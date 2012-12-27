AB Olive Farmers 'Değişim İstek Listesinde

Avrupa'nın geleceğine ilişkin müzakereler ilerledikçe zeytinyağı üreticileri pozisyonlarını güçlendiriyor Ortak Tarım Politikası (OTP) ve AB zeytinyağı sektörü için eylem planı.

Juan Corbalán, Brüksel, Avrupa çiftçi federasyonunun zeytinyağı bölümünün başkanlığını yürüten İspanya Tarımsal Gıda Kooperatifleri delegesi Copa-COGECA - konuştu Olive Oil Times çiftçiler için en önemli olan şey hakkında.

Öncelikleri arasında, üretici firmaların gıda endüstrisindeki pazarlık görüşmeleri ve kalite kontrol alanında yapılan revizyonun artması yer aldığını belirtti.

İkincisi ile, stoklarında bulundukları petrolün etikette belirtilen kalitede olmasını sağlamak için satın almaları perakende satıcılara koymak da dahil olmak üzere bazı ihtiyati tedbirler alırlar.

Gıda zincirinin yeniden dengelenmesi

Birçok zeytin üreticisinin düşük gelirleri, Avrupa Komisyonu tarafından Haziran ayında yorum yapmak üzere yayınlanan taslak eylem planında kabul edilmektedir.

Corbalán, gıda değer zincirindeki güçlerini güçlendirmek istiyorlarsa üreticilerin konsantrasyonunu artırmanın şart olduğunu söyledi.

"Örneğin, İspanya'da, dünyanın önde gelen zeytinyağı üreticisi1,000’ten daha fazla üretici işletmesi var (900 kooperatifler) ancak sadece dört şirket (perakende) pazarının yüzde 40’ini kontrol ediyor. ”

Bu kuruluşların üyelerinin ürünlerini aktif olarak pazarlamaları gerekiyor, ancak bunu yapabilmek için yeterli bir kitleye ihtiyaçları var. Birleşmeleri teşvik etmek ve çiftçilerin değer katmasına yardımcı olacak araçlar geliştirmek için teşviklere ihtiyaç vardır.

CAP müzakerelerinin bir parçası olarak bunun üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi.

Ürün kalitesi için sorumluluk sınırı

İspanya'da Ekim ayında bir tüketici kurumu mağazadan satın alma testlerini söylediğinde kargaşa çıktı. sızma zeytinyağı üçte biri yanlış etiketlendi bulundu. Savunmaları sırasında, bazı büyük zeytinyağı şirketleri ellerinden bıraktıklarında petrollerinin fazla bakir olduğunu ve tüketici grubunun testlerinin, özellikle de organoleptik sonuçların geçerliliğini sorguladığını söyledi.

Corbalán, Avrupa yasalarının değiştirilmesi gerektiğini, bu nedenle bir zeytinyağı denetime tabi olduğunda, o sırada zeytinyağına sahip olanın - bir mağaza gibi - sorumlu olması gerektiğini söyledi.

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"Ürünü kimin elinde tutuyorsa, meyve ve sebze yasasında olduğu gibi kalitesinden sorumlu olmasını istiyoruz. ”

"İki yıl önce kim satmadı, şimdi kim aldı? ”Dedi.

Panel testi: birinci sınıflamanın kesin olması

Çiftçiler ayrıca panel test kurallarının uyumlaştırılmasını istiyorlar; bu nedenle testin Avrupa genelinde uygulanma biçiminde bir tutarlılık var.

Ve bir zeytinyağı, bir panel tarafından sızma olarak sınıflandırıldığında, bu sonuç yağın ömrü boyunca geçerli kalmalıdır. Corbalán, iki yıl sonra farklı bir sonuçla yapılan başka bir panel testinin onu geçersiz kılmaması gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin korunmasına duyulan ihtiyaç hakkında da sorulduğunda, onların da bu tür önlemlerden yararlanabileceklerini söyledi.

Yeni araçlar

Yetkili, kalite kontrolünün AB içinde ve ötesinde iyileştirilmesi ve tek tip hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Çin, Hindistan ve ABD gibi ülkelerde iyi ticaret fırsatları var, ​"ancak uygulamak için aynı kurallara, kategorilere ve analitik araçlara ihtiyacımız var. ”

İspanyol hükümeti panel testi için yeni araçlar üzerinde çalıştığını söyledi. ​"kimyasal sensör”Bu onu tamamlayabilir veya ikame edebilir. Bazı endüstri kaynakları anlattı Olive Oil Times elektronik bir burun ve bir çeşit spektrometri değerlendiriliyor.

Corbalán, bir alet önerildiğini ve incelenmekte olduğunu söyledi, ancak ayrıntıya giremedi.

Etiketleme ve kategoriler

ilişkin en iyi tarihlerTaslak eylem planı, mevcut mevzuatın etiketlerde bir son kullanma tarihi öngördüğünü, ancak bir saklama süresi belirlemediğini söyledi. Zamanla zeytinyağındaki değişikliklerin bir çalışması ve bir değerlendirme yöntemi üzerinde anlaşma yapılması gerektiğini söyledi.

Corbalán, en iyi tarihlerin standardizasyonunun önemli olduğunu söyledi, ​"çünkü bazı perakendeciler iki yıl, diğerleri üç ve bir yıl istiyor. ”

Ayrıca denilen perakende satış sınıfı için yeni bir isim bulmaya ihtiyaç olduğunu söyledi. ​"zeytinyağı ”- sızma ve kimyasal olarak rafine edilmiş zeytinyağının bir karışımı - çünkü tüketiciler için çok kafa karıştırıcı. Ancak şu ana kadar yeni isim için güçlü bir rakip yok.

Özel depolama yardımı için fiyatları tetikleyin

Avrupa Parlamentosu düzeyinde şu an için Avrupa Birliği düzeyinde bir fikir birliği olduğu anlaşılmaktadır. ekstra bakire için tetik fiyatları ve sızma zeytinyağı (ancak lampante), ana zeytinyağı mevzuatındaki fiyatları korumak ve bu aktivitenin hızlı ve otomatik olmasını sağlamak.

Corbalán, ikinci önlemlerin önemli olduğunu, çünkü çiftçilerin fabrika çıkışı fiyatlarının tetikleyicilerin altına düştükten sonra yardımın otomatik olacağını bilmenin güvenliğine ihtiyacı olduğunu söyledi. ​"tereyağı gibi diğer sektörlerde olduğu gibi ”- Komisyonun takdirine bağlı olarak.

"Avrupa Parlamentosu iyi bir iş çıkarıyor ve sonunda Avrupa Konseyi'nin ve Komisyon'un tutumunu kabul edeceğine inanıyoruz. "

Bununla birlikte, üreticiler Parlamentonun henüz tetikleyici fiyatını artırmaya ikna olacağını umuyorlar lampantededi.

Gelecekteki CAP ve eylem planının ilgili yönleri ile ilgili dosyalar halen Komisyon ve Parlamento komiteleri tarafından incelenmektedir.