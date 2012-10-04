Terra Creta Konferansı Düzenliyor

14 ülkelerinden gelen ziyaretçiler - ve 50 yerel çiftçiler - gelecek hafta Girit Chania'da yapılacak olan zeytinyağı ve kalitesi üzerine 2012 Terra Creta Uluslararası Konferansı'na kaydoldu.



Terra Creta Pazarlama Müdürü Karpadakis Emmanouil Olive Oil Times 11 - 14 Ekim konferansının amacı katılımcılara ​"toplam zeytinyağı deneyimi - ağaçtan şişeye. ”

Diğer önemli hedefler, kalite sorunları, sağlık yararları ve biyolojik özellikler hakkındaki bilgileri genişletmek ve zeytinyağının en iyi nasıl depolanacağı ve kullanılacağı konusunda ipuçları sağlamaktır.

Terra Creta ayrıca mükemmelliği ve eşsizliği teşvik etmeyi umuyor zeytinyağının özellikleri Bölgesinde - batı Girit'teki Kolymvari - ve özellikle gelişmekte olan pazarlarda üreticileri yetiştirmek ve uluslararası talep ve eğilimler hakkında bilgi vermek için, dedi.

Zeytinyağı kalitesi ve sağlık yararları

Konferanstaki uzman kadro arasında, Yunanistan'da Sağlık ve AgriFood'ta Oksidatif Stres Gözlemevi'nden Prof. Apostolos (Paul) Kiritsakis ve sunumu yapılacak. yüksek kaliteli zeytinyağı fonksiyonel bir gıda olarak.

Bu arada, ​"Potansiyel yeni bir ilaç olan zeytinyağı ”Atina Üniversitesi Farmakognozi ve Doğal Ürünler Kimyası bölümünden Prokopios Magiatis'in sunumunun konusu.

Uluslararası yemek ve şarap komisyoncusu Liz Tagami başlıklı bir sunum yapacak. ​"Zeytinyağı kalitesinin sorgulanması, ”Kaliforniya Üniversitesi Zeytin Merkezi'nden Dr. Edwin N. Frankel, sızma zeytinyağının beslenmesinin besinsel ve biyolojik değeri üzerindeki etkisini ele alacak ve AGENT Laboratuvarları'ndan Dr. Manolis Paschalis gıda kontaminasyonundan kaynaklanan zeytinyağı tehdidi.

""Canlı yağ, geleneksel yiyecekler ve sağlık", Atina Üniversitesi, DSÖ İşbirliği Merkezi Tıp Fakültesi'nden Prof. Antonia Trichopoulou'nun vereceği bir sunumun başlığı ve yazar Nikolaos Psilakis'in konusu: ​"Girit beslenme mucizesi. ”

Uluslararası zeytinyağı pazarı

Tropical Brazil'den Apostolos Kalfas, gelişmekte olan Brezilya pazarında zeytinyağı üzerine konuşacak; Etn'den Patrick Billoy. Franz Colruyt Belçika'daki eğilimleri ve potansiyelleri ele alacak; Birlik Markaları Grubu'ndan Praful Mehta, ABD Pazarında etik ve kalite ile ilgili görüşler sağlayacak; Minoan Imports 'John Gibson bu pazarın dinamizmi ve özellikleri hakkında konuşacak.

Jiangsu Tian Yun Food Technology Co.'dan Yadong Qian, Çin'in yükselen pazarını açıklayacak ve Seil International'dan Il Woo Joo, Güney Kore'deki kozmetik alanındaki zeytinyağını kapsayacak.

Finlandiya, Almanya ve Rusya'daki zeytinyağı pazarlarına ve uluslararası organik ürünler pazarına da değinilecektir.

Yenilikçilik

Konferanstaki inovasyon atölyelerinde tartışılacak konular arasında yeni bir ürünün markalaşması - özellikle tsounati çeşidi zeytin - ve zeytinyağı ürünlerinin ön etiketindeki asitlik beyanının tüketici davranışını nasıl etkilediği yer alıyor.

Diğer aktiviteler

Ek faaliyetler arasında çağdaş Yunan mutfağının en önde gelenlerinden biri olan ünlü şef Dimitris Skarmoutsos'un yemek gösterileri; bir zeytinyağı tadımı ve rekabet; geleneksel Girit diyetine dayalı yemekler; Knossos antik kentinde yarım günlük bir tur; ve ardından zeytinyağı üretim süreci Vouves antik zeytin ağacından zeytinler için hasattan ekstraksiyona kadar yaklaşık 3500 yaşında olduğu söyleniyor.

İngilizce resmi dil olacaktır, ancak simültane çeviri Yunanca ve Rusça olarak da mevcuttur.

Yedi ülkeden gazeteciler konferansı takip edecekler ve aralarında Olive Oil Times.