Fas'ta Zeytin Hasadının Karşı Rüzgarlara Rağmen Toparlanması Bekleniyor

Yüksek sıcaklıklar, kalıcı bir kuraklık ve tarihi deprem, 2023/24 hasat yılının başlamasından sadece aylar önce Fas zeytinliklerini rahatsız etti.

Üretimin geçen yıla göre daha yüksek olmasını bekliyoruz ki bu felaketti. - Rachid Benali, Fas Mesleklerarası Zeytin Federasyonu Başkanı

Sektördeki ciddi olumsuzluklara rağmen yetkililer, bu yılki hasadın geçen yılki 107,000 tonluk rekolteyi yine de artıracağı konusunda iyimser. 200,000/2021'de 22 ton üretildi ve beş yıllık ortalamanın yüzde 8 altında.

"Fas Profesyoneller Arası Zeytin Federasyonu başkanı Rachid Benali yerel basına verdiği demeçte, üretimin geçen yıla göre daha yüksek olmasını bekliyoruz ki bu felaketti "dedi.

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Ancak nihai verimin büyük ölçüde önümüzdeki iki ayda ne kadar yağmur yağacağına bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

Fas tarım bakanlığına göre ülke, 2022/23 hidrolojik yılında bir önceki yıla göre yüzde 22 daha fazla yağmur aldı, ancak toplam yağış hâlâ normun yüzde 32 altındaydı.

Son zamanlarda, önde gelen zeytin yetiştirme bölgeleri de dahil olmak üzere ülkenin kuzeyinde yağmur yağdı ve önümüzdeki haftalarda daha fazla yağmur bekleniyor.

Yağmur, ülkenin 750,000 hektarlık yağmurla beslenen korularında petrol birikmesine yardımcı olurken, Benali, nisan ayındaki çiçeklenme döneminde ciddi hasar oluştuğunu söyledi.

Zeytin ağaçlarının yüzde 60 ila 70'i kavurucu ilkbahar sıcaklıklarından muzdaripti. ​"Yaygın olan bu iklim olayı nedeniyle zeytin çiçekleri yandı” dedi.

Alışılmadık derecede sıcak baharı, kavurucu bir yaz ve Chergui olarak bilinen şiddetli rüzgarlar izledi; bu rüzgarlar, ülkenin bazı zeytin ağaçlarının daha fazla zarar görmesine neden oldu.

Bu olgu özellikle El Kelâa des Sraghna'nın orta bölgesinde şiddetliydi. Yerel yetkililer tahmin ediyor Nelerden ve rüzgardan kaynaklanan büyük hasar nedeniyle üretimin geçen yıla göre yüzde 80 oranında düşebileceği belirtiliyor.

186,000 hektarlık zeytinliklere ev sahipliği yapan Taza, Guercif ve Outat El Haj'ın doğu bölgelerinde üretimin artmaya devam etmesi bekleniyor. bazı çiftçiler bildiriyor Eylül ayının başındaki dolu fırtınasının ardından önemli kayıplar yaşandı.

Ancak, Fas'ın kuzeydoğusundaki, ülkenin zeytinliklerinin üçte birine ev sahipliği yapan Fez-Meknes bölgesinde tarım yetkilisi Mostapha Mrhari, yerel basına, sulanan zeytin ağaçlarının önemli bir zarar görmediğini söyledi.

Eylül ayında yaklaşık 6.8 kişinin ölümüne yol açan 3,000 büyüklüğündeki depremin merkez üssünde bulunan Al Haouz'un dağlık bölgesinde çiftçiler hâlâ molozları temizlemek ve hasarın boyutunu belirlemek için çalışıyor.

Bölgede tahmini 124,200 hektar zeytin bahçesi bulunuyor; bu da ülke toplamının yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor. Buna göre Yerel basında çıkan haberlerYüksek Atlas Dağları'nın eteklerinde bulunan yüksek yoğunluklu korular büyük ölçüde zarar görmemişti.

Dağların daha yukarılarında, küçük ölçekli üreticilerin sahip olduğu geleneksel korular daha büyük ölçüde zarar gördü.

"Bir yapımcı yerel medyaya verdiği demeçte, en çok etkilenenlerin geleneksel kil evlerde yaşayan dağ toplulukları olduğunu söyledi. ​"Bu topluluklar, meyve ve zeytin gibi ağaç yetiştiriciliğine ve kendi tüketimleri için veya yerel pazarda küçük miktarlarda satılan safran gibi şifalı otların üretimine dayalı geçimlik tarım yapıyorlar.”

Daha güneyde, depremin merkez üssünün hemen altında yer alan Souss-Massa bölgesinde de üretimin toparlanması bekleniyordu. Bölge depremin en ağırını atlatırken, sarsıntılar hala hissediliyor ve altyapıda hasara neden oluyor. Zeytin ağaçlarında minimum düzeyde hasar olduğu bildirildi.

Yıl boyu süren kuraklığın ardından ülke çapındaki yetkililer zeytinliklere yatırım yapılması gerektiğini vurguluyor. Mayıs ayında hükümet, Fas Mesleklerarası Zeytin Federasyonu'na sulamaya yatırım yapması için 16.9 milyar dirhem (1.54 milyar Euro) sağladı.

Yetkililere göre ülkedeki zeytinliklerin yüzde 37.5'i sulanıyor, toplam 450,000 bin hektar. Yine de bu korular toplam üretimin yüzde 50 ila 60'ını oluşturuyor.

Ülkenin geri kalan bahçelerinin sulanması üretimi önemli ölçüde artıracak ve yetkililer bunun artacağına inanıyor Fas'ın uluslararası ticaret dengesini iyileştirmek ve daha düşük yurt içi fiyatların sürekli yüksek olması.