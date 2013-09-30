Yunanlılar Zeytinyağı Kalitesi için Yeni Test Çağrısı Çağrısı



Aris Kefalogiannis

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, raporve ve başka yerlerde, Yeni Dünya üreticileri mevcut Uluslararası Zeytin Konseyi standardının etkinliğine meydan okumakta ve bu gibi yeni test yöntemlerinin benimsenmesini desteklemektedir. pirofeofitinler (PPP'ler) ve 1,2 ‑ diasilgliserol (DAG'ler). Olive Oil Times Yunanistan'ın uluslararası standardın bu tür değişikliklerini desteklemek isteyip istemediğini üç önde gelen uzmana sordu.

Aris Kefalogiannis, Gaea Products SA CEO'su

Sızma zeytinyağı kategorisi için daha yüksek kalite standartları ve daha katı değerlendirme kriterleri fikrini memnuniyetle karşılıyoruz. Yunan zeytinyağı üretiminin yüzde seksen ikisi sızma ve bu yüzde içinde, daha katı kriterler uygulasak bile çoğunluk yine de böyle kalacaktır. Daha katı bir standardın dikkatli bir değerlendirmenin sonucu olması gerektiğine ve bu test yöntemlerini veya diğer yeni yöntemleri içerebileceğine inanıyoruz. Tarafından önerilenler gibi standartların olduğuna inanıyoruz Ekstra Bakire İttifakı Hem ürünün hem de tüketicinin kalitesini koruyabilirdi.

Efi Christopoulou, Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Zeytin Konseyi kimyasal ve duyusal test uzmanı

The IOC Ticaret Standardı zeytinyağının kalitesini arttırmak ve diğer bitkisel yağlarla tağşişten korunmasını sağlamak amacıyla kalite ve saflık kriterlerini belirlemiştir. İlk benimsenmesinden bu yana, pazarın yeni talepleri ve bilim sektöründeki yeni gelişmelere bağlı olarak bir takım değişikliklere tabi tutulmuştur. Bu sektörde çalışan uzman kimyager grupları ve araştırmalarının sonuçları Uluslararası Standartlara dahil edilir veya değiştirilir. Benim açımdan IOC Ticaret Standardındaki kalite kriterlerinin herhangi bir şekilde sıkılaştırılması, piyasadaki zeytinyağının kalitesini artırmayı ve geldikleri her zeytinyağı üreticisi ülkeden gelen tüm yüksek kaliteli zeytinyağını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Panagiotis Konstantinou, OLITECN Direktörü, Uluslararası Zeytin Konseyi kimyasal test laboratuarını tanıdı

Limitlerini azaltmak AT 2568/91 Kalitenin ancak belirli koşullar sağlandığında işe yarayacağından emin olmak için. Hangi parametrelerin ve hangi limitlerin değiştirileceğini çok dikkatli seçmeliyiz ve herhangi bir değişiklik bölgesel farklılıklardan dolayı daha yüksek değerler sergileyebilecek zeytinyağlarını kınamamalıdır. Örneğin, Messinia'nın batı kısmından ve Zakynthos adasından gelen zeytinyağları, doğal olarak oluşan eritrodiol ve uvaol seviyelerine IOC sınırlarından daha yüksek olma eğilimindedir. Yüksek kaliteli zeytinyağlarının diskalifiye edilmemesi için ülke olarak hangi kimyasal parametrelerin ve hangi seviyeye kadar değiştirilmeyi kabul edebileceğimizi bilmek için Yunan zeytinyağının özellikleri üzerine kapsamlı ulusal araştırma yapılması gerekmektedir. Ama benim için en önemlisi, önemli olan, ancak maalesef her zaman böyle olmayan mevcut düzenlemenin uygulanmasıdır.