Küçük İtalyan Adalarındaki Çiftçiler Antik Bahçeleri ve Yerel Üretimi Yeniden Canlandırıyor

Giglio Adası ve Capri'deki yetiştiriciler, solmakta olan bir kültürü yeniden canlandırmak ve adanın eşsiz doğasını korumak için asırlık zeytin ağaçlarını restore ediyor.