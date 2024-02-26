İtalya'daki Yeni Kanun, Çevrenin Korunmasında Çiftçilerin Rolünü Belirliyor

A yeni yasa İtalya'da toprağın koruyucusu olarak çiftçiler ve tarım kooperatifleri kuruluyor.

Mevzuat, tarımın çevreyi koruma ve ekonomik faaliyetleri teşvik etme konusundaki rolünü tanımlamaktadır. terk edilme riski altındaki alanlar ve kırsal köylerdeki nüfusun azalmasının tersine çevrilmesi.

Kanuna göre çiftçiler, hidrojeolojik risklere karşı koruma sağlayan tarım arazilerinin bakımından sorumludur. aşırı hava olayları ve orman yangınları.

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Tanıtımdan da sorumlu sayılıyorlar ​"Yerel mahsullere değer katarken doğal manzarayı korumak için kırsal biyoçeşitlilik.

Yeni yasaya göre çiftçiler biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele ediyor yaşam alanlarını korumak Arıların ve diğer polen yayan böceklerin önlenmesi, nektar ve polen üreten otsu örtü ve çitlerin, ağaçların ve diğer yerli bitki türlerinin büyümesini teşvik eder.

Yerel yönetimler, çiftçilerin toprağın koruyucusu olma rolünü teşvik etmek için özel projeler ve protokoller uygulamaya koyma konusunda kanun tarafından teşvik edilmektedir.

Göre to IstatUlusal İstatistik Enstitüsü'ne göre tarım sektöründe yaklaşık 1.1 milyon şirket var. Bunlardan 401,000'i yalnızca çiftçiliğe adanmıştır ve bunların 330,000'i tek bir kişi tarafından işletilmektedir. İtalya'da bir çiftliğin ortalama büyüklüğü yaklaşık 11 hektardır.

Kanun ayrıca her yıl Kasım ayının ikinci Pazar günü kutlanacak olan Ulusal Tarım Günü'nü de düzenliyor. ​"ekim, bakım, bekleme ve hasat aşamalarında yaşamın özünü oluşturan tarımın oynadığı temel rol konusunda farkındalık yaratmaktır.”

Merkezi ve yerel yetkililer, televizyon ve diğer medya kanallarında iletişim kampanyaları ve okullardaki girişimlerle günü tanıtacak.

İtalyan milletvekillerine göre tarım ​"İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkenin ekonomik, çevresel ve sosyal refahının sağlanması için gereklidir.”

Kategorinin rolünü daha da güçlendiren hükümet, her yıl ulusal bir ödülden de sorumlu olacak. Tarım kültürü, Latince bir ifade anlamı ​"tarımla ilgili.”

Bu ödül, daha kaliteli ürünler ve daha düşük çevresel etkiyle sonuçlanan yenilikçi tarım teknikleri veya uygulamaları uygulayan çiftçilere 20,000 Euro ödül verecek.

Yeni yasanın kesin olarak onaylanması çiftçi sendikaları tarafından coşkuyla karşılandı.

"Böyle değerli bir müdahale, çoğu zaman kabul edilemez çevre kirliliği suçlamalarıyla hedef alınan ve ne yazık ki çoğu durumda sağlıklı, yüksek kaliteli üretim yapanlara çok az önem veren topluluk politikalarının taşıyıcısı olan birincil sektörün imajının güçlü bir şekilde yeniden canlanmasına kararlı bir şekilde katkıda bulunmaktadır. Tarımsal Üreticiler Konfederasyonu (Copragri) başkanı Tommaso Battista şöyle konuştu: “Gıda üreten ve ülkenin üretim kapasitesini savunmak için yaptıkları çalışmalarla günlük katkıda bulunanlar.

Benzer şekilde, İtalyan Çiftçiler Birliği (CIA) başkanı Cristiano Fini, yeni yasanın dikkatleri üzerine çektiğini belirtti. ​"[Çiftçinin] değeri yalnızca tarımsal üretim açısından değil aynı zamanda çevresel ve ekolojik açıdan da merkezidir.”

"Nitekim sektörün stratejik rolü sadece herkes için sağlıklı ve güvenli gıda üretmek değil, aynı zamanda kırsal alanların bakımını ve kalkınmasını sağlamak; toprağı ve araziyi hidrojeolojik istikrarsızlığa karşı korumak; su kaynaklarını yönetmek; yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmek; Peyzajı ve biyolojik çeşitliliği savunmak için” dedi.