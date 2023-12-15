Orta İtalya'da Terk Edilmiş Zeytin Bahçelerini Yeniden Canlandıran Start-Up'larla Tanışın

Girişimler İtalya'da terk edilmiş zeytinliklerin kurtarılması son yıllarda arttı ve bu durum, artan farkındalıkla el ele gidiyor. zeytin ağacının çevresel değeri.

Çeşitli kuruluşlar, kurumsal sosyal sorumluluk programları yürüten vatandaşlar ve şirketler için zeytin ağacı sahiplenme planları oluşturarak restorasyon projelerine imza atıyor. Yerel topluluklar yeniden canlanan korulara yeni kolektif alanlar olarak değer veriyor.

Toskana'da, bölgedeki terkedilmiş milyonlarca zeytin ağacına yeniden hayat vermek için start-up Ager Oliva hayata geçirildi. iklim değişikliğihedefleyen firmalarla birlikte karbondioksit emisyonlarını dengelemek.

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"Zeytin ağacı sevgisi bana zeytinyağı üreten dedemden miras kaldı. Ager Oliva'nın kurucusu ve ekonomist Tommaso Dami, "Çocukluğumdan beri hayalim sektörde kendi şirketimi kurmaktı" dedi. Olive Oil Times. ​"Bölgemizdeki milyonlarca terkedilmiş zeytin ağacına ilişkin verileri okuduğumda bu soruna çözüm bulmak için bir şeyler yapabileceğimi fark ettim.”

"Arazilerin terk edilmesi nesillerin ciro eksikliğinden kaynaklanıyor” diye ekledi. ​"Kendilerini küçük veya büyük arazileri miras alırken bulanların çoğu, önceden var olan iş ve aile taahhütleri nedeniyle ve ayrıca masrafları karşılayamadıkları için bunları yönetemiyor. sürekli artan üretim maliyetleri. Daha sonra 2020 yılından sonra somut bir projeye dönüşen uzak mesafeli evlat edinme fikri aklıma geldi.”

Hemen sonra İtalya'da Kovid-19 salgınına karşı sokağa çıkma yasağı kaldırıldıDami, sürdürülebilir turizm uzmanı Ana Soto ve kameraman ve drone pilotu Cosimo Lunetti'den oluşan bir ekip oluşturdu.

Web sitesini oluşturduktan ve sosyal medya profilini oluşturduktan sonra, hem İtalya'da hem de yurt dışında pazarın tepkisini test etmek için bir reklam kampanyası yürüttüler. Ardından Mart 2021'de yenilikçi tarım girişimlerini kurdular.

"Pistoia, Montecatini ve Floransa'da, özellikle Montalbano'nun eteklerinde bulunan zeytin bahçelerini kurtarmaya başladık. Leonardo Da Vinci'nin doğduğu yer"dedi Dami.

Ager Oliva'nın gerçekleştirdiği kurtarma çalışmasının ardından Leonardo Da Vinci'nin doğduğu yerdeki zeytinlik

"İlk 700 ağacın tamamı, girişimin başlatılmasından sonraki sadece üç ay içinde kurtarıldı. Bu zeytin ağaçlarından 400 tanesi, enerji sistemleri yönetimi konusunda uzmanlaşmış, Emilia-Romagna merkezli büyük bir şirket olan CPL Concordia tarafından sahiplenildi” diye ekledi. ​"Yerel gazetede projemizle ilgili bir yazıyı okuduktan sonra bizimle iletişime geçtiler ve kısa sürede müşterimiz oldular. Üç yıldır bizi destekliyorlar ve gelecek yıldan itibaren İtalya'daki yeni ekim programımıza katılmayı değerlendirecekler."

Yeni projeleri, Toskana ve İtalya'nın diğer bölgelerindeki nadasa bırakılan arazilere zeytin ağaçları dikmek ve sonraki yıllarda yeni bahçelerin yönetimini içeriyor.

Amaç aynı zamanda kapsamı genişletmek. sızma zeytinyağı üretme. Ager Oliva ekibi şu anda Lazio'da 3,000 hektarlık işlenmemiş arazinin yönetimini devralmak için görüşmelerde bulunuyor.

"Dami, zeytin ağacı ekimini finanse ederek ve bize çok yıllı yönetimi emanet ederek sıfır kilometrelik, doğaya dayalı ve bilimsel olarak doğrulanmış bir sistem aracılığıyla karbondioksiti telafi etme fırsatına sahip oluyor." dedi.

"Onlara sadece karbon emisyonlarını dengelemenin bir yolunu değil, aynı zamanda çalışanlarla sahada ekip oluşturma faaliyetleri yapmaları ve biyolojik çeşitliliği korumaları için bir yol da sunduğumuzu sözlerine ekledi. ​"İkinci seçenekle biyoçeşitlilik kredisi alıp çalışanlarına hediye edebiliyorlar.”

Ekip, 2023'teki Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında Ager Oliva'yı sunduktan sonra, en son gelişmeleri ve gelecek projeleri açıklamak için etkinliğe ikinci kez katılacak.

Girişim, çoğu asırlık olan 12 hektarlık zeytin ağacını kurtardı ve gelecek yıl içinde 25 hektarlık bir alanı daha restore etmeyi planlıyor.

Floransa Üniversitesi ve Floransa Ulusal Araştırma Merkezi'nin hesaplamalarına göre, neredeyse üç yılda çevreden 500 tondan fazla karbondioksit temizlendi.

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Girişimin projeleri, her hasat mevsiminde geri kazanılan zeytin ağaçlarından üretilen yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ile telafi edilen hem şirketler hem de bireyler tarafından desteklenebilmektedir. Meyveleri Pistoia eyaletindeki Quarrata'da iki aşamalı son teknolojiye sahip bir değirmende eziliyor.

"Üçümüze ek olarak bir ofis personeli ve dışarıdan işbirlikçiler de var" dedi Dami. ​"Kurtarılacak ve yönetilecek koru sayısını artırdığımızı da göz önünde bulundurarak, birçok tesisi yönetmemize olanak tanıyan iyi yapılandırılmış bir organizasyona sahibiz."

Ager Oliva'nın bir diğer misyonu da kurtarılan meyve bahçelerinde düzenlenen etkinliklerde sızma zeytinyağı kültürünü yaygınlaştırmak ve çevre koruma konusunda farkındalık yaratmaktır.

Ager Oliva ekibi iyileşmeden önce Pistoia'daki bir zeytinlikte

"Dami, "Devlet okullarındaki öğrenciler de dahil olmak üzere destekçilerle birlikte etkinlikler düzenliyoruz" dedi. ​"Bazı okullar şimdiden önümüzdeki bahar için piknik ve çevre eğitimi turları talep etti.”

"Öğrencileri Leonardo da Vinci müzelerini ve ardından zeytinliklerini ziyaret etmeye getireceğiz; burada zeytin ağacının bölgedeki kilit rolü ve sızma zeytinin faydalarına odaklanan bir günlük çevre ve kültürel eğitime katılacaklar. Petrol" diye ekledi.

Umbria'da Le Olivastre, Trasimeno Gölü kıyısındaki antik terk edilmiş zeytinliklerin restore edilmesi amacıyla 2014 yılında kuruldu.

İtalyanca iğde kelimesinin dişil versiyonu, yani yabani zeytin ağacı, kurucular tarafından, kısa süre önce aynı adı taşıyan bir catering işletmesini ekleyen kar amacı gütmeyen dernek için seçilen isimdir.

"İki arkadaşım ve ben, İtalya'nın diğer bölgelerinden Perugia eyaletindeki Psignano sul Trasimeno'ya taşınmıştık ve yerleri yeni gözlerle gören, yerel olmayan insanların sıklıkla başına geldiği gibi, bu manzaraya ilk görüşte aşık olduk. bu gerçekten eşsiz bir güzelliğe sahip” dedi kurucu ortak Emanuela De Stefanis Olive Oil Times.

"Evlerimizin yakınında, terk edilmiş asırlık zeytin ağaçlarının göze çarptığı meyve bahçeleri boyunca yürürdük ve zamanla bizi karşılayan bu yere faydalı bir şeyler yapabilir miyiz diye düşünmeye başladık” diye konuştu.

Bunun üzerine, kullanılmadan yere düşecek meyveleri toplayıp bölgedeki bir değirmene teslim ederek sızma zeytinyağı elde etmeye karar verdiler.

"Topluma faydalı olabilmek için koruma ve üretim faaliyetimize süreklilik kazandırmamız gerektiğinin farkına vardık” dedi. ​"Daha sonra ailelerimizin ve arkadaşlarımızın yardımıyla hem özel hem de kamuya ait birkaç terkedilmiş arsayı daha yönetmeyi teklif ettik. Üstelik köyün bazı büyükleri bize tavsiyelerde bulunma nezaketini gösterdi.”

Tadımcı ve budayıcı olmak ve frezeleme tekniklerini öğrenmek için çalışmaya başlamaları ve eğitimlere katılmaları çok doğaldı. Bir grup ziraat uzmanıyla ortaklıklar kurarak derneği kurdular.

Le Olivastre'nin arkasındaki ekip (Fotoğraf: Alessandra Baldoni)

"Çok zor bir zeytin mahsulü yılı için tam zamanında gelmiştik ki, zeytin meyve sineği ülke genelinde meydana geldi” dedi De Stefanis. ​"Umbria bölgesindeki bitki sağlığı hizmetinin ve diğer profesyonellerin desteğiyle halka açık toplantılar düzenledik; burada zeytin yetiştiricilerine, çoğunlukla da amatör çiftçilere, zeytin sineğinin meyveler üzerindeki etkisini ve mevcut önleme ve savunma sistemlerini anlattık. Birçok küçük çiftçinin referans noktası haline geldiğimizi söylemekten mutluluk duyuyorum.”

Kurtarılan ilk meyve bahçesi, San Crispolto'nun 18. yüzyıldan kalma tarihi zeytinliğith yüzyıldan kalma, Trasimeno Gölü'nün tipik bir çeşidi olan 250 asırlık Dolce Agogia ağaçlarını içeriyordu.

Yıllar geçtikçe, gönüllülerin ve mevsimlik işbirlikçilerin yardımıyla Le Olivastre, 1,500'den fazla yerli çeşit ağaç içeren altı zeytinlik oluşturmayı başardı. Meyveleri Castiglione del Lago'daki en son teknolojiye sahip değirmende eziliyor.

Bugün De Stefanis'in Paola Sticchi ve Antonella Pancirola ile birlikte yönettiği derneğin İtalyan ve uluslararası üyeleri var. Bunlara, zeytin ağaçlarının adını seçebilen ve hasat mevsiminin sonunda restore edilen meyve bahçelerinden üretilen sızma zeytinyağını alabilen sahipleyiciler de ekleniyor.

"Benimseyenler hem özel şahıslar hem de şirketlerdir" dedi De Stefanis. ​"Geçen yıl, büyük bir sızma zeytinyağı şişeleme şirketi Costa d'Oro, kurumsal sosyal sorumluluk programı çerçevesinde her çalışanı için bir tane olmak üzere birkaç ağaç benimsedi.

Derneğin kurtardığı son küçük meyve bahçelerinden biri, harika göl manzarasına sahip dik bir arazide bulunuyor. Gerçekten de Le Olivastre'nin hedeflerinden biri yerel biyolojik çeşitliliğin yanı sıra doğayı da korumaktır.

"Bölgenin gerçek bir restorasyonunu gerçekleştiriyoruz ve fikrimiz, korular boyunca yapılabilecek yollar yaratmaktır. hafif yürüyüşler için kullanılır"dedi De Stefanis. ​"Zeytinlik içinde zaten bazı girişimler düzenledik ve üyelerimizi sosyal etkinlikler önermeye davet ediyoruz çünkü kurtarılan zeytinliklerin toplum için yerler olması gerekiyor.

"Ayrıca geçtiğimiz günlerde San Feliciano'da safran ürettiğimiz bir sebze bahçesini yeniden canlandırdık ve bu faaliyet bizi gölün diğer ürünlerine de açtı" diye konuştu. ​"Daha sonra zeytinyağını merkeze alan kendi mutfağımızı sunma adımını attık.”

"Gölden diğer çiftçilerin yaptığı peynir, ekmek, şarap ve sızma zeytinyağı kullanılarak hazırlanan kaliteli sokak yemeklerimizi yemek kamyonuyla yerel etkinliklere taşıyoruz" dedi. ​"Bu vesileyle kaliteli sızma zeytinyağı kültürünü yaygınlaştırma hedefiyle zeytinyağı tadımları düzenliyoruz.”