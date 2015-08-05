2015 Zeytin Hasatı İyi Bir Olur mu?

Avrupa'da zeytin hasatlarının önümüzdeki ayın başlarında başlaması beklenen ile ilgili son raporlar, 2015-2016 zeytin hasadı.

En iyi zeytin üreticileri İspanya ve İtalya ve daha az ölçekte, Fransa, Portekiz ve Hırvatistan dahil olmak üzere diğer zeytin üreten ülkeler, felaket hasat 2014 - 2015 zeytin yetiştirme sezonu. Sonuç olarak, zeytinyağı fiyatları yükseldi ve tüketiciler dünya çapında bir zeytinyağı kıtlığının etkilerini hissediyor.

Bloomberg rapor Dünya pazarının yüzde 70'ini oluşturan en büyük iki zeytin üreticisi ülke olan İspanya ve İtalya'daki üretim, 50 - 2014 sezonunda yayınlanan rakamlara göre 15'ten daha fazla azaldı. Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC).

The Guardian'ın uyardı İspanya ve İtalya'da art arda üçüncü bir kötü hasadın feci sonuçlara yol açacağı ve İspanya'nın kurak ve sıcak hava nedeniyle başka bir kötü mahsul yaşayabileceği korkusu nedeniyle fiyatları daha da yukarı çekeceği.

Bu arada, İtalya'nın 2,769 kilometrekare (1,065 sq mi) ile en büyük zeytin yetiştirme bölgesi olan Apulia'daki (Puglia) tüm Lecce eyaleti - Xylella fastidiosa (Xf) Şu anda enfekte ağaçların sıkı AB önlemleri altında kaldırıldığı ve imha edildiği bir koruma bölgesi olduğuna dair bakteri nisan ayında tanıtıldı. Bakterinin yayılabileceği endişeleri geçtiğimiz ay onaylandı algılandı Nisan ayında Paris pazarındaki bir kahve fabrikasında keşfedilen başka bir enfeksiyonun ardından Fransız Korsika adasındaki bitkilerde.

Rağmen geçen yılki felaket mahsulübazı İtalyan zeytin üreticileri ise ihtiyatlı iyimser gelecek hasat hakkında, çünkü ağaçlar genellikle fakir olandan sonra daha iyi bir hasat verir.

Geçen yıl İspanya'da getiriler aşırı sıcak hava nedeniyle düşüktü. Bu yılki önemli çiçeklenme mevsiminde sıcak ve kurak bir baharın ardından, dünyanın en iyi zeytinyağı üreticisi art arda ikinci zayıf hasadını yaşayabilir.

Güney İspanya'daki Jaén eyaletinden bir zeytin üreticisi The Guardian ile bir sonraki ürünün daha iyi olacağını öngördü: ​"Yeni mahsulün geçen yılki kadar kötü olmayacağını düşünüyorum ama muhtemelen zeytin daha küçük olacak ve daha az yağ içerecek. Eylül ve Ekim aylarında yağmur yağarsa biraz daha alacağız. Bu farklı bir resim olacak ”dedi Lourdes Negrillo.

Hala erken ve bir sonraki hasat bölgeye bağlı olarak haftalar hatta aylar sürüyor. Ancak, hem üreticiler hem de tüketiciler için yaklaşmakta olan zeytin hasadı hakkında çok fazla spekülasyon ve beklenti var.