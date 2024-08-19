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İtalya

üretim

Ağustos 19, 2024

Toskana'daki Terk Edilmiş Zeytinliklerin Geri Kazanılmasında Birçok Değer

Fil Bucchino, Andrea Pagliai ve Gionni Pruneti, topluluklara ve çevreye fayda sağlamak için kurtarılan ağaçlardan sızma zeytinyağı üretiyor.

Üretici Profilleri

Ağustos 19, 2024

Terroir, Sicilyalı Çiftçi için Organik Tarım Verimi Ödüllü Sonuçlar

Agrigento merkezli Naru'nun arkasındaki üreticiler, Dünya Yarışması başarısını sürdürülebilir şekilde yetiştirilen yerel zeytin çeşitlerine bağlıyor.

Yemek ve Aşçılık

Ağustos 11, 2024

Sızma Zeytinyağı Puglia'da Üstün Sottoli Verir

Taze meyve ve sebzeleri zeytinyağında saklamaya yönelik kültürel uygulama Puglia'da yüzyıllardır varlığını sürdürüyor ve dünya çapında giderek daha popüler hale geliyor.

üretim

Ağustos 9, 2024

İtalya'daki Şiddetli Kuraklık Hasat Öncesinde Zeytin Ağaçlarına Zarar Veriyor

Ülkenin başlıca zeytin yetiştirme bölgeleri sıcak hava dalgaları ve kuraklıktan etkileniyor. Üretimin tarihi düşük seviyelere düşmesi bekleniyor.

üretim

Temmuz 24, 2024

İtalya'da Organik Zeytin Yetiştiriciliği Genişlemeye Devam Ediyor

İtalya, Avrupa sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaya yaklaşırken, geçen yıl 6,000 hektardan fazla zeytinlik organik tarıma dönüştürüldü.

İşletme

Temmuz 20, 2024

Umbria Yıl Boyunca Oleoturizmin İzini Sürüyor

Geleneksel olarak hasat mevsimiyle sınırlı olan Umbria'daki üreticiler, restoran işletmecileri ve turizm yetkilileri, sızma zeytinyağını yıl boyunca bir cazibe merkezine dönüştürmek için çalışıyor.

İşletme

Haziran 6, 2024

İtalyan Karbon Kredisi Tedarikçisi Uluslararası Akreditasyon Aldı

Alberami projesi aracılığıyla İtalyan zeytin çiftçileri uluslararası pazarlarda karbon kredisi üretip satabiliyor.

Haber özetleri

Haziran 6, 2024

Pieralisi Yeni İcra Kurulu Başkanını Atadı

Kargo elleçleme sektöründen gelen yeni genel müdür, kilit pazarlardaki varlığını artırmaya ve en ileri teknolojiyi geliştirmeye devam etmeye odaklanmayı planlıyor.

Zeytin Çeşitleri

Haziran 5, 2024

İtalya'da Yeni Zeytin Çeşitlerinin Keşfi, Uygulama Geliştirmeyi Teşvik Ediyor

Bir İtalyan Ulusal Araştırma Merkezi analizi, Frosinone'de daha önce bilinmeyen iki çeşit tespit etti.

üretim

Haziran 3, 2024

Xylella-Esnek Bahçeler Apulian Zeytinyağının Geleceğidir

Çiftçi dernekleri, araştırmacılar ve kurumlar Puglia'da Xylella fastidiosa'ya dayanıklı zeytin ağaçlarını yeniden dikmek için bir araya geliyor.

Üretici Profilleri

Haziran 2, 2024

Ödüllü Kardeşlerin Minnettar Babası Coratina'yı Seçti

Ailenin zeytin çiftliğini miras alan erkek ve kız kardeş Tommaso ve Angela Fiore, aile mirasını sürdürüyorlar.

Haber özetleri

Mayıs ayı. 28, 2024

L'Olivo di Sant'Emiliano: Umbria'nın Zeytin Geleneğinin 1,800 Yıllık Sembolü

Bin yıllık ağaç, orta İtalya bölgesinin dayanıklılığını simgeliyor; birçok türü yıllar içinde tekrarlanan donlardan zarar görüyor.

Fuarlar, Yarışmalar

Mayıs ayı. 23, 2024

İlk OlivitalyMed Festivali Cilento'da Başarı Olarak Selamlandı

Campania ve İtalya'daki sızma zeytinyağının ön plana çıktığı etkinlik aynı zamanda yemek pişirme, sağlık, turizm ve bilim konulu konferanslara da ev sahipliği yaptı.

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Haber özetleri

Mart 13, 2024

Yüksek Fiyatlar İtalyanların Zeytinyağı Konusundaki Duygularını Değiştiriyor

Tüketici anketleri İtalyanların daha az sızma zeytinyağı satın aldığını gösterirken, diğer veriler süpermarket satışlarının daha düşük olduğunu doğruluyor.

Zeytin Çeşitleri

Mart 7, 2024

Capri'deki Antik Zeytinlikler Biyolojik Çeşitliliğin Rezervuarlarıdır

Araştırmacılar adadaki zeytin ağaçlarının kökeninin izini Girit'e ve İtalya ana karasına kadar sürdüler ve 21 yeni çeşit keşfettiler.

İşletme

Mart 6, 2024

Çalışma Bulgularına göre Xylella, Puglia'daki Zeytin Ağacı Tahribatından Sorumlu Olmayabilir

Bulgular, Xylella fastidiosa'nın Puglia'daki Olive Hızlı Düşüş Sendromunun önde gelen nedeni olduğuna dair on yıllık politikayı ve anlayışı ortaya çıkarabilir.

İşletme

Şubat 29, 2024

Yetkililer Puglia'da Asma ve Bademleri Etkileyen Xylella Türünü Belirledi

Yeni varyant, halihazırda Xylella fastidiosa pauca'dan ciddi şekilde etkilenen bir bölgede tespit edildi.

İşletme

Şubat 26, 2024

İtalya'daki Yeni Kanun, Çevrenin Korunmasında Çiftçilerin Rolünü Belirliyor

Yasa, İtalya'nın doğal manzaralarını korumanın ve geleneksel mahsullerin yetiştirilmesini teşvik etmenin yanı sıra, kırsaldan göçü ekonomik teşviklerle engellemeyi amaçlıyor.

üretim

Şubat 22, 2024

İtalyan Çiftçiler ve Üreticiler Üretimin Arttığını Doğruladı

2023/24 mahsul yılı için zeytinyağı üretimi, güneydeki güçlü hasatlarla desteklendi.

Üretici Profilleri

Şubat 19, 2024

Sicilyalı Çiftçilerin Dördüncü Nesli Yerel Çeşitleri Kutluyor

Güneydoğu Sicilya'da Vernèra'nın arkasındaki üreticiler sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik duygusunu paylaşıyor.

üretim

Ocak 31, 2024

Küçük İtalyan Adalarındaki Çiftçiler Antik Bahçeleri ve Yerel Üretimi Yeniden Canlandırıyor

Giglio Adası ve Capri'deki yetiştiriciler, solmakta olan bir kültürü yeniden canlandırmak ve adanın eşsiz doğasını korumak için asırlık zeytin ağaçlarını restore ediyor.

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