Brezilya'daki Yetkililer 9,000 Şişe Sahte Zeytinyağı Ele Geçirdi

Brezilya'nın güneyindeki Paraná eyaletindeki yetkililer, 9,000 Brezilya reali (300,000 €) değerinde yaklaşık 56,000 şişe sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na göre şişeler şu şekilde satıldı: sızma zeytinyağı İspanyol kökenli. Fakat, nükleer manyetik rezonans testi soya fasulyesi yağı içerdiklerini buldu.

Uzun vadede, (Brezilya için) zorluk, ulusal ürünün kalitesini korumak ve bugün ithal zeytinyağında olduğu gibi yerli üreticilerde sahtekarlığın meydana gelmesini önlemektir. - Rafael Goelzer, pazar ilişkileri direktörü, Estância das Oliveiras

Bakanlık yetkilileri ilk olarak İspanyol markalı şişelerin Portekiz etiketli kutularda bulunmasının ardından şüphelenmeye başladı. Daha yakından incelendiğinde, şişelerin farklı tipte kapaklara sahip olduğu ortaya çıktı. Sahtekarlık, birden fazla numunenin aynı spektral profillere sahip olduğu tespit edildikten sonra doğrulandı.

Yetkililer, denetim sırasında herhangi bir gözaltının olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

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Nöbet, bakanlık ajanlarının São Paulo'da 16,000 litreden fazla zeytinyağı ele geçirmesinden iki hafta sonra geldi. Yetkililerin sözde zeytinyağını test etmesi ve insan tüketimine uygun olmadığını düşünmesinin ardından 6,000'den fazla şişe imha edildi.

Bakanlık, son ele geçirme olaylarına karışan markaların veya süpermarket zincirlerinin isimlerini vermeyi reddetti ancak şirketlerin temsilcilerinin bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Brezilyalı yetkililere göre zeytinyağı sahtekarlığı, Brezilya'da balık sahtekarlığından sonra en yaygın ikinci gıda sahtekarlığı türüdür.

İçinde 2021 çalışmadaİtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'tan araştırmacılar, sızma ve sızma zeytinyağının lampante yağıyla seyreltilerek satıldığını buldu. fazladan bakire ve sızma zeytinyağının yeşile boyalı soya fasulyesi yağı ile değiştirilmesi, Brezilya'da en yaygın iki zeytinyağı sahtekarlığı türüdür.

2015-2017 yılları arasında Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tespit edilen usulsüzlükler 45 ticari marka sızma zeytinyağında. Yetkililer, bakanlığın analiz ettiği 62 litre suyun yüzde 333,329'sinde duyusal kusur bulunduğunu tespit etti.

Paraná ve São Paulo, ülkenin en büyük iki zeytinyağı üreten bölgesi olan Rio Grande do Sol ve Serra da Mantiqueira'nın yakınında yer almaktadır.

Brezilya'da yerli zeytinyağı üretimi çok düşük kalıyor. 580,000 litre üretildi 2022/23 mahsul yılında. Uluslararası Zeytin Konseyi'nin verilerine göre Brezilya'nın 85,000/2022'te 23 ton zeytinyağı tüketmesi bekleniyordu ve bunların neredeyse tamamı ithal ediliyordu.

Sonuç olarak, hem Brezilya'ya ihracat yapanlar hem de yerel üreticiler şunları söyledi: Olive Oil Times dolandırıcılığın yaygınlığının en büyük endişeleri arasında yer aldığını belirtti.

"Uzun vadede, [Brezilya için] zorluk, ulusal ürünün kalitesini korumak ve bugün ithal zeytinyağlarında olduğu gibi yerli üreticilerde dolandırıcılığın meydana gelmesini önlemektir," dedi. Estância das OliveirasSöyledim, Olive Oil Times içinde 2023 röportajı.