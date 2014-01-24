İthalatçılar ve California Üreticileri Davis'te Diyaloğa Başladı

Davis, California Üniversitesi'nde Robert Mondavi Enstitüsü Şarap ve Gıda Bilimi'nin havadan görünümü

UC Davis Zeytin Merkezi direktörü Dan Flynn, geçen Ekim ayında Şili'deki bir etkinlikte Uluslararası Zeytin Konseyi direktörü Jean-Louis Barjol ile bir araya geldiğinde, Amerikan zeytinyağı endüstrisi paydaşlarının Winter Fancy Food Show ile çakışan bir toplantı düzenleme fikrini ortaya attılar.

Beklenmedik bir toplantıydı. California zeytinyağı üreticilerinden temsilciler, endüstrinin karşılaştığı ortak zorlukları tartışmak ve işbirliği yapmanın yollarını bulmak için geçen hafta California Üniversitesi Davis kampüsünde üç buçuk saat boyunca büyük zeytinyağı ithalatçılarıyla bir araya geldi.



Dört yıl önce, Flynn, yerel üreticiler tarafından finanse edilen araştırmacılar ekibiydi. yayınlanan California süpermarketlerinin raflarında satılan ithal yağların çoğunun standartların altında olduğunu gösteren bomba raporu. Bu, dünya çapında benzer araştırmaları serbest bıraktı, zeytinyağı kalitesi konusunda bir tartışma başlattı, olumsuz pazarlama kampanyaları telaşına yol açtı ve muhtemelen bazı tüketicileri tamamen zeytinyağına çevirdi. Barjol mahkum raporlar ​"saldırganlığın düşük akımı ”.

Flynn, raporunda yer alan bazı şirketlerin temsilcilerinin (Pompeian, Borges, Colavita, Sovena ve Deoleo) katıldığı Davis toplantısını yönetti ve 2010 çalışmasını daha sıkı kalite için lobi yapma çabalarında bir merkez olarak kullanan en büyük Amerikalı üreticiler. standartlar, uygulama ve ithalat kısıtlamaları.

Birkaç katılımcıya göre, herkese açık olayı önlemek için, 16 Ocak'taki toplantı için bazı temel kurallar belirlendi: Tarafların rutin olarak üzerinde anlaşamadıkları konular üzerinde durulmayacaktı. Bunun yerine, özellikle dünyanın en büyük pazarında tüketimi artırmak için ortak ilgi alanları ve birlikte çalışmanın yollarını bulmaya odaklanılacaktır.

Toplantı, IOC direktörü Barjol'un 2010 yılında hükümetler arası kurumda görevine başladığından beri savunduğu ve şimdi her zamankinden daha fazlasına ihtiyaç duyduğu bir diyaloğun başlangıcı oldu. Ve bildirildiğine göre Davis'e, ABD'yi, küçük, sembolik artışlarla da olsa, birlikte ABD'yi IOC katına getirmeye yarayan bir liste üzerinde anlaşmaya varmaya kararlı olarak geldi.

Konsey, 1 Ocak 2015'te yürürlüğe girecek yeni bir yönetim anlaşması veya tüzüğü hazırlarken biraz içini araştırıyor. Barjol, ABD hükümeti çok az teklif vermesine rağmen, ABD'nin IOC üyeliğini yönetiminin bir önceliği haline getirdi. umut. Aslında göre Uluslararası Ticaret Komisyonu raporu, Birleşik Devletler ​"bu gruplara üyeliği engellemek istiyor. ”

Belki de bu gerçeğe boyun eğen Barjol, bir kurumun bir şirket olmasını tavsiye etmeyi kabul etmek için ithalatçıların yanında istiflenen Davis katılımcı grubunu almayı başardı. ​"gözlemci ”. Bununla birlikte, bir katılımcının belirttiği gibi, ABD gözlemcilerin saflarına katıldıktan sonra, IOC yeni üreticilerinde Amerikalı üreticilerin örtük desteğiyle bir gündemi daha ileriye taşımak için gözlemcilerin statüsünü değiştirmeyi seçebilir.

Ancak Davis toplantısındaki her listede bir öncelik, önemsiz Amerikan zeytinyağı tüketimini kaldırmaktı ve son veriler ABD’ye yapılan ithalatın kayma gösterdiğini, ancak bütün tarafların hissedildiği genel bir aciliyet duygusunu arttırmaya yaradığını gösteriyor.

Görüşmelerde, toplantıya katılan insanlar ölçülen tonlarda konuştular ve farklılıklar belirleme, ortak bir zemin bulma ve gecikmiş olan açık bir diyaloga başlama ile ilgili açıklamalar yazdılar.

Toplantının katılımcıları: Jean-Louis Barjol (Uluslararası Zeytin Konseyi), Richard Cantrill (Amerikan Petrol Kimyacıları Birliği), Eryn Balch (NAOOA), Bob Bauer (NAOOA), Patti Andrade (Borges), Giovanni Colavita (Colavita) idi. , Jaime Carbo (Deoleo), Frank Patton (Pompeian), Steve Mandia (Sovena), Patty Darragh (COOC), Bruce Golino (COOC), Kimberly Houlding (AOOPA), Brady Whitlow (Corto Olive), Adam Englehardt (California Olive Ranch) ), Mike Forbes (Kaliforniya Zeytin Çiftliği), Dan Flynn (UC Davis) ve Selena Wang (UC Davis).

Hep birlikte, oda Amerikalıların tükettiği zeytinyağının neredeyse yüzde 100'ünü ve hatta önemli bir bölümünü temsil ediyordu. küresel zeytinyağı üretimi. Deoleo, Sovena ve Borges, ABD’nin tüm yıl ürettiğinden bir saatte daha fazla üretim yapan dünyanın en büyük zeytinyağı üreticileri arasında yer alıyor.

Bir göre özet Toplantının kamuya açıklanmasına yönelik bir planın bulunmadığını, grup, standartlar ve uygulama gibi şimdiye kadar kendi kıyılarında kalmalarını sağlayan önemli çekişme noktalarından birkaçını ele aldı ve aynı fikirde olmadıklarını kabul etmekten memnundular. :

"Sahteciliğin icra edilmemesinin yanı sıra, icra masrafı ve şekli ile ilgili konular tartışıldı ”dedi. ​"ancak belirli bir fikir birliği ortaya çıkmadı. ”

Aynı şekilde, ​"FDA'nın ABD zeytinyağı standartlarına dahil edilmesine ve ABD standartlarının periyodik olarak güncellenmesine ilişkin tartışmalar vardı, ancak spesifik bir fikir birliği ortaya çıkmadı. ”

ABD için anlaşma vardı ​"Avrupa araştırma projelerine katılmak için ”(muhtemelen UC Davis Olive Center ve AOCS) ve tüm taraflar bir USDA pazarlama programına katılmayı keşfetmeyi kabul etti.

Toplantının, 2010 Davis fuarını finanse eden California Olive Ranch liderliğindeki yerli üreticiler tarafından daha yumuşak bir pozisyonu temsil ettiğine dair çok az gösterge vardı, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından zeytinyağı endüstrisine 2 milyon dolarlık bir soruşturma yapılması için baskı yapıldı (ve reddedildi). yurtiçi pazarlama siparişi ve lobi için başarısız deneme Çiftlik Yasasına, bir pazarlama siparişi bir gün kabul edilirse ithal zeytinyağlarını daha yüksek standartlara tabi tutacak bir hüküm eklemek.

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Toplantıya katılanlara göre, her yıl burada tüketilen 300,000 ton zeytinyağının çoğunun ithalatçıları ve tedarikçileri, kitle pazarındaki kasvetli zeytinyağı kalitesinin yakında herhangi bir zamanda değişmek üzere olduğuna dair hiçbir sinyal vermedi ve Avrupalı ​​çiftliklerin piyasayı üretim maliyetlerinin altında fiyatlara doldurmasına izin veren sübvansiyonlarla ilgili endişelere yanıt olarak toplu omuz silkme oldu.

Bir katılımcı Davis'te tanışan taraflar arasındaki bölünmeyi ideolojik olmaktan daha az değil olarak nitelendirdi ​"körfez. " Ancak geçen hafta birkaç saat boyunca, en azından bir iyimserlik gerginliği vardı ve bir gün zeytinyağı ile ilgili yaygın dolandırıcılık, olumsuz kampanya ve artan tüketici kafa karışıklığının yerini basitleştirilmiş sağlık yararları, lezzet özellikleri ve mutfak kullanımları mesajlarının alabileceği ihtimali vardı. .