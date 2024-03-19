Kalamata Zeytinlerinin Fikri Mülkiyet Olarak Kaydı Yunanistan'daki Tartışmayı Yeniledi

Kalamata sofralık zeytin Kökenin Korumalı Tasarımı (PDO), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) Yunanca isimleriyle kaydolarak uluslararası mülkiyet korumasına sahip olduklarını, Elia Kalamatas.

Kalamata PDO sofralık zeytinleri, Mora Yarımadası'nın güneyindeki Messenia vilayetinde üretilen yerli Yunan Kalamon çeşidinden gelmektedir.

Menşe İsimleri (AO'lar) ve Coğrafi İşaretler (GI'ler) için yasal olarak bağlayıcı bir uluslararası kayıt olan WIPO, Kalamata PDO sofralık zeytinlerini dünya çapında 76 ülkede taklitlerden ve sahteciliğe karşı koruyacaktır.

Messenia'dan gelen Kalamata zeytinleri aynı zamanda 1996'dan beri Avrupa Birliği tarafından korunan bir coğrafi işaret taşımaktadır.

"Kalamata zeytini için WIPO başvurusunu başlatan ve izleyen Messenia Tarım Birlikleri Birliği, dünyaca ünlü Korunan Menşe İsmini, her türlü yöntemle ortadan kaldırmaya çalışanlara rağmen savunmak ve korumak için çabalarımızı tereddütsüz bir şekilde sürdürüyoruz” dedi. ifade.

"İkonik PDO isimlerini vizyon, plan, bilimsel zeka ve ciddiyetle güçlendiriyor ve onlara yatırım yapıyoruz” diye eklediler.

Ancak Yunanistan Ulusal Mesleklerarası Sofralık Zeytin Derneği (Doepel), sendikanın açıklamasının yanlış olduğunu ve şüphe uyandırdığını söyleyerek yalanladı.

"Pek çok kez vurguladığımız gibi, hiç kimsenin bu yasaya karşı çıkmadığı ya da ortadan kaldırmaya çalışmadığı açıktır. Elia Kalamatas PDO," dedi profesyoneller arası. ​"Ancak [Kalamata sofralık zeytin PDO'sunun] herhangi bir ihracat potansiyeli göstermediğine dikkat edilmelidir. Özellikle, 1996'dan bu yana ihraç edilen en büyük miktar… 247 tonu aşmadı; bu, Kalamon/Kalamata çeşidinin Yunanistan ihracatının yüzde 0.30'u.”

Messenia Birliği ile ulusal mesleklerarası örgüt arasındaki anlaşmazlık, ürünün dünya çapında tanınmasını sağlayan imrenilen Kalamata unvanının, bölmeye devam ediyor Yunan sofralık zeytin sektörü.

Messenia merkezli Kalamon zeytini üreticileri, Kalamata adının bir PDO ürünü olduğunu ve yalnızca bölgede üretilen zeytinler için ayrılması gerektiğini iddia ediyor.

Diğer bölgelerdeki Kalamon üreticileri ise zeytinlerin aynı çeşitten gelmesi nedeniyle Kalamata isminin Yunanistan genelinde serbestçe kullanılması gerektiğini savunuyor.

Yunan devleti ve ülkenin yüksek mahkemesinin de anlaşmazlığa sürüklenmesi, üreticiler arasındaki uçurumun altını çizdi.

Eylül 2022'de Yunan hükümeti bakanlık kararnamesi yayınladı Ülkedeki tüm Kalamon sofralık zeytin üreticilerinin Kalamata markasını kullanmasına olanak tanıyor.

2022 yılında Kalamata zeytinlerinin ulusal bitki çeşitleri listesine yeniden kaydedilmesi ve Yunanistan genelindeki üreticilerin bu adı kullanmalarına izin verilmesi kararı, bir süreci tersine çevirme çabasıydı. yüksek mahkeme kararı bu devrildi 2018 bakanlık kararnamesi başlangıçta Kalamata zeytinlerini listeye kaydettirdi.

Kalamata markasının serbest bırakılması, Messenia'da üretilenler için Kalamata veya Kalamata PDO olarak pazarlanan ve PDO gerekliliklerini karşılayan Yunanistan'dan Kalamon zeytinlerinin ihracatını önemli ölçüde artırdı.

Ancak zeytini etkinleştirdi diğer ülkelerdeki üreticiler Yunan üreticilerle doğrudan rekabet ederek Kalamata zeytinlerini Kalamata olarak tanıtmak.

Messenian sofralık zeytin üreticileri 2022 bakanlık kararnamesini Yunanistan Danıştay'ına bir kez daha temyiz etti ve Yüksek Mahkeme'nin kararı hala beklemede.

Bereketli yıllarda Yunanistan'da Kalamon/Kalamata zeytin üretimi 100,000 tonu aşabilir. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i, 200 milyon Euro'yu aşan ihracat değeriyle uluslararası pazarlara ihraç ediliyor.