Ağustos 19, 2024
Fil Bucchino, Andrea Pagliai ve Gionni Pruneti, topluluklara ve çevreye fayda sağlamak için kurtarılan ağaçlardan sızma zeytinyağı üretiyor.
Ağustos 19, 2024
Terroir, Sicilyalı Çiftçi için Organik Tarım Verimi Ödüllü Sonuçlar
Agrigento merkezli Naru'nun arkasındaki üreticiler, Dünya Yarışması başarısını sürdürülebilir şekilde yetiştirilen yerel zeytin çeşitlerine bağlıyor.
Ağustos 11, 2024
Sızma Zeytinyağı Puglia'da Üstün Sottoli Verir
Taze meyve ve sebzeleri zeytinyağında saklamaya yönelik kültürel uygulama Puglia'da yüzyıllardır varlığını sürdürüyor ve dünya çapında giderek daha popüler hale geliyor.
Ağustos 9, 2024
İtalya'daki Şiddetli Kuraklık Hasat Öncesinde Zeytin Ağaçlarına Zarar Veriyor
Ülkenin başlıca zeytin yetiştirme bölgeleri sıcak hava dalgaları ve kuraklıktan etkileniyor. Üretimin tarihi düşük seviyelere düşmesi bekleniyor.
Temmuz 24, 2024
İtalya'da Organik Zeytin Yetiştiriciliği Genişlemeye Devam Ediyor
İtalya, Avrupa sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yaklaşırken, geçen yıl 6,000 hektardan fazla zeytinlik organik tarıma dönüştürüldü.
Temmuz 20, 2024
Umbria Yıl Boyunca Oleoturizmin İzini Sürüyor
Geleneksel olarak hasat mevsimiyle sınırlı olan Umbria'daki üreticiler, restoran işletmecileri ve turizm yetkilileri, sızma zeytinyağını yıl boyunca bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışıyor.
Haziran 15, 2024 Haber özetleri
Rapor, Kuzey İtalya'daki Zeytin Üreticilerinin Artan Sayısını Ortaya Çıkarıyor
Haziran 12, 2024 Haber özetleri
Teklif, İtalya'nın Tarım Alanlarına Güneş Paneli Kurulumunu Yasaklayacak
Haziran 6, 2024
İtalyan Karbon Kredisi Tedarikçisi Uluslararası Akreditasyon Aldı
Alberami projesi aracılığıyla İtalyan zeytin çiftçileri uluslararası pazarlarda karbon kredisi üretip satabiliyor.
Haziran 6, 2024
Pieralisi Yeni İcra Kurulu Başkanını Atadı
Kargo elleçleme sektöründen gelen yeni genel müdür, kilit pazarlardaki varlığını artırmaya ve en ileri teknolojiyi geliştirmeye devam etmeye odaklanmayı planlıyor.
Haziran 5, 2024
İtalya'da Yeni Zeytin Çeşitlerinin Keşfi, Uygulama Geliştirmeyi Teşvik Ediyor
Bir İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi analizi, Frosinone'de daha önce bilinmeyen iki çeşit tespit etti.
Haziran 3, 2024
Xylella-Esnek Bahçeler Apulian Zeytinyağının Geleceğidir
Çiftçi dernekleri, araştırmacılar ve kurumlar Puglia'da Xylella fastidiosa'ya dayanıklı zeytin ağaçlarını yeniden dikmek için bir araya geliyor.
Haziran 2, 2024
Ödüllü Kardeşlerin Minnettar Babası Coratina'yı Seçti
Ailenin zeytin çiftliğini miras alan erkek ve kız kardeş Tommaso ve Angela Fiore, aile mirasını sürdürüyorlar.
Mayıs ayı. 28, 2024
L'Olivo di Sant'Emiliano: Umbria'nın Zeytin Geleneğinin 1,800 Yıllık Sembolü
Bin yıllık ağaç, orta İtalya bölgesinin dayanıklılığını simgeliyor; birçok türü yıllar içinde tekrarlanan donlardan zarar görüyor.
Mayıs ayı. 23, 2024
İlk OlivitalyMed Festivali Cilento'da Başarı Olarak Selamlandı
Campania ve İtalya'daki sızma zeytinyağının ön plana çıktığı etkinlik aynı zamanda yemek pişirme, sağlık, turizm ve bilim konulu konferanslara da ev sahipliği yaptı.
Mart 13, 2024
Yüksek Fiyatlar İtalyanların Zeytinyağı Konusundaki Duygularını Değiştiriyor
Tüketici anketleri İtalyanların daha az sızma zeytinyağı satın aldığını gösterirken, diğer veriler süpermarket satışlarının daha düşük olduğunu doğruluyor.
Mart 7, 2024
Capri'deki Antik Zeytinlikler Biyolojik Çeşitliliğin Rezervuarlarıdır
Araştırmacılar adadaki zeytin ağaçlarının kökeninin izini Girit'e ve İtalya ana karasına kadar sürdüler ve 21 yeni çeşit keşfettiler.
Mart 6, 2024
Çalışma Bulgularına göre Xylella, Puglia'daki Zeytin Ağacı Tahribatından Sorumlu Olmayabilir
Bulgular, Xylella fastidiosa'nın Puglia'daki Olive Hızlı Düşüş Sendromunun önde gelen nedeni olduğuna dair on yıllık politikayı ve anlayışı ortaya çıkarabilir.
Şubat 29, 2024
Yetkililer Puglia'da Asma ve Bademleri Etkileyen Xylella Türünü Belirledi
Yeni varyant, halihazırda Xylella fastidiosa pauca'dan ciddi şekilde etkilenen bir bölgede tespit edildi.
Şubat 26, 2024
İtalya'daki Yeni Kanun, Çevrenin Korunmasında Çiftçilerin Rolünü Belirliyor
Yasa, İtalya'nın doğal manzaralarını korumanın ve geleneksel mahsullerin yetiştirilmesini teşvik etmenin yanı sıra, kırsaldan göçü ekonomik teşviklerle engellemeyi amaçlıyor.
Şubat 22, 2024
İtalyan Çiftçiler ve Üreticiler Üretimin Arttığını Doğruladı
2023/24 mahsul yılı için zeytinyağı üretimi, güneydeki güçlü hasatlarla desteklendi.
Şubat 19, 2024
Sicilyalı Çiftçilerin Dördüncü Nesli Yerel Çeşitleri Kutluyor
Güneydoğu Sicilya'da Vernèra'nın arkasındaki üreticiler sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik duygusunu paylaşıyor.
Ocak 31, 2024
Küçük İtalyan Adalarındaki Çiftçiler Antik Bahçeleri ve Yerel Üretimi Yeniden Canlandırıyor
Giglio Adası ve Capri'deki yetiştiriciler, solmakta olan bir kültürü yeniden canlandırmak ve adanın eşsiz doğasını korumak için asırlık zeytin ağaçlarını restore ediyor.