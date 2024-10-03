Ekim 3, 2024
Zeytinyağı, çok fazla içki içmenin olumsuz sonuçlarını azaltmasa da, dışarı çıkmadan önce tüketilmesinin hiçbir zararı yoktur.
Ağustos 11, 2024
Sosyal Medya Kullanıcıları İspanya'nın Zeytinyağı Vergisi Kesintisinden Etkilenmedi
Tüketiciler, zeytinyağına uygulanan katma değer vergisinin kaldırılmasının süpermarketlerde önemli bir fiyat düşüşüne yol açmadığını ileri sürdü.
Temmuz 8, 2024
Yeni İspanyol Podcast'i Zeytinyağı Dünyasını Derinleştiriyor
A la Sombra del Olivo, halkı zeytinyağı konusunda eğitmek amacıyla farklı geçmişlere sahip üç ev sahibini ve çok çeşitli konukları bir araya getiriyor.
Ekim 31, 2023
Trade Group, Avustralya'da Zeytinyağının Tanıtılması İçin Dijital Kampanya Başlattı
Avustralya Zeytinyağı Derneği, tüketicileri daha fazla zeytinyağı kullanmaya teşvik etmek için önde gelen sosyal medya etkileyicileriyle işbirliği yaptı.
Temmuz 12, 2023
Beslenme Uzmanları Zeytinyağı Shot TikTok Trendinin Değerlerini Değerlendiriyor
Zeytinyağı yudumlamak TikTok ve Instagram'da trend olurken, sosyal medya kullanıcıları başkalarını sabah ilk iş olarak zeytinyağını yudumlamaya teşvik ediyor.
Mayıs ayı. 31, 2023
İlk kez NYIOOC Kazananlar Yeni Fırsatlar Buluyor
Artan medyada yer almaktan kazançlı dış pazarlara daha kolay erişime, fuarda ilk kez kazananlar World Olive Oil Competition sıkı çalışmalarının ve başarılarının sonuçlarını yansıtırlar.
Ağustos 15, 2016
Tunus Zeytin Yağı'na Karşı Bir Smear Kampanyası
Tunuslu temsilciler ve diğerleri, Avrupa'nın ekonomik iyileşmesine yardımcı olacak ithalat sınırlarını yükselttikten sonra ülkenin zeytinyağının itibarını zedeleyen bir kampanya hakkında konuşuyorlar.
Ocak 25, 2016
İtalya'da Öfkeden Çözülmeye Kadar Zeytinyağı Konusunda '60 Dakika 'Raporuna Tepkiler
60 Ocak'ta CBS News dergisi '3 Dakika 'tarafından İtalyan tarımına ve özellikle zeytinyağı sektörüne mafya katılımına adanmış bir rapor, doğal olarak çeşitli tepkilere yol açtı. CBS News muhabiri Bill Whitaker, saf zeytinyağı içeren son skandallardan bir ipucu alarak, tüm "Made in Italy" endüstrisi boyunca mafya dolanma tehdidinden şüphelendi
Ekim 30, 2014
Mısır Yağı Kolesterolü Düşürüyor: Hepimiz Eve gidebiliriz
Mazola mısır yağı kolesterolü düşürür. Hepsini toplayıp nihayet yapmak istediğim gibi golf oynamak için zaman.
Ekim 27, 2014
Girit'teki Rutin Toplantısı, 'Büyük Anlaşma' Olmak Üzere Dönüşüyor
Geçtiğimiz hafta Girit'teki rutin bir toplantıda, toplantı katılımcılarının hiçbir zaman yaşanmadığını belirten büyük bir anlaşmanın raporları ortaya çıktı.
Ocak 29, 2014
New York Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı Infographic Revize
New York Times, eleştirmenlerin bazı bölümlerde sansasyonel ve yanlış olduğunu söyleyen bir zeytinyağı dolandırıcılığı ile ilgili bir revizyon yaptı.
Aralık 9, 2013
Yeni 'için bakOlive Oil Times'
Olive Oil Times 2010'ten bu yana yeni bir tasarıma imza attı.
Şubat 19, 2012
Avustralya Tabloid Kötü Zeytin Yağı Ortaya Çıkıyor (Ve Avustralya)
Geçen yazdan, aynı zamanda globetrotting Paul Miller'ı ve sansasyonel raporlamanın sağlıklı bir dozunu da oynadı. Ama çok şaşırtıcı bir fark vardı.