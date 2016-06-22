Çiftçi Kurtarılmış ve Yeni Keşfedilen Zeytin Çeşitlerinden EVOO Üretiyor

"Hedefimiz zeytin biyoçeşitliliğini korumak ve unutulmuş çeşitleri kurtarmaktır ”dedi. Karısı Ilaria Galetti'nin sahibi Sergio Cozzaglio, La ZADRUGAGarda Gölü'nün batı kıyısında, Toscolano Maderno'da bulunan bir çiftlik. ​"Bir noktada, onları bölgeye yayılmış ve geniş çapta bildirilen tüm ünlü çeşitlerden farklı kılan belirli özelliklere sahip bitkileri fark ettim ”diye açıkladı. ​"Bu nedenle, monovarietal bir yaklaşıma odaklandım ve farklı çeşitleri test etmeye başladım. "

Cozzaglio, zeytin ağacını ilgilendiren her şey hakkındaki olağanüstü bilgisi sayesinde (aynı zamanda eski bir zeytin ağacı budama ulusal şampiyonası), son yıllarda bir kenara bırakılmış ve hala resmi olarak tanınmayan bitkilerin varlığına dair somut kanıtlar bulmuş olan isimlerin anısına ve çeşitlerin kullanımına sahip yerel yaşlılara danışarak araştırma çalışmalarına başladı. Tutarlı varlığı ​'Bölgedeki Negrel ', Lombardiya Aipol Zeytinyağı Üreticileri Birliği tarafından akademik uzmanlarla işbirliği içinde doğrulandı.

Negrel şimdi DNA haritalamasını ve resmi sınıflandırmayı bekliyor. ​"1930'lardan 1950'lere kadar çok yüksek verimle tek çeşit hasatlarda toplandığını ve belgelerin eksik olması nedeniyle ismin etimolojisinin belirsiz olduğunu, ancak muhtemelen meyvelerin koyu renginden geldiğini keşfettim. "

Villa Roman şirketinde Sergio Cozzaglio

La Zadruga, adı muhtemelen Latince'den gelen başka bir nadir tür olan Miniol'den monovarietal bir EVOO üreten ilk kişiydi. ​'eksi, 'küçük boyutu nedeniyle. Bazı gayri resmi kaynaklar, bunun sadece Garda Gölü'nde ve Arjantin'deki küçük alanlarda yetiştirildiğini söyledi. En olası senaryo, muhtemelen 19 sonunda yurtdışına getirilmesidir.th yüzyılda bir göçmen çiftçi tarafından.

"Nadir çeşitlerin hasadı karmaşık olabilir, çünkü zeytinlikler en yaygın bitkiler arasında bu bitkilerin yalnızca küçük bir kısmını kaydeder ve bu da bizi gezici hasat yapmaya zorlar. " Bu nedenle, müşterilerin talep ettiği miktara ulaşmak için bir zeytinlik turu veya diğer çiftçilerle çeşit değişimi gereklidir. Çok iyi organize edilmiş bir hasat, farklı arazilerden zeytinleri kesinlikle 10-12 saat içinde değirmene getirmek için gereklidir.

Arkeolojik site ​'Roman Villa' (Villa Romana), antik Nonii Arrii ailesine ait birinci yüzyıldan kalma bir yapıdır. Zarif mozaik zeminler ve boyalı sıvalarla zenginleştirilmiş, göle bakan güzel bir terasta yer alan tesis, yerel zeytinyağı üretimini artırmak amacıyla belediye tarafından yerel çiftçilere emanet edilen bir zeytinlik içermektedir.

Bu zeytinlikten Cozzaglio, Casaliva, Grignan, Leccino ve dört yıl önce keşfettiği yepyeni bir çeşitten oluşan ödüllü bir karışım üretir. ​"Bu bitkileri dik bir büyüme alışkanlığı ve kendi agronomik özellikleri ile fark ettim ”diye açıkladı Cozzaglio. Şimdi, Aipol'deki uzmanlarla, Milano Üniversitesi ile işbirliği içinde, şu an için adlandırılan keşfedilmemiş çeşidi sınıflandırmaya çalışıyor ​'Villa Romana. '

"Tabiat Ana bize yeşil altınımızı üretebileceğimiz eşsiz çeşitler sunarken, kağıt üreticilerimiz bize on dördüncü yüzyıl tekniklerine göre bilgi ve tecrübe ile yapılmış özel bir malzeme sunuyor ”dedi, satış ve satışla ilgilenen Ilaria Galetti. kağıt üretiminde köklü bir geleneğe sahip olan bölge ile kimliğin ve bağlantının önemini yeniden teyit ederek ambalaja kişisel dokunuşunu veriyor. ​"Bu iki yerel mükemmelliği birleştirmek büyük bir fırsattı. Ambalajımız, her çeşidin özelliklerini gösteren el yapımı kağıtla zenginleştirilmiştir: yenilikçiliği ve gelenekleri ​'İtalya'da üretildi. ”

Röportajımız zeytinlikteki işine dönme zamanı geldiğinde sona erdi. ​"Benim için zeytin ağaçlarına bakmak sadece bir iş değil, gerçek bir tutku ”dedi çiftçimiz.