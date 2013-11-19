Bir Buck Yapmak İçin Etiketlenmemiş Zeytin Yağı Aramasında

Son zamanlarda görünüşte küçük karar Washington DC Yüksek Mahkemesi, Hukuk Bölümü'nden Yargıç Brian F. Holeman, davalı bakkal Mohtamar, Inc.'in özet karar için bir önergesi (talep) üzerine, ilk bakışta, kıvrımlarda ve dönüşlerde eğitimsiz herhangi bir ilgili tarafı korkutacak kadar Ortak Hukuk. Bununla birlikte, oldukça önemlidir.



Sanık bakkal (diğerlerinin yanı sıra), bir Dekan Mostofi tarafından 2011'de yanlış etiketlenmiş Pompeian marka zeytinyağı satarak DC Tüketici Koruma Prosedürleri Yasası'nı (CPPA) ihlal ettiği için dava edildi. ​'sızma.' Ünlü 2010 hakkında okuduktan sonra yanlış etiketlenmiş petrolün farkına varmak UC Davis Raporu Pompeian'ı sızma yanlış etiketleme skandalının suçlularından biri olarak tanımlayan davacı, derhal bir şişe satın aldı ve ​'yaralanmalar yaşandı. '

Kararın büyük bir kısmı, DC tüzüğünün bir tüketicinin yanlış etiketlenmiş bir ürün hakkında okuduğu yerde dava açmasına izin verip vermediği ve bunu yalnızca yasal işlem başlatmak amacıyla satın alıp almadığı sorusuyla alınır. ​'ayakta ') acı çekti. Bu önemli bir sorudur, çünkü böyle bir eyleme izin vermek, rapor edilen yanlış etiketlenmiş herhangi bir ürün için kitlesel tüketicilerin eylemlerine kapı açabilir;

Bir davacının bir hakkı olduğu yönündeki önceki içtihatlara güvenmek ​"uygun olmayan ticaret uygulamalarından arınmış olmak ”ve ​"Yargısal olarak biline aykırı bir yaralanma yaşamadık, ”Mahkeme davacının savunmasını reddetti ​"Kusurlu olduğuna inandığı ürünleri bilerek satın aldı ve bunu dava açmak amacıyla yaptı ”ve bu nedenle ​"kendi kendine yaralanan yaralanma. ”Yargıç Holeman şunları söyledi:

" Hiçbir emsal Mahkeme'nin ​ " Daimi şartın yerine getirildiğini bulmak için bir davacının eylemlerine iyi niyet standardı. Ayrıca, Davacının herhangi bir fiziksel, duygusal veya parasal zarar gördüğünü kanıtlaması gerekmez (vurgu eklenmiştir); fiili veya acil bir yasal ihlal, aslında bir zararı tespit etmek için yeterlidir ”(s. 5) ve şu sonuca varmıştır: ​ " Olumlu değerlendirme, Davacının bir tüketici işlemi yapan bir tüketici olmasıdır. Bu işlem CPPA ile korunmaktadır. " (s. 6)

Özet yargılama hareketini (kısmen) reddeden Yargıç Holeman, tüketicinin ​'makul beklenti 'ihlal edildiğini ve ​"Açık ve ikna edici delil "CPPA uyarınca kasıtlı olarak yanlış beyan iddiası, duruşmada karara bağlanacak.

Baltimore merkezli bir zeytinyağı ithalatçısı ve şişeleyicisi olan Pompeian’ın, sadece ulaşmak için USDA'nın uygun ürünler listesine zeytinyağı eklendikten sonra, sızma ve organik yağları için USDA Kalite İzleme Programı logosu. Bu, mantıklı olarak bu davayı tartışmalı hale getirmelidir, ancak bu kararın daha fazla can sıkıcı davacılara sağladığı teşvik, Washington, DC'de iş yapmayı seçen tüm üreticiler için gerçek bir tehlike teşkil etmektedir.

