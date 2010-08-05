Dava Araştırmaları Davis Çalışmalarına Katılmış Zeytinyağı Markalarını Hedefledi

Alex Beekman tarafından

UC Davis Olive Center, geçen ay örneklenen çoğu sızma zeytinyağının sızma sınıflandırma kriterlerini karşılamadığı sonucuna varan bir çalışma yayınladıktan sonra, birkaç Kaliforniyalı şef ve restoran işletmecisi, 10 büyük zeytinyağı markasının belirli perakendecilerini ve distribütörlerini dava ediyor. Davacılar arasında Bravo ağından bir yarışmacı da var. ​"Top Chef ”TV şovu, David Martin ve birkaç önde gelen Güney California restoran sahibi.

Sınıf eylemi statüsü arayan dava, Bertolli, Filippo Berio, Carapelli, Star, Colavita, Mezzetta, Pompeian, Rachael Ray, Mazolla ve Safeway Select dahil olmak üzere 10 ana zeytinyağı markalarını adlandırıyor.

Daniel J. Callahan

Ayrıca, 10 ana süpermarket zincirlerini ve davacı hukuk bürosu tarafından yapılan gizli testlere dayanarak, bakir bayrak altında standart altı petrol pazarladığı iddia edilen büyük kutu mağazalarını da adlandırıyor. Callahan ve Blaine Santa Ana'da, Calif.

Dava, birçok zeytinyağının yanlış etiketlendiğini iddia ediyor, böylece tüketiciler için maliyetler belirlenebilir. ​"Testlerin sonuçları şok ediciydi ”diyor. ​"Duyusal testler, bu başarısız numunelerin katı, tozlu ve küf gibi kusurlu tatlara sahip olduğunu gösterdi. ”

Santa Ana'daki Callahan & Blaine'den Daniel J. Callahan'a göre, davacıların baş danışmanı, ​"Ürünlerini Kaliforniya Eyaletinde satan Davalılar, zeytinyağı üreticileri, distribütörleri ve perakendeciler yıllardır Kaliforniya tüketicilerini bilerek yanıltmakta ve dolandırmaktadır. Davalılar, sattıkları zeytinyağının, sızma sınıfının yüksek standardını karşıladığını iddia ediyorlar, bu nedenle Davalılara, aslında ürün bu standardı karşılamadığında ve genellikle daha ucuz olan düşük kalitede olduğunda, ürün için ağır bir prim alma hakkı veriyor. fındık yağı veya daha az zeytinyağı gibi rafine yağlar. "

Hukuk bürosunun açıklaması: ​"Bu yanlış beyanların yanlış olduğu, Kaliforniya Üniversitesi, Davis'teki Robert Mondavi Şarap ve Gıda Bilimi Enstitüsü'ndeki UC Davis Zeytin Merkezi'nin Temmuz 2010 Raporunda yaptığı kapsamlı bir çalışmada kanıtlanmıştır. Rapor, yenilebilir yağ araştırmaları ve eğitimi konusunda ulusun önde gelen doktoraları, araştırmacıları ve bilim adamları tarafından yazılmıştır. Bu çalışmadaki fon, araştırma ve bulgulara işbirliği yapmak ve katkıda bulunmak, California Zeytinyağı Konseyi, Amerikan Yağ Kimyagerleri Derneği (AOCS) ve Avustralya Zeytinyağı Derneği idi. "

Davacılar, şüpheli petrolün dağıtılmasını önleyen bir tedbir kararı istiyorlar ve ayrıca yüz milyonlarca dolarlık tazminat talep edebiliyorlar. ​"hileli olarak kar elde etti, ”diyor Callahan, bu kadar çok sanıkla davanın mahkemeye çıkarılmasının belki de iki yıl alacağını tahmin ediyor.

Uzun süredir Avrupalı ​​zeytinyağı ihracatçılarının Amerikan saflığından ve kalite standartlarının eksikliğinden faydalandığı ABD'de, saf zeytinyağı ve zeytinyağı sahtekarlığı iddiaları yeni değil.

Dava, UC’nin açılmasından sonraki en son gelişme

Davis çalışması Kaliforniya'daki zeytinyağı üreticileri tarafından kısmen finanse edildi.