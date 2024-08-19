COP28 İklim Konferansı Karışık Sonuçlarla Sona Erdi

Ancak dünya ülkeleri, fosil yakıtların enerji kaynağı olarak tamamen ortadan kaldırılması konusunda net bir taahhütte bulunmadan, petrolden ve diğer fosil yakıtlardan uzaklaşmayı kabul etti.