Montoro'da Finans, Kalite ve Turizm Üzerine Bir Odak

Endülüs şehri Córdoba'nın kuzeydoğusundaki yarım saatlik bir araba yolculuğu sizi pitoresk Montoro kasabasına götürecektir. Kasaba, 47,000 dönümlük zeytin bahçeleri ve 8 değirmeniyle sadece Montoro-Adamuz PDO'ya ev sahipliği yapmakla kalmıyor, Montoro ayrıca 11 Mayıs'ta 18'inci kez düzenlenen popüler bir iki yıllık Zeytin Fuarı'na da ev sahipliği yapıyor.th etkinliğin baskısı, Olive Community Heritage Foundation Zeytinyağı Kompleksi'nde yapıldı.

"Montoro Zeytin Fuarı kutlandığı her yıl daha da iyiye gidiyor ”dedi. Finca la Torre, bu yılki New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda dört Altın Ödülü kazandı. ​"Yıllar önce fuar öncelikle çiftlik ve öğütme ekipmanı sundu ve şimdi yüksek kaliteli zeytinyağının önemine bir kayma kanıtı görüyorum ”dedi. Olive Oil Times

Bu yıl fuar alanlarında 120 stant, önemli konuşmacıların bulunduğu bir konferans salonu ve en az 80 ödüllü sızma zeytinyağı içeren bir tadım odası vardı. Zeytinyağlarının büyük çoğunluğu İspanya'dan gelse de İtalya, Portekiz, Fas, İsrail ve Yunanistan'dan da vardı.

Perşembe günü konuşmacılar ekonomi, kalite ve turizmin rolü üzerine odaklandılar. Montoro belediye başkanı ve AEMO (İspanyol Zeytin Yetiştirme Belediyeleri Birliği) başkanı Ana María Romero, oleo-turizmin ekonomi üzerindeki önemi, daha iyi bir gelecek inşa etmek için gereken sıkı çalışma ve fuarda görülebilir.

Ammar Assabah, müdür yardımcısı ve Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) istatistik başkanı Maria Isabel Gomez de konuştu.

Assabah, izleyicilere yeni Zeytinyağı ve Sofralık Zeytincilik Uluslararası Anlaşmasının hedefleri hakkında bilgi verdi ve IOC'nin üç ana rolünü açıklamaya devam etti: IOC üyelerini bir araya getirmek, tüketici ülkelerdeki faaliyetleri genişletmek ve prosedürleri kolaylaştırmak.

Gomez, katılımcıları ithalat, ihracat ve tüketime ilişkin istatistiksel verileri gösteren bir dizi slayt boyunca gezdirdi. Gomez, küresel zeytinyağı tüketiminde artış olmasına rağmen, ekonomik krize atfettiği Avrupa tüketiminde düşüş yaşandığına dikkat çekti.

Juan Vilar (GEA Iberia) ve José María Penco (AEMO), Uluslararası Zeytinyağı Üretim Maliyetleri Araştırmasını sunan sıradaki isimlerdi. Kuruluşları ve IOC arasında yürütülen çalışma, 14 ülkede 7 farklı zeytin yetiştirme yöntemi kullanılarak bir kg sızma zeytin üretmenin maliyetini ortaya koydu.

Çalışmanın sonuçları, en karlı üretim sistemlerini ve aynı zamanda en düşük üretim maliyetine sahip ülkeleri göstermektedir. Önerileri arasında: geleneksel sistemlerin daha makineleştirilmiş, yoğun sistemlere dönüştürülmesi; üreticiler arasında daha fazla işbirliği; yan ürünlerden yararlanmak; ve eğitim ve bilgi transferinin önemi.

Bölgesel ve ulusal kurumlardan halk figürleri de hazır bulundu. Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı'ndan Carlos Sánchez Laín, sektörün başardıklarını unutmaması gerektiğini açıkladı. Sánchez, sunumu sırasında ürün mükemmelliğinin önemini, İspanyol Zeytinyağı Meslekler Arası Örgütü'nün yürüttüğü zorlu çalışmaları ve İspanyol zeytinyağlarını tanıtmak için bir pazar yaratma ihtiyacını vurguladı.

Soledad Serrano'dan QvEkstra sadece mükemmel bir ürün yaratmanın değil, aynı zamanda sağlık yararları ve eşsiz bir gastronomik deneyim sağlayan bir ürün yaratmanın önemini açıkladı. Ayrıca, tüketicilerin yüzde 80'inin kalitenin ne olduğunu bilmediğini ve QvExtra gibi bir mühür kullanımının olağanüstü EVOO'ları belirlemeye yardımcı olabileceğini vurguladı.

Finca la Torre's Pérez, seyircilerinden birini başarmaya olan kişisel yolculuğu boyunca yürüdü en iyi zeytinyağları dünyada. Víctor ve ekibi, tüm üretim felsefesini değiştirerek işe başladı. Modern ve ekolojik uygulamalar lehine eski tarım, hasat ve öğütme yöntemlerini bir kenara attı. Ayrıca eski resmi de fırlattı, yeni bir şişe tasarladı ve logoyu yükseltti. Ardından ziyaretçileri, Finca la Torre'nin yaptığı her şeyde şeffaflık yaratarak operasyonunu görmeye davet etti.

Oleo-turizm en son José Gálvez - tarafından tartışıldı Oro Bailen Altın kazandı NYIOOC arka arkaya dört yıl içinde - ve Yolanda Caballero (Jaén Kent Konseyi). Gálvez, turizmin şeffaflığı aktarmanın önemli bir yolu olduğu konusunda Pérez'le hemfikirdi. Oro Bailen'deki ailesi, zeytinyağı yapılmadığı zamanlarda sezon dışı gelen ziyaretçiler için görsel-işitsel bir ekran oluşturdu. Aynı zamanda tadımlar veriyorlar ve güzel bir dükkânları var.

Caballero, oleo turizmi yapmanın bir yolu olduğunu açıkladı ​"zeytinyağı üretiminden ikinci bir hasat”. Jaén'in son yıllarda Oleo Tour Jaén'i geliştirmek için yaptığı tüm çalışmaları ayrıntılarıyla anlattı. Eşsiz bir turizm deneyimi yaratmak için tüm bileşenlere (değirmenler, gastronomi, kırsal konaklama, şehir fuarları, müzeler) sahip olduklarını keşfettiler. Başladıkları günden bu yana başarıdan başka bir şey olmadı, dedi.

Cuma günü AEMO, Zeytin Kültürü, En İyi Değirmen, En İyi Usta Miller ve En İyi Anıtsal Zeytin Difüzyonu ödüllerini verdi.

Priego de Córdoba'nın PDO'su, projeleri için zeytin kültürünün difüzyonu için birincilik ödülü aldı. ​"Sağlıklı Kahvaltılar. ”Bu kategorideki ikinci ödül, oleo-turizm alanındaki çalışmaları nedeniyle Oro Bailen'e verildi. Web sitesi için Felipe Augusto Agudo'ya üçüncülük ödülü verildi, ​"Oleo-Aficionados Topluluğu La Moltura. ”Carmen Sánchez'e Almanya'daki çalışmaları için özel bir takdir verildi.

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En İyi Değirmen, Picualia markasını üreten Agrícola de Bailén-Virgen de Zocueca SCA'ya verildi. Córdoba üreticisinden Juan María Cano González'e En İyi Usta Miller verildi Oleum Hispanya. Son olarak, En İyi Anıtsal Zeytin, İspanyolca olarak bilinen Dört Ayaklı Zeytin'e sunuldu. ​'Olivo de las cuatro patas 'Castellón'daki Canet Lo Roig köyünden.