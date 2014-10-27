Perakende satış noktalarında satılan ve İtalya'daki restoranlarda sunulan zeytinyağının yeni standartlara uyması gerekecektir. AB etiketleme yasaları ve burada gösterilen yeniden doldurulmaz kapak gibi paket özellikleri.

Alışılmadık derecede hızlı bir prosedürle, İtalya Temsilciler Meclisi, 2013 makalesinde zeytinyağı ile ilgili önemli kurallar içeren AB düzenlemesi 1533 bis (S19) 'i onayladı.



Onaydan sonra, İtalyan Parlamentosu nihayetinde ​"sızma zeytinyağı zincirinin kalitesi ve şeffaflığı. ”

Kurallar, eski senatör Colomba Mongiello tarafından imzalanan ve İtalya'da 2013 tarafından onaylanan, sızma zeytinyağı üretiminin ve dağıtımının kalitesini ve şeffaflığını düzenleyen İtalyan mevzuatının bir parçasıydı.

Eleştirmenler, yeni yasaların AB içinde serbest ticarete karşı haksız olduklarından şikayet ettiler. Yasanın metni daha sonra bazı kısımlarında değiştirildi ve sonunda Avrupa Parlamentosu tarafından onaylandı. İspanya ve Portekiz gibi diğer Avrupa ülkelerinde de benzer yasalar onaylanmıştır. İtalyan Parlamentosu, bu ülkede yürürlüğe girmesi için AB düzenlemesini onaylamak zorunda kaldı.

Son zamanlarda Avrupa’yı takip eden yeni yasaya göre güncellenmiş düzenlemeler Zeytinyağı etiketinde, birden fazla AB devletinden veya herhangi bir AB ülkesinden kaynaklanan zeytinyağı karışımlarının kaynağının kökeninin belirtisi, paket etiketlerinde ve arka plan rengine göre daha parlak renklerle, diğer göstergelere göre daha net basılmalıdır. ve satış mezhepleri.

Ayrıca, organoleptik özelliklerin, ekstra sızma ve sızma olanlar dışındaki zeytinyağlarına bağlanması açıkça yasaktır (en son sürümde “bakire” eklendi).

İtalyan sızma zeytinyağına gelince, yasa aynı zamanda alkil esterler ve etil esterler kotasına ilişkin etiketleme yükümlülüğünü değiştirerek etil esterler için sadece 30mg / kg sınırını onayladı.

Mevzuattaki bir diğer önemli değişiklik, yeniden doldurulamayan şişe kapaklarının kullanılmasıdır.

Yeni kurallara göre perakende satış noktalarında ambalajlarda satılan sızma zeytinyağlarının, yürürlükteki mevzuata uygun olarak etiketli kaplarda, uygun kilitlerle (ambalaj mührü açılmadan içeriği değiştirilemeyecek şekilde) takılarak sunulması ve sağlanması gerekmektedir. Etikette belirtilen orijinal içerik tükendikten sonra yeniden kullanımı engelleyen bir güvenlik sistemi ile.

Avrupa tüzüğü, yeniden doldurulamayan, önceden mühürlenmiş ve tek kullanımlık yağ paketlemelerini teşvik eder, böylece operatörler zeytinyağını düşük kaliteli ürünlerle seyreltemez. Bu kanuna uymayanlar, € 1,000 - € 8,000 para cezası ve ürünlere el koyma ile cezalandırılır. İngiltere'de, Kırsal Ödemeler Ajansı’nın AB uzatacak için ​"kendi kanununu doldurun ”.

Avrupa Komisyonu, ürünün adını ve kökenini daha net gösteren etiketlerde ısrar ettiği için, UE üreticileri de etiketlemeyi geliştirmelidir. Brüksel değişikliklerin izin vermesini umut ediyor zeytinyağı üreticileri markalarını küresel pazarda güçlendirmek. Net etiketler, tüketicilere önceden paketlenmiş yiyeceklerin özellikleri hakkında daha kesin bilgiler de sağlayabilir.

Bununla birlikte, özellikle restoran işletmecileri tarafından eleştiri eksik değildir: tüketicilerine daha pahalı bir yağı (özellikle paketlenmiş ve yeniden doldurulamaz) sunmak zorunda kalacaklar ki bu, bazıları tarafından genellikle küçük işletmeler için gereksiz bir yük olarak görülüyor. tüm müşterilere yiyeceklerinin tadını ücretsiz olarak çıkarabilmeleri için yağ ve sirke sunuyoruz.