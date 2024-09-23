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Arjantin

üretim

Eylül 23, 2024

Arjantin'de Hafif Hasat Üretim Maliyetlerinin Artmasıyla Birlikte Geliyor

Arjantin'deki zeytinyağı üretiminin geçen yılki rekor verimin üçte birinden az olması bekleniyor. Aynı zamanda elektrik ve yakıt fiyatları da önemli ölçüde arttı.

Dünya

Eylül 23, 2024

World Olive Oil Competition Güney Bölümü Devam Ediyor

Bu yılki ödüller, yarımküredeki birçok ülkede yaşanan yaygın hasat yetersizlikleri göz önüne alındığında olağanüstü bir önem taşıyor.

Haber özetleri

Ağustos 19, 2024

Buenos Aires Eyaleti Zeytinyağı Üretiminde Önemli Büyüme Görüyor

Çiftçiler, Arjantin'in üretiminden daha büyük bir pay almak için yüksek yoğunluklu zeytinliklere ve yeni değirmenlere güveniyor.

Haber özetleri

Haziran 26, 2024

Artan Zeytinyağı İthalatı İspanya'nın Arjantin ile Ticaret Açığına Katkıda Bulunuyor

İspanya'nın tarımsal ticaret açığı 33-2022 yılları arasında yüzde 2023 oranında düşerken, kötü hasat ve artan fiyatlar nedeniyle zeytinyağı ithalatı yaklaşık yüzde 230 arttı.

üretim

Şubat 23, 2024

Bol Hasatların Ardından Arjantin'de Verim Ciddi Şekilde Düştü

'Yıl dışı' hasat, soğuk saatlerin olmaması ve aşırı hava olaylarının verimi yüzde 40'a kadar düşürmesi bekleniyor.

İşletme

Şubat 19, 2024

Arjantin'deki Büyük Değişiklikler Üreticilere Umut Veriyor

Muhafazakar bir hükümetin seçilmesi, bazı üreticilere, kendi ekonomik durumlarıyla birlikte Arjantin'in ekonomik durumunun da iyileşmeye başlayacağına dair umut verdi.

Kasım 9, 2023 En İyi Zeytin Yağı

Güney Koni'de Verimli Bir Hasatın Ödüllü Sonu

Haber özetleri

Şubat 6, 2023

Arjantin'in Germplasm Bankası, Zeytin Çeşitlerini Koruma Misyonunu Destekliyor

San Juan'daki zeytin bitkisi koleksiyonu, biyolojik çeşitliliği teşvik etmek ve araştırmayı desteklemek için çok önemli bir araç olan Uluslararası Zeytin Konseyi'nin zeytin germplazm ağına katıldı.

Üretici Profilleri

Ekim 10, 2022

Solfrut, Üretim Arttıkça İç Pazarı Genişletmeye Bakış Açıyor

Son zamanlarda süper yüksek yoğunluklu dikilen 2,000 ağaç ve yeni bir değirmen ile San Juan'daki ödüllü şirket, Arjantin'in zeytinyağı kültürünü büyütmeyi hedefliyor.

En İyi Zeytin Yağı

Haziran 22, 2022

NYIOOC Güney Koni'deki Üreticiler için Waylay Ekonomik Sıkıntıları Kazandı

Arjantin, Şili ve Uruguay'dan Güney Amerikalı üreticiler bir araya gelerek bölge için 2019'dan bu yana en yüksek sayıda ödülü kazandılar.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 5, 2022

Kuraklık Arjantin'de Zayıf Hasat Tahminlerine Yol Açıyor

Arjantin'de zeytin hasadı sezonu başladı, ancak çiftçiler düşük verim ve artan maliyetler bekliyor.

Zeytin Çeşitleri

Mayıs ayı. 4, 2022

Arjantin, Zeytin Konseyi'nin Dördüncü Zeytin Germplazm Bankasına Ev Sahipliği Yapabilir

Yakın tarihli bir ziyaret sırasında IOC, teknoloji transferi, üretim iyileştirmeleri ve Arauco çeşidinin Dünya Zeytin Çeşitleri Kataloğu'na eklenmesini de tartıştı.

üretim

Mart 9, 2022

Arjantin Zeytinyağı için İlk Coğrafi İşaretini Aldı

Yerel üreticiler ve yetkililer, ülkenin ilk PGI'sinin yerel Arauco çeşidini tanıtacağına ve diğer bölgelerin de bunu izleyeceğini umduğuna inanıyor.

En İyi Zeytin Yağı

Haziran 30, 2021

Güney Amerikalı Üreticiler Kutluyor NYIOOC Zor Yılın Ardından Zaferler

Pandemi ve zorlu iklim koşulları Arjantin, Şili ve Uruguay'ın hasadını engelledi, ancak bu üreticiler endüstrinin en gözde kalite ödüllerini kazanmayı başardı.

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İşletme

Temmuz 5, 2018

Güney Amerika Üreticileri için Üretim, İhracat ve Kalite Ana Sorunları

Güney Amerika zeytin sektörünün temsilcileri ve hükümet müttefikleri, Amerika için bir Zeytin Koordinasyon Kurulu'nun potansiyeli de dahil olmak üzere sektörün geleceğini tartıştılar.

İşletme

Haziran 21, 2018

107th IOC Üye Toplantısı Oturumunun Final Gününde

Diplomatik ve ticari gerilimler, bugün Buenos Aires'te sonuçlanan Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) Üyeler Konseyi toplantısının 107. oturumunun aksi yönde bir sonuç çıkmasına neden oldu. Her üye ülkenin temsilcileri sırayla kapanan dört komitenin her birinin bulgularını okudu

S. Amerika

Mayıs ayı. 29, 2018

Arjantin'de Zeytin Sektöründe İyimserlik

Zeytinyağı üretiminin 20 yılına kadar yüzde 2019 kadar artması bekleniyor.

Dünya

Mayıs ayı. 16, 2018

S. Amerikan Üreticileri Kutladı NYIOOC Kazandı

Dört ülkeden üreticiler, başarıyı Güney Amerika sızma zeytinyağının yüksek kalitesinin kanıtı olarak övdü.

İşletme

Ocak 30, 2018

Avrupa'da Zayıf Zeytin Hasatları, Mendoza'dan İhracata Neden Oldu

Mendoza'daki zeytinyağı satışları bu yıl, çoğunlukla Brezilya, Kanada, Şili, ABD, Meksika ve İspanya'ya iki katına çıktı.

İşletme

Kasım 21, 2017

Bi-Oceanic Koridoru Arjantin'in İhracatını Artıracak

La Rioja'daki Planlama ve Sanayi Bakanı, eyalet hükümetinin hem Arjantin'de hem de Şili'de bulunan yedi eyaletle projede ilerleme kaydetme konusunda görüştüğünü söyledi.

İşletme

Kasım 10, 2017

Şiddetli Yağmurlar, Arjantin Zeytinyağı İhracatçılarının Hevesini Sönmez

Son zamanlardaki sel felaketleri, Arjantin'in zeytin tarlalarını çoğunlukla üreticilerin ve ihracatçıların sektörün potansiyeli konusunda iyimser olarak korudu.

Üretici Profilleri

Kasım 1, 2017

California Olive Ranch yurtdışında görünüyor

CEO Gregg Kelley, Arjantin'deki üreticilere “çiftliklerimiz ve üretici ortaklarımız ağımızı genişletirken, müşterilerimize farklı bir portföy getirme fırsatı” ile bir ittifak kurdu.

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