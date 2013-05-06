Deoleo Zeytinyağı Sınıfları İçin Yeni İsimler Çağırıyor

İspanyol yiyecek devi Deoleo, kalite kriterlerinde köklü değişiklikler yapmak istiyor ve izin verilen kategori isimleri ve zeytinyağı için pazarlama talepleri.

Olgun pazarlarda satış düşüşü olarak gelişmekte olan pazarlara güçlü yatırım yapan şirket, ​'fazladan bakire' ​'bakire ve ​'rafine edilmiş 'zeytinyağı, tüketiciler için daha fazla anlam taşıyan kelimelerle değiştirilmelidir.

Ve kalite değerlendirmesinin gitmesi gerektiğini söylüyor ​"basit duyusal yöntemin veya fiziksel ve kimyasal analizin çok ötesinde. ”

Deoleo, en son yıllık raporunun bir bölümünü konuya ayırdı. ​"biraz tartışmalı… ama bunu izleyen tartışmalar sektörümüzün geleceğini inşa etmeye yardımcı olacak. ”

- dan uzaklaşmak için çağrı ​"teknik parametreler"

Altında ​"Kaliteyi talep eden müşteriler olarak, ”dedi Madrid merkezli şirket kalite kavramını ​"ürünlerimizi satın alanların görüşlerine dayanarak teknik parametrelerden öznel değerlere geçmelidir. ”

Avrupa mutfak geleneğinin ötesinde yeni pazarlar geliştirmek için, Akdeniz bölgesinde oluşmuş kalite tanımlarının yeniden ele alınması gerekiyordu.

"Günümüz yasa ve yönetmeliklerinin esnekliği, zeytinyağı sektörü Farklı sınıflandırma niteliklerinin uygun isimlendirmeyle ifade edilmesinden dolayı, mevcut sınıflandırma, tüketiciler tarafından algılanan kaliteye değil teknik özelliklere ve özelliklere göre hazırlanmıştır. ”

Yeni zeytinyağı pazarlarındaki tüketiciler kokusuz, renksiz sıvı ve katı yağlara alışkındı ​"bu da yemeğin tadını çok az etkiler ve yalnızca mutfak işlemlerinde yardımcı olmak için kullanılır ”dedi. ​"Kızartma için kullanılan yemeklik yağlarda, belki de kararlılıkları hakkında konuşmalıyız, duman noktası, yemeğe duyusal katkı; Pansuman için kullanılan yağlarda duyusal profilleri muhtemelen daha önemlidir (yeşil meyveler, olgunlaşmış meyve, uyum, denge vb.).

"Torpid yasal çerçevesi ”

Ürünlerin isimlendirilmesinde Deoleo, her yağın verilmesinin mümkün olduğunu söyledi. ​"gerçekte satılanı yansıtan ve tüketicileri yanlış yönlendirmeyecek yeterli bir isim. ”

Zeytinyağı düzenlemeleri sektöre izin vermeli ​"herhangi bir tüketici ürünüyle el ele geçen adlandırma ve pazarlama araçlarını kullanmak. ”

Tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan yeni tatlara, dokulara ve formatlara ihtiyaç duyduklarını söyledi. ​"Bunların hiçbiri bugün huysuz yasal çerçeve içinde mümkün değil ”dedi.

Mevcut sistem ​"segmentasyonu önler ”

Bir Deoleo sözcüsü, hangi yeni isimlerin önerildiği sorusuna Olive Oil Times Şirket hala yeni şartlar hazırlıyordu ve henüz detayları açıklamak istemiyordu. İspanya’nın Tarım Bakanlığı’yla Uluslararası Zeytin Konseyi herhangi bir teklifin nihai sözünü söyleyeceğini söyledi.

"Geleneksel kategoriler ​'bakire', ​'ekstra bakire ve ​'Sadece organoleptik (ve kimyasal) özelliklere değil, bir ürünün fiili kullanımına ve tüketici beklentilerine de adapte olmayı amaçlayan bu yeni yaklaşım kapsamında rafine 'zeytinyağı yerini alacaktır. "

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Mevcut sistem tüketiciler için faydalı olabilecek ürün bölümlemesini engelledi. Deoleo, zeytinyağının oleik asit içeriği, vitaminler ve polifenoller veya kızartma, baharatlama veya ızgara gibi farklı kullanımları gibi sağlık özelliklerini vurgulamak için daha fazla yer açmak ister.

"Zeytinyağı düzenlemelerine daha fazla esneklik getirmekle ilgili… bu yüzden her pazarda farklı türlerde zeytinyağı sunulmasına izin veriyorlar ”dedi.

2011 yılında, Deoleo (eski adı SOS Group altında) önerilen bir görüşme sırasında yanıt veren taraflar arasındaydı. Avustralya için zeytinyağı standardı ve Yeni Zelanda.

Standarda itirazları arasında, kısmen de olsa, ithal petroller için bir ticaret engeli görevi göreceği de vardı. ​"kategorileri dünyanın geri kalanından farklı bir şekilde adlandırmak, böylece ithalatçıların etiketlemede belirli değişiklikler yapması gerekiyor. ”

Avustralyalı dikkat çağrısı

Deoleo'nun önerisine verdiği tepkiyi istedi, Avustralya Zeytin Derneği CEO Lisa Rowntree, tüketicilerin ürüne bağlanmasına yardımcı olma fikrinin iyi bir fikir olduğunu söyledi. ​"ancak bu taktik, vicdansız pazarlamacıların şüphesiz tüketicileri, olmadıklarında belirli bir ürünü satın almaları için kandırmalarını sağlamak için kullanılmamalıdır. "

"Yıllardır kimyasal olarak rafine edilmiş yağ ​'saf 've ​'Avustralya’da tüketicileri kandırıp ​'düşük kalorili yağ ve ​'saf 'çoğu yerde, ​'en iyisi ', yani kelimeleri koymak ​'saf 'bir ağartılmış ve kokudan arındırılmış bir yağ üzerinde sadece düz aldatıcıdır.

"Endüstri dürüst ve adil bir şekilde oynamaya başlayana kadar benim endişem ​'flowery'nin pazarlama terimleri ve fikirleri, düşük dereceli yağların şüphesiz tüketicilerin mutfaklarına girmesini sağlamanın başka bir yolu olacak ”dedi.

Deoleo, bu yılın başlarında Çin'de bir satış ofisi açtı ve yakında Malezya, Kolombiya ve Hindistan'da başka ofisler açmayı planlıyor.