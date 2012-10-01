Zeytin Bahçelerinde Kriz Harcamaları

Yunan ekonomisinin derin durgunluğu pek çok genç ve eğitimli kentlinin yaşlı aile topraklarına dönmesine neden oldu. yeni ve hırslı çiftçiler ol.

Tercih ettikleri ürünler arasında yaban mersini ve böğürtlen, nar, stevia, aloe ve siyah trüf gibi egzotik ürünler yer alırken, yarısından fazlası zeytin ağacı yetiştirmeyi tercih ediyor. Zeytin ağaçlarının Yunan tarımında her zaman özel bir yeri vardır ve ülkenin gelenekleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır.



Dahası, zeytinlikler artık iyi bir yatırım olarak kabul ediliyor. Potansiyel yatırımcılar 8 dönümlük ve daha büyük zeytinlikler arıyorlar ve iyi yerleştirilmiş ve sulanan bir koru için zeytin ağacı başına 300 avroya kadar ödeme yapmaya hazırlar.

Niyetleri paralarını güvence altına almaktır, çünkü ​"Yunanistan'daki geleneksel bilgeliğin sahip olduğu gibi toprak asla değerini kaybetmez ”ve aynı zamanda yağdan ve yenilebilir zeytinden (tüm Yunanlıların ihtiyaç duyduğu kişisel kullanım için bir EVOO arzından bahsetmiyorum bile) ekstra gelir elde eder.



Yenidoğan çiftçiler, arazi yatırımcıları ve yeni girişimciler markalı zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Bunların hepsi, Yunan zeytinyağını bir sonraki seviyeye taşıyabilen ve avantajlarından yararlanabilen zeytinyağı severlerin en umut verici görev gücünü oluşturuyor.

Ama hepsi bu kadar değil; Avrupa Kırsal Kalkınma Ağı’na göre, Avrupa’daki genç çiftçilerin safları azalıyor ve kırsal bölgelerin yaşayabilirliğini tehdit ediyor. Son gelişmeler bir şeyleri tersine çevirmek ve özellikle tarımla sıkı bağları olan ve gizlenen mali krizden en fazla acı çeken Güney Avrupa ülkelerinde karaya benzersiz bir dönüşü ateşlemek için kıvılcım olabilir.