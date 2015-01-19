İsviçreli bir Twist ile Akdeniz Diyeti Kanser ve Kalp Hastalığı Riskini Düşürüyor

Son zamanlarda Zürih'te düzenlenen ve 140 numuneyi değerlendiren bir ticaret fuarına gelen ziyaretçiler, tatlı bir tada sahip tercih edilen EVOO'ları acı olanların üzerine. İnsanlar tereyağı ülkesinin derinliklerinde hangi zeytinyağı tadı profilini tercih ederse etsin, yakın zamanda yapılan bir araştırma, geleneksel Akdeniz tarzı diyete kültürel olarak uyarlanmış bir bağlılığın bile yaşamlarını uzatabileceğini göstermiştir.



The Akdeniz diyetiMeyveler, sebzeler, baklagiller, kompleks karbonhidratlar, zeytinyağı, balık ve şarap açısından zengin ancak süt ve et bakımından düşük olan, uzun ömür ve düşük kanser ve kalp hastalığı insidansı ile ilişkilendirilmiştir. Akdeniz ülkelerinde daha belirgin olan koruyucu etki, İsviçre'deki araştırmacıları, Akdeniz diyetine bağlılığın Alman, İtalyan ve Fransız kültürlerinden etkilenen bir İsviçre popülasyonunda etkili olup olmadığını belirlemeye sevk etti.

Çalışma, İsviçre'de yürütülen iki büyük çalışmanın parçası olan 17,861 katılımcıyı içeriyordu: Ulusal Araştırma Programı 1A ve İsviçre Kardiyovasküler Hastalıkta Trendlerin ve Belirleyicilerin İzlenmesi. Araştırmacılar, İsviçre'nin üç farklı dil bölgesinden, ulusal sağlık ve istatistik sicilleri aracılığıyla 30 yıldan fazla bir süredir mortalite takibinin mevcut olduğu, kültürel açıdan farklı bir nüfus seçti.

Ayrıca bakınız:Akdeniz Diyeti ile ilgili makaleler

The ders çalışma Akdeniz diyetine kanserden ölüm, kalp-damar hastalıkları ve tüm nedenlerle bağlılık, bununla birlikte diyetin belirgin bir farklılığı vardı. Geleneksel düşük sütlü Akdeniz diyetinden farklı olarak, süt ve süt ürünleri İsviçre diyetinin ayrılmaz bir parçasıdır ve neredeyse her gün numune popülasyonu tarafından tüketilmektedir.

Diyet alımı, katılımcıların 24 farklı gıda grubunun alımına olumlu veya olumsuz yanıt verdiği basitleştirilmiş bir 11 saatlik hatırlama yöntemi kullanılarak analiz edildi: salatalar, meyveler, sebzeler, süt ürünleri, tahıllar, et, balık, yağ türü, alkol, yumurta ve çikolata. Araştırmacılar, minimum bağlılığın 9 ve maksimum bağlılığın 0 puan olduğu 9 puanlık bir puan kullanarak Akdeniz diyetine bağlılığı puanladılar.

Araştırma sırasında ortalama yaşı 8,665 yıl olan 9,196 erkek ve 45 kadın tarafından gıda grubu alım sıklığı neredeyse benzerdi ancak iki önemli fark vardı. Kadınlar erkeklerden daha sık meyve yemiş, erkekler kadınlardan daha sık alkol tüketmiştir.

İstatistiksel analiz, meyve tüketiminin her iki cinsiyette de kalp hastalığı ve kanserden ölme riskini azalttığını, ancak daha yüksek tekli doymamış alım ve kalp hastalığından ölüm riski yalnızca erkeklerde gözlendi. Öte yandan, alkol tüketimi kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskini düşürürken kanserden ölme riskini artırdı.

Bununla birlikte en ilginç sonuç, hem erkek hem de kadınlarda süt ürünleri tüketimi ile tüm nedenlerden düşük kanser riski, kanser ve kalp hastalığı arasındaki ilişkiydi. Bu sonuçlar, süt ürünlerinin doymuş yağ alımını arttırdığı ve böylece kardiyovasküler hastalık riskini arttırdığı konusunda fikir birliğine aykırıdır.

Araştırmacıların, bu çalışmada gözlemlenen beklenmedik yararlı birliğe sunduğu olası bir açıklama, İsviçre süt ürünlerinin ​"“tamamen otla beslenen alpin inekler” n ‑ 3 yağ asitleri bakımından yüksektir ve diğer ülkelerdeki süt ürünlerinden daha düşük doymuş yağ içeriğine sahiptir. Yazarlar ayrıca süt tüketiminin kalp hastalığı ve kanser insidansına koruyucu bir etkisi bulan diğer literatürden de alıntı yapıyor.

Çalışmanın bir ana dezavantajı olmasına rağmen - gıda alımını değerlendirmek için kullanılan ham bir günlük yöntem - çalışma, kültürel farklılıkları kucaklayan bir Akdeniz diyetine bağlı kalmanın sağlık için yararlı olduğunu ve kanser ve kalp hastalığından ölüm riskini azalttığını buldu.