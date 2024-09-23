Eylül 23, 2024
Arjantin'deki zeytinyağı üretiminin geçen yılki rekor verimin üçte birinden az olması bekleniyor. Aynı zamanda elektrik ve yakıt fiyatları da önemli ölçüde arttı.
Eylül 23, 2024
World Olive Oil Competition Güney Bölümü Devam Ediyor
Bu yılki ödüller, yarımküredeki birçok ülkede yaşanan yaygın hasat yetersizlikleri göz önüne alındığında olağanüstü bir önem taşıyor.
Ağustos 19, 2024
Buenos Aires Eyaleti Zeytinyağı Üretiminde Önemli Büyüme Görüyor
Çiftçiler, Arjantin'in üretiminden daha büyük bir pay almak için yüksek yoğunluklu zeytinliklere ve yeni değirmenlere güveniyor.
Haziran 26, 2024
Artan Zeytinyağı İthalatı İspanya'nın Arjantin ile Ticaret Açığına Katkıda Bulunuyor
İspanya'nın tarımsal ticaret açığı 33-2022 yılları arasında yüzde 2023 oranında düşerken, kötü hasat ve artan fiyatlar nedeniyle zeytinyağı ithalatı yaklaşık yüzde 230 arttı.
Şubat 23, 2024
Bol Hasatların Ardından Arjantin'de Verim Ciddi Şekilde Düştü
'Yıl dışı' hasat, soğuk saatlerin olmaması ve aşırı hava olaylarının verimi yüzde 40'a kadar düşürmesi bekleniyor.
Şubat 19, 2024
Arjantin'deki Büyük Değişiklikler Üreticilere Umut Veriyor
Muhafazakar bir hükümetin seçilmesi, bazı üreticilere, kendi ekonomik durumlarıyla birlikte Arjantin'in ekonomik durumunun da iyileşmeye başlayacağına dair umut verdi.
Şubat 19, 2024 Üretici Profilleri
El Mistol'un Arjantin'de Büyüme ve İhracatı Arttırma Hedefinde Kalite Anahtardır
Ağustos 2, 2023 üretim
Arjantin'deki Zeytinyağı Üreticileri Sıcakları Yendi, Verimli Hasadın Keyfini Çıkardı
Şubat 6, 2023
Arjantin'in Germplasm Bankası, Zeytin Çeşitlerini Koruma Misyonunu Destekliyor
San Juan'daki zeytin bitkisi koleksiyonu, biyolojik çeşitliliği teşvik etmek ve araştırmayı desteklemek için çok önemli bir araç olan Uluslararası Zeytin Konseyi'nin zeytin germplazm ağına katıldı.
Ekim 10, 2022
Solfrut, Üretim Arttıkça İç Pazarı Genişletmeye Bakış Açıyor
Son zamanlarda süper yüksek yoğunluklu dikilen 2,000 ağaç ve yeni bir değirmen ile San Juan'daki ödüllü şirket, Arjantin'in zeytinyağı kültürünü büyütmeyi hedefliyor.
Haziran 22, 2022
NYIOOC Güney Koni'deki Üreticiler için Waylay Ekonomik Sıkıntıları Kazandı
Arjantin, Şili ve Uruguay'dan Güney Amerikalı üreticiler bir araya gelerek bölge için 2019'dan bu yana en yüksek sayıda ödülü kazandılar.
Mayıs ayı. 5, 2022
Kuraklık Arjantin'de Zayıf Hasat Tahminlerine Yol Açıyor
Arjantin'de zeytin hasadı sezonu başladı, ancak çiftçiler düşük verim ve artan maliyetler bekliyor.
Mayıs ayı. 4, 2022
Arjantin, Zeytin Konseyi'nin Dördüncü Zeytin Germplazm Bankasına Ev Sahipliği Yapabilir
Yakın tarihli bir ziyaret sırasında IOC, teknoloji transferi, üretim iyileştirmeleri ve Arauco çeşidinin Dünya Zeytin Çeşitleri Kataloğu'na eklenmesini de tartıştı.
Mart 9, 2022
Arjantin Zeytinyağı için İlk Coğrafi İşaretini Aldı
Yerel üreticiler ve yetkililer, ülkenin ilk PGI'sinin yerel Arauco çeşidini tanıtacağına ve diğer bölgelerin de bunu izleyeceğini umduğuna inanıyor.
Haziran 30, 2021
Güney Amerikalı Üreticiler Kutluyor NYIOOC Zor Yılın Ardından Zaferler
Pandemi ve zorlu iklim koşulları Arjantin, Şili ve Uruguay'ın hasadını engelledi, ancak bu üreticiler endüstrinin en gözde kalite ödüllerini kazanmayı başardı.
Temmuz 5, 2018
Güney Amerika Üreticileri için Üretim, İhracat ve Kalite Ana Sorunları
Güney Amerika zeytin sektörünün temsilcileri ve hükümet müttefikleri, Amerika için bir Zeytin Koordinasyon Kurulu'nun potansiyeli de dahil olmak üzere sektörün geleceğini tartıştılar.
Haziran 21, 2018
107th IOC Üye Toplantısı Oturumunun Final Gününde
Diplomatik ve ticari gerilimler, bugün Buenos Aires'te sonuçlanan Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) Üyeler Konseyi toplantısının 107. oturumunun aksi yönde bir sonuç çıkmasına neden oldu. Her üye ülkenin temsilcileri sırayla kapanan dört komitenin her birinin bulgularını okudu
Mayıs ayı. 29, 2018
Arjantin'de Zeytin Sektöründe İyimserlik
Zeytinyağı üretiminin 20 yılına kadar yüzde 2019 kadar artması bekleniyor.
Mayıs ayı. 16, 2018
S. Amerikan Üreticileri Kutladı NYIOOC Kazandı
Dört ülkeden üreticiler, başarıyı Güney Amerika sızma zeytinyağının yüksek kalitesinin kanıtı olarak övdü.
Ocak 30, 2018
Avrupa'da Zayıf Zeytin Hasatları, Mendoza'dan İhracata Neden Oldu
Mendoza'daki zeytinyağı satışları bu yıl, çoğunlukla Brezilya, Kanada, Şili, ABD, Meksika ve İspanya'ya iki katına çıktı.
Kasım 21, 2017
Bi-Oceanic Koridoru Arjantin'in İhracatını Artıracak
La Rioja'daki Planlama ve Sanayi Bakanı, eyalet hükümetinin hem Arjantin'de hem de Şili'de bulunan yedi eyaletle projede ilerleme kaydetme konusunda görüştüğünü söyledi.
Kasım 10, 2017
Şiddetli Yağmurlar, Arjantin Zeytinyağı İhracatçılarının Hevesini Sönmez
Son zamanlardaki sel felaketleri, Arjantin'in zeytin tarlalarını çoğunlukla üreticilerin ve ihracatçıların sektörün potansiyeli konusunda iyimser olarak korudu.
Kasım 1, 2017
California Olive Ranch yurtdışında görünüyor
CEO Gregg Kelley, Arjantin'deki üreticilere “çiftliklerimiz ve üretici ortaklarımız ağımızı genişletirken, müşterilerimize farklı bir portföy getirme fırsatı” ile bir ittifak kurdu.