve aşırı işlenmiş gıdaların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlatıyor.

Dünya

Aralık 4, 2023

COP28 İklim Zirvesi Gerginliklerin Ortasında Başlıyor

Dubai'deki COP28 iklim konferansı, petrol ve gaz şirketlerinin müzakerelerdeki rolü konusunda tartışmalara yol açtı.

Üretici Profilleri

Kasım 27, 2023

Loco Galbasa'nın Arkasındaki Yapımcılar Çocukluk Hayalini, Birinci Sınıf Kaliteye Ulaştırıyor

Sicilyalı marka Loco Galbasa, kalite arayışını ve çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığı birleştiriyor.

Dünya

Kasım 1, 2023

Zeytin Ağaçları İklim Değişikliğini Yenmeye Yardımcı Olabilir

Üç günlük bir konferansta Uluslararası Zeytin Konseyi, zeytin yetiştiriciliğinin küresel net sıfır emisyona ulaşma çabalarında oynayabileceği rolü vurguladı.

üretim

Ekim 31, 2023

Kaliforniyalı Çiftçiler Su Tasarrufu ve Toprak Sağlığını İyileştirmek için Çit Dikiyor

Çitler toprakta su tutulmasını iyileştirir ve faydalı kuşlar ve diğer zararlı yırtıcılar için doğal yaşam alanları oluşturur. Çiftçiler estetik değer de kattıklarını söyledi.

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