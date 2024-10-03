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medya

Sağlık

Ekim 3, 2024

Zeytinyağı Gerçekten Akşamdan Kalmayı Önleyebilir mi? Bir Uzman Tartışıyor

Zeytinyağı, çok fazla içki içmenin olumsuz sonuçlarını azaltmasa da, dışarı çıkmadan önce tüketilmesinin hiçbir zararı yoktur.

Haber özetleri

Ağustos 11, 2024

Sosyal Medya Kullanıcıları İspanya'nın Zeytinyağı Vergisi Kesintisinden Etkilenmedi

Tüketiciler, zeytinyağına uygulanan katma değer vergisinin kaldırılmasının süpermarketlerde önemli bir fiyat düşüşüne yol açmadığını ileri sürdü.

Dünya

Temmuz 8, 2024

Yeni İspanyol Podcast'i Zeytinyağı Dünyasını Derinleştiriyor

A la Sombra del Olivo, halkı zeytinyağı konusunda eğitmek amacıyla farklı geçmişlere sahip üç ev sahibini ve çok çeşitli konukları bir araya getiriyor.

Haber özetleri

Ekim 31, 2023

Trade Group, Avustralya'da Zeytinyağının Tanıtılması İçin Dijital Kampanya Başlattı

Avustralya Zeytinyağı Derneği, tüketicileri daha fazla zeytinyağı kullanmaya teşvik etmek için önde gelen sosyal medya etkileyicileriyle işbirliği yaptı.

Sağlık

Temmuz 12, 2023

Beslenme Uzmanları Zeytinyağı Shot TikTok Trendinin Değerlerini Değerlendiriyor

Zeytinyağı yudumlamak TikTok ve Instagram'da trend olurken, sosyal medya kullanıcıları başkalarını sabah ilk iş olarak zeytinyağını yudumlamaya teşvik ediyor.

Dünya

Mayıs ayı. 31, 2023

İlk kez NYIOOC Kazananlar Yeni Fırsatlar Buluyor

Artan medyada yer almaktan kazançlı dış pazarlara daha kolay erişime, fuarda ilk kez kazananlar World Olive Oil Competition sıkı çalışmalarının ve başarılarının sonuçlarını yansıtırlar.

AVRUPA

Ağustos 15, 2016

Tunus Zeytin Yağı'na Karşı Bir Smear Kampanyası

Tunuslu temsilciler ve diğerleri, Avrupa'nın ekonomik iyileşmesine yardımcı olacak ithalat sınırlarını yükselttikten sonra ülkenin zeytinyağının itibarını zedeleyen bir kampanya hakkında konuşuyorlar.

Dünya

Ocak 25, 2016

İtalya'da Öfkeden Çözülmeye Kadar Zeytinyağı Konusunda '60 Dakika 'Raporuna Tepkiler

60 Ocak'ta CBS News dergisi '3 Dakika 'tarafından İtalyan tarımına ve özellikle zeytinyağı sektörüne mafya katılımına adanmış bir rapor, doğal olarak çeşitli tepkilere yol açtı. CBS News muhabiri Bill Whitaker, saf zeytinyağı içeren son skandallardan bir ipucu alarak, tüm "Made in Italy" endüstrisi boyunca mafya dolanma tehdidinden şüphelendi

Sağlık

Ekim 30, 2014

Mısır Yağı Kolesterolü Düşürüyor: Hepimiz Eve gidebiliriz

Mazola mısır yağı kolesterolü düşürür. Hepsini toplayıp nihayet yapmak istediğim gibi golf oynamak için zaman.

AVRUPA

Ekim 27, 2014

Girit'teki Rutin Toplantısı, 'Büyük Anlaşma' Olmak Üzere Dönüşüyor

Geçtiğimiz hafta Girit'teki rutin bir toplantıda, toplantı katılımcılarının hiçbir zaman yaşanmadığını belirten büyük bir anlaşmanın raporları ortaya çıktı.

Dünya

Ocak 29, 2014

New York Times Zeytinyağı Dolandırıcılığı Infographic Revize

New York Times, eleştirmenlerin bazı bölümlerde sansasyonel ve yanlış olduğunu söyleyen bir zeytinyağı dolandırıcılığı ile ilgili bir revizyon yaptı.

Dünya

Aralık 9, 2013

Yeni 'için bakOlive Oil Times'

Olive Oil Times 2010'ten bu yana yeni bir tasarıma imza attı.

Dünya

Şubat 19, 2012

Avustralya Tabloid Kötü Zeytin Yağı Ortaya Çıkıyor (Ve Avustralya)

Geçen yazdan, aynı zamanda globetrotting Paul Miller'ı ve sansasyonel raporlamanın sağlıklı bir dozunu da oynadı. Ama çok şaşırtıcı bir fark vardı.

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