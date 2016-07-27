Sızma Sızma Zeytinyağının Kardiyoprotektif Etkisi İçin Potansiyel Mekanizma

Roma Sapienza Üniversitesi etik komitesi tarafından onaylanan bir dizi yeni klinik çalışmada, bir İtalyan araştırma grubu, sızma zeytinyağının (EVOO) kısa vadeli yararlı etkisi hakkında ön kanıt sağladı. Akdeniz diyeti, sağlıklı ve diyabetik yetişkinlerde yemek sonrası glisemik ve lipid profili üzerine. Buna paralel olarak, bu grup, EVOO antioksidanı için makul bir altta yatan mekanizma olarak artan düzenlemeyi keşfetti ve kardiyoprotektif etkiler.

Akdeniz diyetini, özellikle de ana bileşeni sızma zeytinyağını (EVOO) daha düşük bir vasküler hastalık riski ile ilişkilendiren sağlam klinik kanıtlara rağmen, şimdiye kadar vasküler koruyucu etkilerini nasıl uygulayabileceğine dair net bir gösterge yoktu. Ayrıca, yemek sonrası glisemi, genel popülasyonda kardiyovasküler sonuçların daha yüksek prevalansıyla ilişkilendirilmiştir.

Ayrıca bakınız:Zeytinyağı Sağlığı Faydaları

Yayınlanan ilk çalışma serisinde Ateroskleroz, İtalyan grubu sadece ​"EVOO'nun bir dizi oksidatif stres belirteci üzerindeki koruyucu etkisi ”, aynı zamanda ​"sızma zeytinyağının NOX2 aktivitesini aşağı regüle ettiğini ilk kez gösterdi ve sızma zeytinyağının antioksidan aktivitesini açıklayan bir mekanizma olarak bu enzimatik yola işaret etti. "

Yazarlar, EVOO'nun, postprandiyal oksidatif stresin kontrolündeki diğer enzimatik yollarla etkisini gösterme ihtimaline dikkat çektiler.

Geçen yıl, araştırma grubu bir adım daha attı ve sağlıklı yetişkin gönüllülerde EVOO eklenmiş bir yemeğin yemek sonrası azalmayla ilişkili olduğunu gösterdi. oksidatif stres ve incretin düzenleyici mekanizma yoluyla iyileşmiş postprandial glisemi.

Glukagon benzeri peptid ‑ 1 (GLP1) ve glukoza bağımlı insülinotropik peptidin (GIP) gibi incretin hormonlarının, insülin sekresyonunu indüklediği ve postprandial glisemik kontrolü önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Bu incretinler dipeptidil-peptidaz ‑ 4 (DPP ‑ 4) ubiquitous enzimi ile hızlı bir şekilde devre dışı bırakılır ve böylece insülin sekresyonunu azaltır.

'Da yayınlanan en son araştırmanın bulguları Klinik Beslenme ayrıca, bir öğüne az miktarda EVOO (10 g) eklenmesinin, diyabetik hastalarda bu kez yemek sonrası glisemik ve lipid profilini artırdığını ortaya çıkardı. Kontrol ile karşılaştırıldığında, EVOO içeren yemekler, yemek sonrası kan şekerinde neredeyse yüzde 20'lik bir düşüş ve insülin üretiminde yüzde 40 artışla sonuçlandı.

Önceki bulgularına benzer şekilde kanıtlar, postprandiyal glikozun düzenlenmesinde inkretin hormonu tutulumunu özellikle GLP1'i destekledi. In vitro çalışmalar, EVOO'nun, hem inkretin hormonlarının DPP ‑ 4 aktivitesinin eşzamanlı inhibisyonu ile aktivasyonu ile sonuçlandığını göstermiştir.

Yazarlar sonuçlandı EVOO'nun yemeklere dahil edilmesi diyabet öncesi hastalarda, şeker ve kolesterolün damar sistemi üzerindeki zararlı etkilerini azaltan, postprandial glukoz ve lipid profilini iyileştirir. Ayrıca, EVOO takviyesinin uzun vadeli etkilerini değerlendirmek için bu bozulmuş glikoz metabolizma grubundaki daha fazla araştırmanın garanti edildiğini kabul ettiler.

Bu çalışmalardan gelen mesaj, bir dizi kronik rahatsızlığa karşı önlemenin, yemeklere günlük olarak bir çorba kaşığı EVOO eklemek kadar basit olduğu fikrini güçlendiriyor.

