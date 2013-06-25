Farm Bill Değişikliği Bölünmüş Endüstrinin Dikkatini Çizer



Georgia zeytinyağı üreticisi Jason Shaw

Temsilciler Meclisi 2013 Çiftlik Yasası'na karşı oylamadan kısa bir süre önce, New York'tan Kongre Üyesi Chris Gibson ve Michael Grimm tarafından zeytinyağı ithalat kontrollerini dayatacak bir bölümün kaldırılmasına yönelik bir değişiklik önerildi. Temsilci Grimm, Çiftlik Yasası hükmünün ​"Yerli zeytinyağı pazarının yüzde 2'sinin kalan yüzde 98'e gizli bir vergi koymasına izin verme girişimi - tüketiciler için zeytinyağı maliyetini artırıyor. " değişiklik geçti büyük bir farkla (343 - 81‑1). Sonuçta, oylama tartışmalı bir konuydu çünkü Çiftlik Yasasının tamamı düştü; ancak, ithalat kontrol hükmü konusundaki savaş, büyük ölçüde bölünmüş bir zeytinyağı endüstrisine dikkat çekti.

Değişikliğin muhalifleri, onayından hayal kırıklığına uğradılar. Georgia Zeytin Yetiştiricileri Birliği başkanı Jason Shaw, ithalat kontrol dilinin ilk etapta faturaya konması için çok çalıştıklarını söyledi. Birlik, Gürcistan'daki ABD Yasa Yapıcılarına, değişikliğe karşı çıkmalarını isteyen bir mesajda, ​"zeytinyağı ithalatçıları, düşük yağ karışımlarını daha kaliteli olarak etiketleyerek yaygın zeytinyağı dolandırıcılığına izin vermiştir. ​"Yapmaya çalıştığımız tek şey herkesi kendimizi tabi tutmak istediğimiz standartlara tabi tutmaktı ”dedi.

Shaw, tasarının etkileri hakkında çok fazla yanlış bilgi olduğuna inanıyor. Faturanın zeytinyağı için bir örnekleme ve test programını onaylamayacağını söyledi - hüküm yürürlüğe girmeden önce zeytinyağı endüstrisi tarafından bir pazarlama siparişinin geliştirilmesi gerekeceğini söyledi.

Mayıs ayında yayınlanan bir Kongre Bütçe Ofisi (CBO) raporu, zeytinyağı pazarlama siparişi standartlar karşılandığından ve maliyetin toplamı alabildiğinden emin olmak için ithalatın test edilmesi gerekirdi ​"yıllık on milyonlarca dolar. " Shaw, endüstrinin kendi standartlarını belirlemekten sorumlu olacağını ve maliyet-engelleyici olanları yaratmakla ilgilenmeyeceğini söylüyor. CBO raporunu, yapılan değişikliğin bir faktörü olarak gösteriyor. Rapor ​"neden olmadı. Kartlar bize karşı istiflendi, ”dedi Shaw.

Patty Darragh, Genel Müdür California Zeytinyağı Konseyi kaliteli yağlar üretmeye kendini adamış rekabetçi bir yerli endüstri oluşturma çabalarını etkilediği için değişiklikten duyduğu hayal kırıklığını da ifade etti. ​"tüketiciler ve perakendeciler için iyi bir haber değil. ”

Gibson-Grimm değişikliğinin savunucuları arasında Ulusal Restoran Derneği, Kuzey Amerikan Zeytinyağı Birliği ve Amerikan Hellenik Enstitüsü (AHI) gibi gruplar vardı.

"Pazarlama siparişi bir ticaret engeli olabilirdi. Kar amacı gütmeyen bir Yunan Amerikan kamu politikası grubu olan AHI'nin başkanı Nick Larigakis, tüketiciler için zeytinyağı fiyatını artıracak ve küçük işletmelere zarar verecekti ”dedi. ​"Ayrıca ABD ve Avrupa Birliği arasındaki gelecekteki ticaret müzakereleriyle ilgili sonuçlardan kesinlikle endişe duyuyorduk. Bunun bu müzakereleri bozacağına inanıyoruz. ”

Gürcistan Zeytin Yetiştiricileri Derneği, Avrupa Birliği'nin zaten zeytinyağı ve tüm meyveler, sebzeler ve fındıklar için ithalat denetimlerine sahip olduğunu öne sürerek, ithalat kontrolünün bir ticaret engeli yaratacağı konusunda aynı fikirde değildi. Eklenen herhangi bir ABD prosedürü, dünya ticaret organizasyonu kurallarına uygun olmalıdır.

Kuzey Amerika Zeytinyağı Derneği (NAOOA), bir pazarlama siparişinin pahalı olacağı ve yine de zeytinyağı kalite sorununu çözemeyeceği için değişikliği destekledi, dedi yürütme başkan yardımcısı Eryn Balch. ​"İthalat noktasından sonra yağların gözetimi olmazdı - teftişlerden sonra karıştırma ve yanlış etiketleme meydana gelebilir ”diye ekledi Balch.

Bununla birlikte, Georgia Zeytin Yetiştiricileri Birliği, Amerikalılar tarafından tüketilen zeytinyağının ihracat noktasında test edilmesi gerektiğini iddia ediyor. ABD içinde meydana gelen herhangi bir dolandırıcılık, yerel bir pazarlama emriyle kontrol edilecektir.

Bir pazarlama siparişine alternatif olarak NAOOA, ulusal bir pazarlama düzeni belirlemek için Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) destek arıyor. ​"Beyaz Çikolata ve diğer ürünler için belirlenen standartlara benzer şekilde zeytinyağı için Kimlik Standardı ”. Bir FDA standardı zeytinyağı kaliteleri ve isteğe bağlı olan USDA derecelendirme standartlarının aksine, FDA standartları zorunludur ve uygulanabilir.

Her ne kadar sanayi millet bu güvence zeytinyağı kalitesi kritiktir, bu amaca en iyi nasıl ulaşılacağı konusunda aynı fikirde değildirler. Bununla birlikte, tüketici eğitimini iyileştirmek için çalışmanın yüksek bir öncelik olduğu konusunda hemfikirler. NAOOA, USDA tarafından bir araştırma ve terfi emri çıkarılmasını istediğini, çünkü endüstrinin USDA kaynaklarını ve altyapısını tüketici eğitimine doğru kullanmasına izin vereceğini söyledi.

Farm Bill tozu çökerken, Jason Shaw ​"Yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz - halkı eğitmek ve yapabileceğimiz en iyi ürünü üretmek. ”