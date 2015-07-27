Avrupa, Tunus’un İhracat Kotasını Artırdı

Tunus'tan Avrupa Birliği'ne (AB) olan zeytinyağı için yıllık ihracat kotası 25,000 tonları ile artmıştır.

Yıllık kotanın artırılması kararı, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Tunus Başbakanı Habib Essid tarafından 20 Temmuz 2015 tarihinde Brüksel'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı. AB dışişleri bakanları.

Daha önce, Tunus'tan AB'ye zeytinyağı ihracatı yıllık 56,700 ton kotaya tabi tutulmuştu ve yeni kota bunu yılda toplam 81,700 tona çıkardı. Mogherini ayrıca Tunus'un artık Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen aylık ihracat kotalarına tabi olmayacağını duyurdu. bu senenin başlarında.

Tunus zeytinyağının yüzde 70'inden fazlası AB'ye, çoğunlukla da son hasat sırasında zeytin mahsullerinde önemli kayıplar yaşayan iki ülke olan İtalya ve İspanya'ya ihraç ediliyor. Bu arada Tunus mükemmel bir mahsul elde etti ve Kasım 242,000'ten Haziran 2014'in sonuna kadar 2015 tonluk rekor ihracatla bir önceki sezona göre yedi kat daha fazla ihracat gerçekleştirdi. /iş/afrika-orta-doğu/tunus-zeytinyağı-ihracatında-rekor-yüksekliğe-ulaşmak/48184

Zeytinyağı, Tunus'un AB'ye ana tarımsal ihracatı olmasının yanı sıra, bir milyondan fazla Tunusluya doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayan önemli bir tarım kaynağıdır.

Ayrıca basın toplantısında, Sousse'deki ölümcül saldırıların ardından Tunus'ta güvenlik reformuna yönelik 23 milyon Euro'luk bir mali destek paketi ve Tunus'un Horizon 2020 araştırma programına ilk Arap ortak olarak dahil edilmesi kararı da duyuruldu.

