Kaliforniya'da Su Düzenlemelerinin Sıkılaştırılması Zeytin Yetiştiriciliğini Teşvik Edebilir

Rağmen El Niño'nun gelişimi Doğu Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen ve Kaliforniya için 2023'ün yağışlı geçmesiyle sonuçlanan iklim uzmanları, Golden State'in daha sıcak ve kurak olmaya devam edeceğini öngörüyor.

Vali Gavin Newsom'un ofisine göre, daha sıcak ve daha kuru hava koşulları nedeniyle iklim değişikliği eyaletin su arzını 10 yılına kadar yüzde 2040'a kadar azaltabilir.

Zeytin ağaçları tam sulanırsa bol su tüketir; Bir yetiştiricinin su tasarrufu yapıp yapmaması meyve bahçesini nasıl yönettiğine bağlıdır ve bunu doğru yapmak her zaman kolay değildir. - Caitlin Peterson, müdür yardımcısı, PPIC Su Politikası Merkezi

Kaliforniya Kamu Politikası Enstitüsü (PPIC), eyaletteki suyun yüzde 40'ının tarımda kullanıldığını tahmin ediyor. Devlet daha sıkı su düzenlemeleri çıkardıkça ve su kullanım verimliliğini artırmayı teşvik ederken, bazı çiftçiler şimdiden geleceğin mahsulü olarak kuraklığa dayanıklı zeytinlere yatırım yapıyor.

"PPIC Su Politikası Merkezi'nin direktör yardımcısı Caitlin Peterson, "Zeytinler, biraz yetersiz sulamaya dayanabilen tek ağaç ürünü değil, ancak zeytinler kuraklığa toleranslarıyla öne çıkıyor" dedi. Olive Oil Times.

Ayrıca bakınız: Zeytin Ağaçları İklim Değişikliğini Yenmeye Yardımcı Olabilir

"Zayıf topraklara sahip çok marjinal arazilerde büyüyebilirler; bu, badem, ceviz veya taş meyve gibi Kaliforniya'daki baskın ağaç mahsullerinin çoğu için söylenemeyen bir şeydir" diye ekledi,

Peterson'a göre hem sofralık hem de yağlı zeytinler kuraklığa dayanıklıdır. Sofralık zeytinler, sulamanın geçici olarak azaltılmasından sonra, hatta yaz ortasında yüzde 50'ye kadar bir azalmanın ardından meyve büyüklüğünü hızla geri kazanabilir. Bununla birlikte, küçük bir (yüzde on) verim azalmasıyla daha da ciddi azalmalara dayanabilirler.

Yağlık zeytinlerde bazı su kısıtlamaları faydalıdır çünkü meyve bahçesinin çalılıklarda yetiştirilmesini sağlamak için bitkisel büyümeyi kontrol altında tutarlar. Su stresi meyvenin boyutunu azaltabilir ancak bu durum yağ üretimi için daha az önemlidir.

"Bunu Kaliforniya'da sık sık görmeseniz de, zeytinler geleneksel olarak kuru tarım sistemlerinde yetiştiriliyordu" dedi Peterson. ​"Bu, toprak nemi rekabetini önlemek için sulama yapılmaması ve ağaçların aralarının açılması anlamına geliyordu."

"Zeytinlerin bu tür bir sisteme çok uygun olması, onların uyarlanabilirliği ve su kıtlığı altında bile verimliliğin sürdürülmesi için yönetim ayarlamaları yapma potansiyeli hakkında çok şey söylüyor" diye ekledi.

Peterson'a göre, kuru tarım zeytinlerinin Kaliforniya'da ekonomik açıdan uygun olduğu henüz kanıtlanmadı. Yine de bazı bölgelerde sulama suyunun mevcudiyeti azaldıkça bunların daha fazla kullanım alanı olabilir.

Zeytin suyu sistemleri, Kaliforniya'daki son kuraklık koşulları ve kuraklıkla ilgili devam eden endişeler bağlamında ortaya çıkmıştır.

Peterson, iklim değişikliğinin Kaliforniya'da daha sık ve yoğun kuraklıklara yol açtığına dair kanıtların açık olduğunu söyledi.

Daha sıcak kuraklıklar topraktan ve bitki örtüsünden daha fazla su çeker, bu da kuraklık koşullarını daha da yoğunlaştıran bir bitki stresi döngüsü yaratabilir.

Ayrıntılı bir PPIC politika özeti, özellikle Kaliforniya'nın San Joaquin Vadisi'nde kuraklık ve tarımla ilgili konuları ve bunların etkilerini vurguladı.

PPIC, devam eden kuraklığın su mevcudiyetini azaltma ve mahsulün su taleplerini artırma etkisine sahip olduğunu vurguladı. Özette dinamik durum anlatıldı, ​"İklim değişikliğinin tetiklediği hızlı kuraklık, su mevcudiyetini kısıtlıyor ve mahsulün su talebini artırıyor.”

"Peterson, 2012'den 2016'ya kadar gördüğümüz gibi uzun süreli kuraklıklarla ilgili endişenin, bir ağaç mahsulünde sulama mevsimini atlayamayacağınız olduğunu söyledi. ​"Kuraklık sırasında pek çok badem bahçesinin söküldüğünü gördük çünkü yetiştiriciler suya sahip değildi ve üretim yapmadıkları takdirde badem bahçelerinin bakımını yapmaya paraları yetmiyordu."

reklâm

reklâm

"Ağaçlarınız halihazırda üretken yaşamlarının sonuna yaklaşmıyorsa bu büyük bir kayıptır” diye ekledi.

Su temini söz konusu olduğunda dikkate alınması gereken bir diğer faktör yeraltı suyudur. Yeraltı suyu yetiştiriciler için kuraklık rezerviydi. Geçmişte yüzey suyu kıtlaştığında yetiştiriciler ihtiyaç duydukları kadar suyu yerden dışarı pompalayarak farkı kapatabiliyorlardı.

Kaliforniya 2014 Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi Yasasını uygulamaya başladığı için bu artık mümkün değil.

"Yeraltı suyu kullanımını sürdürülebilir seviyelere getirmek için meydana gelecek pompalama kesintileri, özellikle San Joaquin Vadisi gibi bölgelerde tarımın uzun vadede sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor" dedi Peterson.

Ancak kendisi, San Joaquin Vadisi'ndeki toplamın yaklaşık yüzde 200,000'unu oluşturan 365,000 ila 10 hektar arası sulanan arazinin talebi azaltmak için üretimden çıkabileceği konusunda uyardı.

"Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi Yasası, iklim değişikliği ve daha katı çevre düzenlemelerinin birleşik etkileri nedeniyle, 20 yılına kadar yalnızca San Joaquin Vadisi'nde su kaynaklarında şu anda üzerinde çalıştığımız miktara göre yüzde 2040'lik bir azalma olacağını tahmin ediyoruz" dedi Peterson. .

"Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi Yasası'nın üstüne kuraklığı da eklediğinizde, işleri yönetmek daha da zorlaşıyor" diye konuştu. ​"Benim tahminim, artık susayan ağaçları destekleyemeyen marjinal bölgelerde daha fazla zeytin bahçesi görmeye başlayabilirsiniz.”

A rapor Sürdürülebilir Yeraltı Suyu Yönetimi Yasası ile ilgili su temini azaltımları, geçişin zorlu olacağını öngördü.

Su kaynaklarını artırma çabaları arasında yeraltı suyunun yeniden doldurulması, su ticareti ve artan su kıtlığının yönetilmesine yönelik yöntemler yer alıyor. Peterson, en iyi senaryoda bile San Joaquin Vadisi'nde yaklaşık 202,000 bin hektar alanın nadasa bırakılması gerekebileceğinin altını çizdi.

Gelecek vaat eden alternatif arazi kullanımları, raporda da belirtildiği gibi güneş enerjisi geliştirmeyi, suyla sınırlı ekimi, alışkanlıkların restorasyonunu, şarj havzalarını ve su tasarruflu yeni konutları içerebilir.

Peterson, zeytin çiftçileri için düzenlenmiş açık sulama konusunda iyi belgelenmiş araştırma ve rehberliğe dikkat çekti. Üniversite kaynaklarının belirli uygulamalar hakkında bilgi edinmek için mükemmel bir yer olduğunu tavsiye etti.

Bu kaynaklar, zeytin yetiştiricilerine su kıtlığı olduğunda ne kadar sulamanın kesilebileceği ve bunun için uygun büyüme ve üreme aşamaları konusunda kesin bir fikir verebilir.

Zeytin, eksik sulamanın zamanlamasına diğer ağaç ürünleri kadar duyarlı değildir. Ancak Peterson, mümkünse bazı aşamalardan kaçınılmasının daha iyi olacağını tavsiye etti.

Kaliforniya'da zeytin suyu sistemleri ve su kullanımına ilişkin bazı kalıcı efsaneleri sarsmak zordur.

"Zeytin ağaçları tam sulanırsa bol su tüketir; Bir yetiştiricinin su tasarrufu yapıp yapmaması meyve bahçesini nasıl yönettiğine bağlıdır ve bunu doğru yapmak her zaman kolay değildir" dedi Peterson.

"Ayrıca insanların çok fazla odaklanma eğiliminde olduklarını düşünüyorum. Sulama sistemlerinin verimliliğinin artırılması daha az su kullanmanın anahtarıdır” diye ekledi. ​"Daha verimli dağıtım sistemleri dönüm başına su kullanımını azaltmaya yardımcı olur, ancak bunun bir yetiştiricinin dönüm başına daha az su kullandığı için daha fazla dönüm ekim yapmasına olanak sağlayabileceğini unutuyoruz. Önemli olan dönüm başına damlalara değil, toplam su kullanımına bakmaktır.”