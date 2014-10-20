Perakendeci 'Shark Tank' Günü'nü Aldı

Yedi konumlu bir Ortabatı zeytinyağlı tüccar popüler Amerikan televizyon şovunda işine başlayacak Köpekbalığı Tank bu Cuma günü 9: 00 PM (EST).



Şimdi altıncı sezonunda olan şov, adı verilen bir yatırımcı paneli içeriyor. ​"köpekbalıkları, ”diyerek işletmeleri için finansman arayan istekli girişimcilerin tekliflerini dikkate alıyor.

Curt Campbell, CEO'su Oilerie Zeytinyağı BarıŞovun zengin yatırımcılarından birinin ya da daha fazlasının, Oilerie franchiseini ülke genelinde yüz bölgeye çıkarmaya olan tutkusunu destekleyeceğini umuyor.

Campbell, işe 2003 yılında Wisconsin'deki Creek Creek'in kırsal kasabasında başladı (nüfus 997). O zamandan beri, Green Bay yakınlarında kendi mağazasını açtı ve Oregon'dan Güney Carolina'ya beş franchise imzaladı.

Şirketin web sitesine göre, Fish Creek konumu, ​"yılda 1 milyon doların biraz altında ”, 315 fit karelik bir perakende satış alanında ve beşten az çalışanıyla saatte ortalama 350 dolarla çalıyor. Web sitesine göre brüt kar yüzde 65. Bir franchise sahibi olmanın ücreti 37,500 $ 'dır.

Mağazalar, paslanmaz tanklarda sızma ve aromalı zeytinyağlarını deniyor. ​"fusti ”ve bir müşteriye satış sırasında her bir şişeyi doldurun. Böyle ​"kendi merkezinizi doldurun ”dükkanları ülke genelinde şerit merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde ve Ana Caddelerde patlıyor - çoğu Oakland, California distribütörü tarafından tedarik ediliyor Veronica Yemekleri - İngiltere’de bile adımlar attı yeni, daha katı AB’ye uymadıklarına dayanarak onları kandırmak etiketleme yasaları.

Veronica Foods hakkında sorulduğunda, Campbell dedi ki ​"operasyonları hakkında fazla bir şey bilmiyordu, ”ama bir kenarı olduğunu düşünüyor. ​"Franchise sistemi olarak mağazalarımızın karlılığı ve başarısı önceliğimizdir. Oyunda derimiz var ”dedi.

Ürünlerini ülke çapında yüzlerce mağazaya dağıtan Veronica Foods, dünyanın dört bir yanındaki zeytinyağlarını da sağlıyor. NYIOOC ödüllü üreticiler Cobram EstateMelgarejo, Oliperu ve Oro Bailen.

Mary Jo ve Curt Campbell, Oilerie'nin kurucuları

Campbell bunun yerine bir kaynağa bağlı kalmayı tercih etti. Mantova, dahil olmak üzere büyük perakendeciler için markalı ve özel markalı zeytinyağları üreten 100 yıllık bir İtalyan şirketi Walmartve yemek servisi şirketleri.

"Üreticimizi tüm mağaza sahiplerimiz gibi bizzat tanıyoruz. Onunla üretim tesisinde tanıştılar ”dedi. ​"Biri piyasada bir meta olarak petrol satın aldığında, zeytinyağımız hakkında bildiğimiz her şeyi takip etme yeteneğini gerçekten kaybetmiş oluyoruz. "

"Kendi kendini belgelendirmemize gerek yok, ”diye devam etti Campbell, belki de Ultra Premium Veronica Foods tarafından tanıtılan etiket, ​"Bu, kendinize mavi bir kurdele verip, ardından ürünlerinizin ödüllü olduğunu söylemek gibi bir şey. "

Campbell, 8 dakikalık satış konuşması Cuma gecesi tahmini 8 milyon Shark Tank izleyicisi tarafından görüldüğünde, çok sayıda soruşturma bekleyen ürünleri stokladığını söyledi. ​"İzleyicilerin sadece yüzde 5'inin web sitemize gitmesini sağlarsak, bu 400,000 ziyaretçi demektir ”dedi Green Bay Press Gazetesi, ​"ve bir şey satın alan ziyaretçilerin herhangi bir yüzdesi satışların artması anlamına geliyor. ”

Campbell, Gazete'ye geçmiş Shark Tank katılımcılarıyla ilgili araştırmasının, şovda ne olursa olsun başaracağını gösterdiğini söyledi.

Campbell, sekiz dakikalık Oilerie infomercial miktarının ne olacağını 4 milyon ila 5 milyon dolar değerinde ​"bir anlaşma olsun ya da olmasın. "

Vikipedi'ye göre şovda yapılan pek çok anlaşma hiçbir zaman gerçek anlamda gerçekleştirilemiyor: Yatırımcıların, ürün incelemeleri sırasında veya yarışmacıların kişisel ve ticari finansallarına bakarken eksikliklerini ortaya çıkarması durumunda, anlaşmayı öldürme kabiliyeti var.