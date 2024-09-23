107th IOC Üye Toplantısı Oturumunun Final Gününde

Diplomatik ve ticari gerilimler, bugün Buenos Aires'te sonuçlanan Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) Üyeler Konseyi toplantısının 107. oturumunun aksi yönde bir sonuç çıkmasına neden oldu. Her üye ülkenin temsilcileri sırayla kapanan dört komitenin her birinin bulgularını okudu