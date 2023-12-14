Yunanistan'daki Çiftçiler Düşük Verim Nedeniyle Sübvansiyon Çağrısında Bulundu

Yunanistan'da zeytin yetiştiricileri ve yağ üreticileri, bu yılki son derece zayıf zeytin hasadıyla başa çıkmak için mali yardım arayışıyla ülke çapındaki bölgesel hükümet binalarının önünde toplandı.

Göstericiler, gelirlerini güçlendirmek için ülkedeki tüm zeytin yetiştiricilerinin stremma (200 hektara eşdeğer geleneksel Yunan ölçü birimi) başına 0.1 € almasını talep etti.

Çok az zeytinyağı ürettiğimiz için geçimimizi sağlayamıyoruz. - Dionysios Gonis, üye, Argolida tarım derneği

Ayrıca doğal afetler sonrasında üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve ELGA (Yunanistan Tarım Sigortaları Kurumu) tarafından tazminat almaya hak kazanan mahsullere zeytinin de eklenmesi yönünde önlemler alınması çağrısında bulundular.

"Bölgemizde meyve vermeme oranı yüzde 80 ila 100 arasında değişirken, zeytin ağaçları herhangi bir tazminata hak kazanmıyor" dedi. Selanik.

Bölgenin karakteristik yeşil oval biçimli sofralık zeytinlerinin yetiştirildiği Halkidiki'deki zeytin üreticileri bu hasat yılında sadece bir kısmını hasat etmesi bekleniyor geçen yılın 160,000 tonluk bereketli mahsulünün.

Protestoya katılan diğer zeytin çiftçileri de şunları vurguladı: artan üretim maliyetleri işlerini tehdit ediyorlar.

"Geçen yıl stremma başına 800 Avro olan üretim maliyetlerinin 600 Avro olmasıyla, sadece başabaşa geçemeyeceğimiz, aynı zamanda kendimizi borç içinde bulacağımız da aşikar hale geliyor” dediler.

Benzer protestolar Mora Yarımadası'ndaki Messenia ve Laconia, Girit'teki Midilli, Kandiye ve Hanya ile Yunanistan'ın merkezindeki Fthiotida dahil olmak üzere ülkenin diğer zeytin yetiştirilen bölgelerinde de gerçekleşti.

Ülkenin her yerindeki tarım dernekleri ve zeytin yetiştiricileri birlikleri, protestolardan bir hafta önce Atalanti'de düzenlenen panhelenik bir toplantıda, düşük verim sorununun ara sıra meydana gelmediğini, tüm Yunan zeytin sektörünü etkilediğini savunarak seferberliklerini duyurmuşlardı.

Gösterileri koordine eden yetiştiricileri abluka komitesine göre, Yunanistan'daki zeytin yetiştiricileri, mahsullerin azalması nedeniyle bu yıl 1 milyar Euro gelir kaybıyla karşı karşıya.

Yunanistan'ın orta kesimindeki Magnesia bölgesinde, zeytin ağaçlarının düşük performansı, yerel üreticilere önemli bir verim sağlanması açısından ekstra bir zorluk katmanı oluşturdu. yaz orman yangınlarından sonra ve seller.

"Magnesia birçok stremmataya (zeytin ağacı) ev sahipliği yapmaktadır ve sel, yangın ve su baskını nedeniyle büyük zarar görmüştür. zeytin meyve sineğiBölgenin tarım birlikleri birliği başkanı Thodoris Georgadakis, "Ağaçların çiçek açmasında yüzde 95'lik bir azalmayla birleştiğinde" dedi.

"Stremma başına 200 € tazminat talep ediyoruz ve paranın Noel'den önce herkese ulaşması gerekiyor" diye ekledi.

Yunan sofralık zeytin üreticileri bu yıl düşük meyve veriminin en büyük yükünü çekerken, ülkenin zeytinyağı üreticileri de genel olarak etkileniyor. Zeytinyağı veriminin düşmesi bekleniyor 200,000 tondan 340,000 tona kadar çıktı.

"Nafplion'daki diğer çiftçilerle birlikte verimin azalmasını protesto eden doğu Mora Yarımadası'ndaki Argolida tarım birliğinden Dionysios Gonis, zeytinyağı üreticileri bu yıl çok büyük bir sorunla karşı karşıya" dedi.

"Çok az zeytinyağı ürettiğimiz için geçimimizi sağlayamıyoruz” diye ekledi Gonis. ​"Azalan meyveler ELGA tarafından tazmin edilmiyor, dolayısıyla masraflarımızı karşılamak ve ağaçlarımızı büyütmeye devam etmek için stremma başına 200 € istiyoruz. Zeytinyağının bu fiyatlarla tüketicilere ulaşmaması için devletin ve bölge hükümetinin bize yardımcı olmasını istiyoruz” dedi.

Yunanistan genelindeki protestolara katılan zeytin ve zeytinyağı üreticileri, olası yeni seferberliklere karar vermek için Ocak ayı başında durumu yeniden değerlendireceklerini söyledi.