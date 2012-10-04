Ticaret Komisyonu Zeytinyağı Endüstrisinin Rekabet Edebilirliğini Araştırıyor

ABD ticari zeytinyağı endüstrisinin küresel rekabet gücü, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) soruşturmasının konusu olacaktır.

ABD'deki zeytinyağı tüketimi, son on yılda yaklaşık yüzde 40 arttı ve ABD'deki üretim de artmış olsa da, çoğu ABD tüketicisi, Ekim ayında yayınlanan 1, 2012 dergisinin USITC basın bültenine göre ithal yağ satın aldı.



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ABD Temsilciler Meclisi Yollar ve Araçlar Komitesi Başkanı Dave Camp’in mektup USITC ​"ABD endüstrisinin karşı karşıya olduğu mevcut piyasa koşullarını değerlendirmek. ”

Kaliforniya'da zeytinyağı üreten üyelerden oluşan Yollar ve Araçlar Komitesi, ​"ABD'nin çıkarlarının rekabetçi olmasını sağlamak istiyor… ve zeytinyağı endüstrisinin diğer ülkelerde nasıl yürütüldüğünü öğrenmek istiyor ”diyor sözcüsü Sarah Swinehart.

USITC Halkla İlişkiler Sorumlusu Peg O'Laughlin, bu tür bir çalışma talebinin ​"hiç de sıra dışı değil. ”

USITC, dünyadaki başlıca zeytinyağı tedarikçilerinin 2008 - 2012 uygulamaları hakkında bilgi toplayacak ve ABD, İspanya, İtalya ve Kuzey Afrika üreticilerini vurgulayacak.

Çalışma dört alana hitap edecek:

Ticari zeytinyağı üretim, işleme ve tüketim verilerini gözden geçirin.

Avrupa ile Kuzey Afrika arasındaki ticaret, tarifeler ve zeytinyağı sınıflamaları dahil olmak üzere uluslararası ithalat ve ihracat pazarlarını analiz edin.

Standartları, derecelendirmeyi ve fiyatlandırmayı içeren ABD tüketimini etkileyen faktörleri değerlendirin.

Endüstri organizasyonu, zeytinyağı işleme ve teknolojisi, devlet etkileri, üretim maliyetleri, pazarlama yaklaşımları ve döviz kurları dahil olmak üzere başlıca zeytin üretim ve işleme ülkelerinin rekabet güçlerini ve zayıf yönlerini karşılaştırın.

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ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, ticaret konularını araştıran bağımsız bir Federal kurumdur. Ticaret Komisyonu 5 Aralık 2012'de Washington, DC'de halka açık bir duruşma yapacak ve nihai raporu 12 Ağustos 2013'e kadar tamamlayacak.