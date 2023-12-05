Artan Giderler Güney Avrupa'daki Üreticileri Zorluyor

Artan üretim maliyetleri, Güney Avrupa'daki zeytinyağı sektörünü zorluyor üst üste ikinci kez kötü hasat Akdeniz havzasındaki ülkeler için.

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, İspanya'da zeytinyağı üretim maliyetlerinin 2020 ile 2023 arasında ikiye katlandığını gösterdi. İtalya, Yunanistan ve ötesinde durum pek de iyi değil.

"Yunan zeytinyağı şişeleyicileri derneği Sevitel'in müdür yardımcısı Stella Theodosiou, zeytin yetiştiriciliğinin son iki yılda küresel düzeyde zorluklarla ve zor koşullarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Olive Oil Times. ​"Bu zorluklar üretim zincirinin tüm düğümlerine aktarıldı.”

"Kovid sonrası dönemde hepimiz enerji maliyetlerinin hızla arttığı Ukrayna'daki savaşın sonuçlarıyla yüzleşmeye çağrıldık" diye ekledi. ​"Bugünlerde çok yüksek seviyelerde kalıyorlar.”

İspanyol Zeytin Belediyeleri Birliği (Aemo), zeytin üretim maliyetlerine ilişkin son güncellemesinde, zeytin üretiminin derin etkisi konusunda uyardı. zeytinyağı üretimini önemli ölçüde azalttı sektörün geliriyle ilgili.

Aemo araştırması, 2020 ile 2023 arasında bir kilogram zeytinyağı üretme maliyetinin neredeyse iki katına çıkarak 3.20 Euro'dan 6.22 Euro'ya yükseldiğini gösteriyor.

Derneğe göre artan maliyetler, üretimdeki düşüş ve artan girdi maliyetlerinden kaynaklanıyor. Örneğin gübre ve bitki sağlığı ürünlerinin maliyeti üç yıl öncesine göre yüzde 70 daha fazla. Bu arada enerji fiyatları yüzde 40, maaşlar ise yüzde 9 arttı.

Zeytin çiftliklerinde tüm maliyetler eşit derecede ağırlığa sahip değildir. Yüksek yoğunluklu (yoğun) veya süper yüksek yoğunluklu (süper yoğun) bahçelerin üretim maliyetleri, kısmen makineleşme nedeniyle, geleneksel veya dik eğimli zeytinliklerde bildirilenlerden önemli ölçüde düşük kalmaktadır. Yine de son birkaç yılda sektör genelinde maliyetler önemli ölçüde arttı.

İtalyan Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü'ne (Ismea) göre, İtalya'daki zeytinyağı üretim maliyetleri de bu yılda yüksek kalıyor.

Yine de 2023'ün ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre hafif bir düşüş yaşandı. önemli artışlar rapor edildi.

Ismea, son raporunda şunları kaydetti: sızma zeytinyağı İtalyan sektörü için hayati önem taşıyan ithalat, önceki yıla göre hacim olarak yüzde 25 azaldı. Yine de değerleri yüzde 19 arttı, bu da artan zeytin ticaret fiyatlarının ve bunların üreticilerin ve şişeleyicilerin işletme maliyetleri üzerindeki etkisinin altını çizdi.

Pek çok ülkede bildirilen üretim düşüşleri, bir önceki sezondan bu yana hammadde fiyatlarını yukarı çekerek üreticiler, ithalatçılar ve ihracatçılar açısından daha fazla belirsizliğe neden oldu.

Zeytinyağının bulunduğu İtalya'da Bu sezondaki üretim hacimlerinin aşılması bekleniyor Bir öncekine göre, İtalyan zeytinyağı üreticilerinin marjlarının hala nispeten mütevazı olması muhtemel.

"Üretici derneği Italia Olivicola'nın başkanı Gennaro Sicolo, yerel basına verdiği demeçte, [ürünün] mevcut fiyatıyla, bu kampanya sırasında, diğerlerinin başına gelenlerden daha fazla üretim maliyetlerini karşılayacağız” dedi.

Sicolo'ya göre, başta İspanya olmak üzere tüm Akdeniz havzasında yaşanan üretim düşüşü, Portekiz, Fas ve Tunus – bu kadar düşük getirilerin ana nedeni budur. ​"Bu da İtalyan üreticilerin ürünü almak için bu ülkelere yönelemeyeceği anlamına geliyor” dedi.

"Bunun da ötesinde, bildiğimiz gibi büyük miktarlarda elektrik gerektiren değirmencilik operasyonlarını da dikkate almamız gerekiyor," diye ekledi Sicolo. ​"Rakamlardan bahsetmişken, geçen sene kental (25 kilogram) başına 100 euro fiyatlarımız vardı. Bugün rahatlıkla 27 ile 30 Euro arasına tırmanıyor.”

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Theodosiou kabul etti. ​"Nakliye, paketleme, zeytin fabrikalarının işletilmesi, zeytinyağı işleme endüstrilerinin maliyetleri arttı” dedi.

Thedodosiou, sektörün artan faiz oranları ve işgücü maliyetlerinden de etkilendiğini sözlerine ekledi.

Yunanistan önceki sezonda iyi bir hasat elde ederken, 2023/24 mahsul yılında üretimin artması bekleniyor önemli ölçüde düşüş.

"Yunanistan krizin etkileriyle baş etmek zorunda kaldı iklim değişikliği"dedi Theodosiou. ​"Bu nedenle Yunanistan zeytinliklerinin yaklaşık 170,000 tonluk bir düşüş bildirmesi bekleniyor.”

Theodosiou'ya göre, zeytinyağı üreticilerinin operasyonel maliyetleri karşılamak için daha fazla satışa ihtiyaç duyduğu anda tüketiciler yüksek fiyatlı ürünlere daha az harcama eğiliminde olduğundan, Yunanistan artık zeytinyağı pazarında baş aşağı bir domino riskiyle karşı karşıya.

"Standardizasyon ve markalı zeytinyağı ihracat şirketlerinin işletmeleri, hammadde alımlarını her hasat yılının başlangıcından yani Kasım ayından bir sonraki ekim ayının başına kadar talebe göre kademeli olarak yönetiyorlar." dedi Theodosiou.

"Sektör, ulusal mevzuatın ve Avrupa mevzuatının katı çerçevesine göre faaliyet göstermektedir” diye ekledi. ​"Dolayısıyla her marka zeytinyağının nihai fiyatı doğrudan hammadde maliyetine bağlıdır.”

"Theodosiou, zeytinyağı standardizasyon şirketlerinin en büyük zorluğunun iç ve dış pazardaki kotalarını korumak olduğunu belirtti. ​"Zeytinyağı tüketiminde daha fazla azalma tüm zincir halkaları için işlevsiz olacaktır.