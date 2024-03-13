Olive Oil Times Sıralama Veri Portalını Başlattı

Dünyanın en büyük ve en prestijli zeytinyağı kalite yarışması, 10,000 ülkeden 30 zeytinyağını on iki yıl boyunca analiz ettikten sonra bazı veriler topladı.

Bugün, Olive Oil Times verileri derleyen ve sunan kapsamlı bir portalı tanıttı. NYIOOC World Olive Oil Competition'nin zorlu yargılama süreci. Portal, kullanıcılara farklı kategorilerde ayrıntılı bilgiler ve sıralamalar sağlar.

Erişilebilirlik tarihi: oliveoilranking.orgPortal, en çok ödül alan üreticileri ve markaları, gerçek zamanlı olarak güncellenen listelerin yanı sıra yarım küre, ülke, çeşit ve organik sınıflandırmaya göre ayrıntılı geçmiş sonuç verileriyle birlikte listeliyor.

Curtis Cord, Olive Oil Times baş editör, portalın son on yılda zeytinyağı endüstrisini şekillendiren ilginç trendleri ortaya çıkardığını söyledi.

"Kullanıcıların, yarışmanın her edisyonunda sektörün daha da olağanüstü ürünler sunma zorluğunu nasıl aştığını rakamlarla görmesini umuyoruz” dedi. Yüksek kaliteli sızma zeytinyağının sağlığımıza, gastronomimize ve kültürümüze değerini göstermek için daha fazla bağlam ve eğitim içeriği sağlamak için bu platformu geliştireceğiz. "

Dünya Zeytinyağı Sıralaması

Yeni portal şunları tamamlıyor: World Olive Oil Competition'S Resmi Rehber, kesin kataloğu en iyi sızma zeytinyağı Her yıl bir milyondan fazla kullanıcı tarafından referans alınmaktadır.

Yarışmanın 2024 baskısının sonuçları 19 Mart Salı günü açıklanmaya başlayacak. organizatörler dedi. Ödüllü markalar ve üreticiler Resmi Kılavuz'un özel özelliklerinde açıklanacak Olive Oil Timesve gerçek zamanlı olarak zeytinyağı sıralaması platformu.