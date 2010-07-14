AB-Mercosur Ticaret Anlaşması, Avrupa Zeytinyağı İthalatına İlişkin Arjantin Sınırlamaları Nedeniyle Risk Altında Görüşmelerde Bulundu

Serbest ticaret anlaşması geliştirmek isteyen Avrupa Birliği ile Mercosur arasındaki müzakereler, bazı Avrupa gıda ithalatlarının, özellikle de zeytinyağının girişine karşı Arjantinli kısıtlamalar nedeniyle şu anda tehlikede. Arjantin İç Ticaret Bakanı Guillermo Moreno tarafından uygulanan Arjantin gıda ithalatı kısıtlamalarına yanıt olarak, Avrupa Birliği bu endişeleri Dünya Ticaret Örgütü'ne iletmeyi düşündü.

Mercosur, Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay arasında 1991 yılında Asunción Antlaşması ile kurulan ve daha sonra 1994 Ouro Preto Antlaşması ile değiştirilen ve güncellenen bir Bölgesel Ticaret Anlaşmasıdır (RTA). Amacı, serbest ticareti ve malların, insanların ve para biriminin akışkan dolaşımını teşvik etmektir.

AB Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Joao Aguiar Machado, ​"sorun şu ki, bu önlemler ticaret üzerindeki doğrudan etkilerinin yanı sıra, bu müzakereleri geliştirmek için gereken güveni aşındırıyor. ”[1] Aguiar Machado bundan korkuyor, ​"bu özel konu ticaret tartışmalarının atmosferini kirletebilir. ” 1

Arjantinli yetkililer, özellikle şu anki cumhurbaşkanı Cristina Kirchner ve bakanları, Avrupa ürünlerine karşı bu tür kısıtlamaların varlığını reddettiler ve Mercosur-AB ticaret görüşmelerinin böyle ikili bir meseleyi ele almak için uygun forum olmadığına karşı çıktılar.

Yanıt olarak Aguiar Machado, bu kısıtlamalar kağıt üzerinde mevcut olmasa da, Arjantinli tarafından çok gerçek ve kanıtlanmış olduklarını, ​"iç iletişim… bozulan cihazlar hakkında konuşmak. Konteynerler limanlarda engellendi ve bunu reddetmenin bir yolu yok. ”1

Bununla birlikte, AB-Mercosur görüşmelerinin önündeki tek engel bu ileri geri değil. Fransa, bu potansiyel serbest ticaret anlaşmasını protesto eden bir düzine Avrupa ülkesine liderlik ediyor ve Güney Amerika'daki ucuz emekten kaynaklanan düşük üretim maliyetlerinin, halihazırda finansal krizlerle karşı karşıya olan Avrupalı ​​zeytinyağı üreticilerini ve düşmeye devam eden fiyatları olumsuz etkileyeceğini savunuyor.

AB-Mercosur ticareti, bir bütün olarak ele alınan Latin Amerika'nın tamamı ile AB ticaretini temsil ettiği için, bu görüşmelerin dökümü her iki taraf için potansiyel olarak felaket olabilir. Ayrıca, AB Mercosur'un tarımsal ihracat için birincil pazarı olup, 19.8 yılında toplam AB tarımsal ithalatının yaklaşık% 2009'ini oluşturmaktadır. [2]







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