Güney Lübnan'da Bombardıman Altında Bir Zeytin Hasadı

RMEICH, Lübnan – ​"Geç toplantı için kusura bakmayın ama biliyorsunuz zeytin hasadı mevsimi ve gün bitmeden oraya gitmem gerekiyor. Aksi halde…” Peder Nagib'in konuşması bomba sesiyle kesiliyor.

Yakındaki bir dağın tepesinde duman yükseliyor. Güney Lübnan'daki bir Hıristiyan köyü olan Rmeich'in çevresi 7 Ekim'den bu yana sürekli bombardıman altında.thHamas'ın İsrail'e saldırdığı gün.

Hamas, Gazze'yi yöneten siyasi ve askeri örgüttür ve ABD, Avrupa Birliği ve diğer yedi ülke tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır.

Şu ana kadar yaklaşık 18,000 Filistinli ve en az 1,200 İsrailli öldü göre, çatışmada Associated Press. Lübnan'da yaklaşık 20 sivil ve 100'e yakın militan hayatını kaybetti.

Öğleden sonrasını ağaçlarının meyvelerini toplayarak geçiren Peder Nagib'in elleri yeşil ve siyaha boyandı. Korusu tam İsrail sınırında.

Onun gibi, Lübnan'ın bu bölgesindeki pek çok köylünün de tarlalarında ev içi tüketim ya da geçinmek için satmak amacıyla zeytinleri var.

Lübnan Tarım Bakanlığı'nın rakamlarına göre, Lübnan'daki zeytin sektöründe 110,000'den fazla zeytin yetiştiricisi ve 200,000 milyon ağacın bulunduğu yaklaşık 12 arazi bulunuyor. Yerel çiftçi birliği, ulusal üretimin yüzde 20 ila 30'unun Güney Lübnan'dan geldiğini tahmin ediyor.

Lübnan'da zeytin sektörü sadece ekonomik değil kültürel açıdan da önem taşıyor. En az bir tahmine göre ağaçların yarısından fazlası 500 yaşın üzerinde.

Ülkede son dört yıldır devam eden ekonomik ve sosyal kriz, Ülkenin zeytinyağı üretimini etkilediLübnan'ın güneyinde İran'la bağlantısı olan siyasi parti ve militan grup Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar bu yıl işleri daha da zorlaştırıyor.

Lübnan hükümeti, çatışmaların başlangıcından bu yana 40,000 zeytin ağacının yandığını söyledi.

10 Aralık 2023 Pazar günü Güney Lübnan'daki Yaroun yakınlarında İsrail'in düzenlediği hava saldırısından dumanlar yükseliyor. (AP Fotoğrafı/Hassan Ammar)

Bazı insanlar hasatlarını kurtarmak için kalmaya karar verirse 50,000'den fazla insan güneye uçtu. Tyr'de (Rmeich'in kuzeyinde) yerinden edilmiş bir kampta tanıştığımız onlardan bazıları tarım işçileriydi. Bazı tarlalarda zeytinler ağaçta kalıyor çünkü kimse toplayamıyor.

Rmeich'in kuzeyinde ama yine de sınıra yakın olan Deir Mimas'ta uçak sesleri neredeyse sabit.

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Suriyeli işçiler zeytinliklerden geri dönüyor ve ellerinden geldiğince hasat yapmaya çalışıyorlar.

Geçtiğimiz sezon bu köyün tarlada 400 işçiye ihtiyacı vardı. Ancak bu yıl çatışma nedeniyle pek çok kişi ülkeyi terk etti. Deir Mimas doğrudan vurulmasa da kavgaların ortasındaydı.

Tam adını vermeyi reddeden Hanoune, bahçesindeki masasına oturarak öğle yemeğini bitiriyor. Köylü, gülümsemesine ve sıcak karşılamasına rağmen bu yılki sezonla ilgili endişelerini gizleyemiyor.

"Bazen tarlalardayken bombalama seslerini duyabiliyoruz. Korkutucu. Ama bazen yapamıyoruz” dedi bir mandalinanın kabuğunu soyarken.

Hanoune, ailesinin geçimini zeytinliklerinden ve misafirhanesinden sağlıyor. Bu yılın ikisi için de iyi olmayacağını biliyor.

"Zeytinleri bekliyoruz, sonra satıyoruz” dedi. ​"Her sene böyle ama bu sene ne olacak? Yağdan, ambalajdan falan sabun yaptım, bana çok paraya mal oldu.”

"Ancak artık satamıyorum” diye ekledi. ​"Gelecek yıla kadar bekleyebilir ama bu arada nasıl yaşayacağım?”

Hanune, 2006'da yaşananlara benzer şekilde sınırda bir gerilimin tırmanmasından korkuyor. Hizbullah ile İsrail arasında 34 gün süren çatışma sırasında yerel altyapının neredeyse tamamı bombalandı.

Bu, bu yılın hasat mevsimine başka bir zorluk daha ekleyecek, insanlığın öfkesine daha fazla ikincil zarar verecektir.