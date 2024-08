Zeytinyağı Hediye Paketi Dieline Nod Alır

San Francisco'daki Moscone Center, aynı adı taşıyan web sitesi tarafından düzenlenen Dieline Ambalaj Tasarım Konferansı'na ve bir paketleme ve prototipleme danışmanlığı olan Inwork'e en son vesileyle ev sahipliği yaptı. ​"NASIL Tasarım Canlı ”etkinliği.

Dieline Paket Tasarım Ödülleri, marka paketlemeye adanmış her yıl düzenlenen dünya çapındaki bir yarışmadır. 2013 baskısı için, yarışma dünyadaki 1,100 ülkelerinden 61 girişleri üzerinden alındı. Yarışmaya başkanlık eden Debbie Millman başkanlık ediyor. New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması Tasarım Ödülleri.

Dieline yarışmasında, birçoğu gıdaya adanmış on üç kategori vardı. Değerlendirme kriterleri yaratıcılık, pazarlanabilirlik ve yeniliğin kalitesine dayanmaktadır. Standart ödüllerin yanı sıra, en yüksek puanlama projesi ​"Best of Show ”ödülü ve konferansta bir vaka çalışması sunabilir. The Dieline'in kurucusu Andrew Gibbs de bir ​"Editörün Seçimi ”ödülü ve bu yıl yeni bir Sürdürülebilir Ambalaj Ödülü oluşturuldu.

The ​"Süt Ürünleri, Baharatlar, Yağlar, Soslar ve Çeşniler ”kategorisinde üç öne çıkıldı sızma zeytinyağı. Yunanistan'dan My Olive Tree üçüncü olurken, A Couple Drops (yine Yunanistan) ve İtalyan Madonna Dell'Olivo Special Edition 2013 paketi Merit ödülü aldı.

Madonna Dell'Olivo, jeolog Antonino Mennella liderliğindeki ödüllü bir petrol çiftliğidir ve özellikle farklı zeytin çeşitlerinin özelliklerini geliştirmek ve değer vermek için çalışmalarını petrol fabrikasında yürütmektedir.

Madonna dell'Olivo, Campania'nın Güney İtalyan bölgesinde, hem hoş deniz kıyısı hem de tarihi ve bereketli toprakları bakımından zengin olan kırsalı için çok sevilen güzel Cilento bölgesinin tam kalbinde bulunan eski bir Kutsal Alanın yakınında yer almaktadır. Sığınak, adını, Madonna’nın 16’daki bazı genç yerel çobanlar tarafından bir zeytin ağacının üzerindeki mucizevi bakışına göre alıyor.th yüzyıl.

Mennella, ailenin bakıma muhtaçlıktan kurtardığı eski konağın etrafındaki 200 zeytin ağacından, büyüleyici ve büyüleyici 50/50 Ravece ve Rotondella yerel çeşitlerinin harika ve karmaşık bir karışımı olan RaRo gibi çekirdeksiz zeytinlerden sızma zeytinyağı üretir. taze kesilmiş ot, domates kabuğu ve aromatik otların aroması. Zengin karakterine daha fazla zarafet katan narin çiçek aromalı Itrana zeytinlerinden yapılan monovarietal Itrans ve bu az bilinen ancak mükemmel yerel çeşitten yapılan Carpellese de vardır.

Mennella, bu yıl sınırlı sayıda 1.5 litrelik şişeleri paketlemeye karar verdi - bu, 250 ml'lik şişeler için daha küçük bir formatta da kullandığı premium Şampanya için sıklıkla benimsediği daha büyük bir klasik Butterfly formatı - özel bir etiket ve zarif bir kutu ile hediye olarak veya özel günler için kullanılabilir.

2013 yılında sadece yaklaşık 100 ​"özel paketler ”üretildi, talep üzerine çoğunlukla Carpellese veya diğer Madonna dell'Olivo yağları ile doldurulmuş şişeler. Birçoğu bu küçük İtalyan şirketi için ana pazarlardan biri olan ABD'ye gönderildi. 2014 yılında, prestij için işten çok daha fazla üretilen özel paketin hemen hemen aynısını yapmayı planlıyor.

Son üç yılda markanın logosunu ve etiketlerini yeniden tasarladıktan sonra, multidisipliner tasarım stüdyosu nju - Eboli, Cilento merkezli - bu yenilikçi ambalajlama çözümünü tarif etti: ​"Kendine özgü 1.5 litrelik magnum şişe seçimi, doku ve oyulmuş açıklayıcı ayrıntılar aracılığıyla, şampanya ile ilişkili miras, yüksek kalite ve kutlama ruhundan ve bir zanaatkarın deneyimi ve tutkusundan yararlanıyor.

Logolar, marka ve ambalaj konusunda uzmanlaşmış ve The DieLine'de editör olan İngiliz serbest çalışan bir tasarımcı olan Richard Baird, ​"Doğrudan ve geleneksel ipuçlarına odaklanmaktan ziyade, görsel metaforlar olarak imgeleme ve yapısal seçimi tercih etme biçiminde ambalaj çözümüne neredeyse indirgemeci bir yaklaşım var. İletişimsel bir basitlik ve sofistike ama soyut olmayan bir görsel sessizlik elde etmek için diğer sektörlerden tozlaşan yerleşik algılardan en iyi şekilde yararlanmak. Özel bir durum için ayırt edici bir şey arayan, halihazırda kurulmuş bir marka ilişkisine sahip müşterilerin ilgisini çekmesi muhtemel bir teklifi tamamlayan bir çözüm. "



NJU Yaratıcı Direktörü, Mario Cavallaro

NJU'nun tasarım çözümünün dış kısmı aşağıdakilerden oluşur: ​"minimalist bir etki için terminaller boyunca alışılmadık kesimler, değişen strok genişlikleri ve bol miktarda baskısız alana sahip iyi aralıklı, büyük harfli, san-serif ağırlıklarına sahip bir kutu ”. Gümüş blok folyo kaplama, yalnızca ambalajın ve içeriğinin Premium hayalini güçlendirir. Aksine, şişenin tasarımı ve grafiği, zanaatkarlığın mirası, deneyimi ve değeri temalarıyla daha çok ilişkili görünüyor.

Baird'e göre bile ​"kalıcı din tarihi ile eski zeytinyağı üretimi pratiği arasında bir analoji kurar ”, bir kadının - çiftliğin yakınındaki Kutsal Alan'ın Madonna'sını temsil eden - stilize edilmiş görüntüsü nedeniyle, tuhaf kağıdın üzerine monokromatik bir baskıda kazınmış gibi görünüyor. broşür / etiket. İçeride çiftlik hakkında bilgiler, seçilen yağ hakkında elle yazılmış detaylar ve tasarımın iletişimsel unsurlarını pekiştiren anlatı unsurları yer alıyor. Madonna, etiketi kapalı tutan ve aynı zamanda iyi şans getiren tanrıça Fortuna'yı hatırlatan lastik bant tarafından gözü kapalı görünüyor.

NJU'nun yaratıcı direktörü Mario Cavallaro şunları söyledi: ​"Tasarım kalitesi konusundaki araştırmalarımızın bu şekilde tanınmasından dolayı çok mutluyuz. Ve daha da mutluyuz, çünkü Antonino Mennella'nın dünya çapında verilen büyük sızma zeytinyağını, markanın vaadinin doğru kapağını vermeyi başardığımız anlamına geliyor. Ancak en önemlisi, Güney İtalya'da kurulan iki işletmenin (hem stüdyo hem de müşteri), bazı uluslararası stüdyo ve markaların yanı sıra San Francisco gibi önemli bir bağlamda değerlendirilmesinden ve takdir edilmesinden gurur duyuyoruz. ”