Toskana Üreticisi Değişen Zeytinyağı Ortamına Uyum Sağlıyor

15’tan bu yanath yüzyılda Floransa'daki zeytin çiftçileri, bölgeyi yüzyıllarca yöneten güçlü Medici ailesi için zeytinyağı üretti.

Bugün Lapo Gondi'nin aile çiftliği. Fattoria di Volmiano, Laudemio markasıyla geleneği sürdürüyor. Organik sızma zeytinyağı, Altın Ödül kazandı 2024'da NYIOOC World Olive Oil Competition.

Vazgeçmeye niyetimiz yok, bu da bazı şeylerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor. Üretim maliyetlerini azaltmak ve zeytinyağı üretiminin geleceğini garanti altına almak için operasyonları makineleştirmemiz gerekiyor. - Lapo Gondi, işletme sahibi, Fattoria di Volmiano

"New York'ta kazanmak her şeyden önce iyi bir iş çıkardığımızın bir teyidi, amiral gemimiz Laudemio'nun kalitesinin belgelenmesidir. sızma zeytinyağı"dedi Gondi Olive Oil Times.

Tarihi Floransa şehrinin yakınındaki Toskana tepelerinde yer alan Fattoria di Volmiano, yaklaşık 550 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Yemyeşil bir vadinin kalbinde yer alan antik kulesi ve sarayı, Gondi ailesinin çeşitli tarım ve turizm girişimlerinin merkezinde yer almaktadır.

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Yaklaşık 70 Moraiolo, Frantoio, Leccino, Leccio del Corno ve Pendolino zeytin ağacına ev sahipliği yapan 23,000 hektardan fazla alan zeytinliklere ayrılmıştır.

Yerel Ticaret Odası, Volmiano çiftliğinin tarihi kökenlerini ve zeytinyağı üretimini resmen tanıdı ve bunlar Toskana'nın tarihi mirasının seçkin listesinde yer aldı.

"Volmiano'nun bir parçası olan Sorbitole şirketinin 1427'de Medici ailesi için nasıl zeytinyağı ürettiğini gösteren eski belgelere sahibiz." dedi Gondi.

Laudemio son birkaç yılda üçüncü kez Altın Ödül kazandı. ​"Laudemio, en iyi zeytin serilerimizden yapılan ve gerektiği gibi dengelenmiş bir karışımdır" diye belirtti. ​"Baharatlı ve acı arasında mümkün olan en iyi dengeyi bulmak için çok çalışıyoruz.

The 2023/24 kırpma yılı Orta İtalya'nın çoğu için zorluydu ve Toskana da bir istisna değildi. ​"Bu yılın Altını karmaşık bir sezonun sonunda geldi, normal bir sezon olarak kabul edebileceğimizin yaklaşık yüzde 30'unu hasat edebildik," dedi Gondi.

Fattoria di Volmiano, ortalama bir hasat yılında 22 tona kadar sızma zeytinyağı üretiyor. ​"Ortalama yıllara göre ciddi bir düşüş yaşandı” dedi Gondi.

"2020/21’de harika bir yıl geçirdik, ardından 2021/22’de don ve aşırı sıcaktan kaynaklanan hasarlarla karşılaştık. Dolayısıyla 2023/24'te bu çok mütevazı sonuca ulaşan sorunlu yıllar yaşadık" diye ekledi.

Lapo Gondi (solda), Toskana'daki yüzyıllardır süren zeytinyağı üreticileri ailesinin sonuncusudur. (Fotoğraf: Fattoria di Volmiano)

Üretim maliyeti Son zamanlarda da arttı ve Gondi gibi yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üreticilerinin mali açıdan sürdürülebilirliğini etkiledi.

Bu üreticiler organik ve sürdürülebilir tarıma önemli yatırımlar yapmış ve zeytin öğütme ve yağ depolama tesislerinde en ileri teknolojileri benimsemişlerdir.

"İşgücünün maliyeti o kadar yüksek ki, geleneksel zeytinliklerin bakımının geleceği yok" dedi Gondi. Bu eğilime karşı koymak için aile, yeni orta yoğunlukta zeytin tarlaları ile genişlemeyi düşünüyor.

"Vazgeçmeye niyetimiz yok ve bu da bazı şeylerin değişmesi gerektiği anlamına geliyor" dedi Gondi. ​"Üretim maliyetlerini azaltmak ve zeytinyağı üretiminin geleceğini garanti altına almak için operasyonları makineleştirmemiz gerekiyor."

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"Leccio del Corno ve Maurino gibi bölgemizin tipik çeşitlerinin bulunduğu yarı entansif meyve bahçelerinin güzel örnekleri var” diye konuştu. ​"Şu anda her şeyi elle yaptığımız için bu plantasyonlar daha karlı olacaktır ve kesinlikle maliyetleri düşürmemiz gerekiyor.”

Gondi'ye göre son yıllarda zeytinyağı sektörünü etkileyen çalkantılar uzun vadede zarardan çok fayda sağlayabilir.

Fattoria di Volmiano, kaliteyi korurken maliyet verimliliğini artırmak için orta yoğunlukta yeni korular dikiyor. (Fotoğraf: Fattoria di Volmiano)

"Zeytinyağı fiyatları arttıkça insanların zeytinyağının ne olduğunu ve gerçek üretim maliyetlerini daha iyi anlamasını bekleyebiliriz” dedi. ​"Bu, tüketicilere kalitenin bir bedeli olduğunu açıklamayı kolaylaştıracak.”

Gelir akışlarını çeşitlendirmeye yardımcı olmak için Gondi ailesi ayrıca mülkte rehberli turlar, güzel kırsal bölgeyi, vadideki villaları sergileme fırsatı ve özel tadımlar sunuyor.

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"Vadiyi onlara tanıtıyoruz ve tarımsal çabalarımızın tarımsal unsurlarını aydınlatıyoruz" dedi Gondi. ​"Ayrıca onları, Ridolfo del Ghirlandaio'nun öğrencileri tarafından yüzyıllar önce yaratılan fresklere hayran kalabilecekleri Hitabet'e yönlendiriyoruz."

"Daha sonra, rehberli turlarımız misafirleri değirmene götürüyor, burada çıkarma işleminin nasıl gerçekleştiğini açıklayabiliyoruz ”diye ekledi, konukların tüm makineler çalışırken hasat sırasında ziyaretten en iyi şekilde yararlandığını gösteriyor.

"Gerçek şu ki, turizm için en iyi mevsimler hasat ve zeytin işleme mevsimiyle örtüşmüyor, bu nedenle turistlerin değirmenin çalıştığını görmesi pek sık olmuyor" dedi Gondi.

Çiftlikte yapılan tadımlar sırasında turistlere Volmiano'da üretilen birçok sızma zeytinyağı hediye ediliyor. ​"Tattıkları tüm zeytinyağları mükemmel ve etkinlik sırasında misafirlerimizin farklılıkları anlamalarını ve kaliteyi tespit etmelerini sağlıyoruz” dedi Gondi.

"Misafirlerimiz bu tadımlar sayesinde Laudemio'muzun neden bu kadar üstün bir kaliteye sahip olduğunu anlıyor; yüksek kalitesini tanımlamayı öğreniyorlar” diye ekledi.

"Bizim rolümüz, ziyaretçilerimizin zeytinyağının kalitesini anlamalarına yardımcı olmak ve onları çevreleyen kültüre dahil etmektir," diye bitirdi Gondi. ​"Bunu yaparak, yüksek kaliteli sızma zeytinyağına yatırım yapmaya daha fazla ilgi duyuyorlar."