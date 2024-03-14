Çatışmaların İkincil Kayıpları Arasında Gazze'deki Zeytin Ağaçları

Gazze'deki zeytin ağaçları, devam eden İsrail işgalinin sarmalına yakalanmış durumda; Filistin bölgesindeki insanlar yemek pişirmek ve ısınmak için ailelerinin bahçelerinden yakacak odun temin ediyor.

"Ailesiyle birlikte şehirden kaçmak zorunda kalan Gazze'nin 41,000 nüfuslu Bani Suhaila kentinden Filistinli Halid Baraka, El Cezire'ye şöyle konuştu: Ekmek yapmak için ateşe ihtiyacınız var. ​"Başka nasıl olması gerekiyordu?”

Baraka, ayrılmadan önce ailesine ve ihtiyaç sahibi komşularına yakacak sağlamak için aile bahçesindeki zeytin, limon ve portakal ağaçlarının da aralarında bulunduğu ağaçların yarısını kesti.

"Yerimden edildim… İsrail tankları Han Yunus şehrine girdiğinde zaten zor zamanlar geçiriyorduk” dedi Baraka. ​"Meyve bahçem ve tarlalarım evimizin yanındaydı ve biz çoktan dal yakmaya başlamıştık.”

"Benim sevinç ve üzüntü anlarımı bu ağaçlar yaşadı” diye konuştu. ​"Sırlarımı biliyorlar. Üzgün ​​ve endişeli olduğumda ağaçlarla konuşur, onlarla ilgilenirdim… ama savaş o ağaçları yok etti.”

Gazze Şehri'nde yaşayan 50 yaşındaki Ahlam Saqr, oğulları evlerini yemek pişirmek ve ısıtmak için gerekli odunu sağlamak amacıyla arka bahçelerindeki dört zeytin ağacını kesmek zorunda kaldığında perişan oldu.

"Ev çok boş geldi" dedi Saqr, El Cezire'ye. ​"Ağaçların evde yeri vardı ve onlar gidince hava karardı. Onlarla çok güzel anılarımız var. Herkese ağaçlarımın hayat arkadaşım olduğunu anlatırdım.”

İsrail'in Gazze'yi işgali 7 Ekim saldırısına tepki olarak geldith Hamas, Filistin İslami Cihad ve diğer gruplardan militanların 1,143 İsrailliyi öldürdüğü saldırı. Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in saldırısından bu yana en az 30,000 Filistinlinin öldürüldüğünü tahmin ediyor.

Savaşın başlaması hasadın başlangıcına denk geldi ve bunun sonucunda bazı yöre halkı günlük yaşamlarını güvence altına alma mücadelesi içinde meyvelerini toplayamadı.

"Güney Gazze'deki Refah sakini Shahd al-Modallal, The Guardian'a, zeytin [hasat etmek] yerine, hayatta kalabilmek için bulabildiğimiz her ağacı kesiyoruz” dedi. ​"Bir ateş yakacağız ve ailedeki herkese ateşimizin olduğunu duyuracağız, dolayısıyla pişirmek istediği yemeği olan herkes onu getirmelidir. Bu bizim günlük rutinimiz.”

Zeytin Filistin'de önemli bir tarım ürünüdür ve uzun yıllardır yetiştirilmektedir. binlerce yıl Akdeniz'in doğu kıyılarında.

Batı Şeria ve Gazze'deki ekili arazinin neredeyse yarısı (yaklaşık 41,900 hektarlık bir alan) çoğunlukla Souri ve Nabali gibi yerel, kuraklığa dayanıklı çeşitlerden oluşan 10 milyondan fazla zeytin ağacıyla dikiliyor. Filistin'de yaklaşık 100,000 ailenin geçimini zeytin ağaçlarıyla sağladığı tahmin ediliyor.

2017 yılında Filistin 14th üye Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) Konseye göre, Batı Şeria ve Gazze dahil Filistin, 23,000/2022 mahsul yılında 23 ton zeytinyağı üretti. İsrail işgali öncesinde IOC, Filistin'in 12,000 ton zeytinyağı üreteceğini ve bunun da çatışma nedeniyle elde edilemeyeceğini tahmin ediyordu.

Bu arada Gazze'de büyük miktarda odun ve katı atıkların yakılması, çıkan duman nedeniyle solunum yolu hastalıklarının artmasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü geçen Aralık ayında bölgede tek bir hafta içinde 129,000 solunum yolu enfeksiyonu bildirdi.

Zor durumdaki insanlara gıda ve diğer yardımları sağlayan bir Birleşmiş Milletler kuruluşu olan Dünya Gıda Programı'na göre, güney Gazze'de yerinden edilmiş insanların yüzde 70'i yakıt olarak yakacak oduna bağımlı.

"Refah'tan kovulan ve Gazze şehrine yerleşen Ali Daly, The Guardian'a şöyle dedi: Hastalıkla yaşıyoruz. ​"Yemek dumanından, hava saldırılarının dumanından, soğuktan.”