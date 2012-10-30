Dünyanın En Eski Gethsemane Zeytin Ağaçları

Kudüs'teki Gethsemane'de bulunan üç zeytin ağacı üzerinde yapılan üç yıllık bir çalışma, gövdelerinin ve dallarının yaklaşık 900 yaşında olduğunu ve onları bilinen en eski zeytin ağaçları arasında bulunduğunu göstermiştir.

İtalyan ulusal araştırma konseyi tarafından İtalyan üniversiteleri ile birlikte yürütülen çalışma, dini açıdan önemli bahçede bulunan sekiz zeytin ağacından üçünden örnekleri incelemiştir. Örnekler, ağaçların 12 ortalarına kadar uzananth yüzyılda, köklerin bundan daha büyük olabileceği düşünülse de.

Karbon eskimesi üç numunenin sırasıyla 1092, 1166 ve 1198 yıllarından geldiğini göstermiştir. Kalan beş ağaç, gövdeleri oyulacak kadar kısık kaldıklarından analiz edilemedi, sadece genç bitki materyali bırakıldı.

DNA analizi ayrıca ağaçların hepsinin aynı genotipe sahip olduğunu gösterdi, bu da büyük olasılıkla ortak bir ağaçtan kaynaklandığını gösterir. ​'ebeveyn 'ağaç. Bu, ağaçların, muhtemelen soylarını sürdürmek amacıyla, daha büyük bir ağaçtan alınan dallar olduğunu gösteriyor. Bu uygulama bugün hala yaygındır.

Zeytin ağaçlarının yaşını tespit etmede çeşitli tekniklerin doğruluğu konusunda bazı tartışmalar vardır. Dünyadaki birçok antik zeytin ağacı, güvenilir bilimsel testlerden geçmedi ve gerçek yaşlarının tahminleri büyük ölçüde değişiyor.

İki ünlü zeytin ağacı genellikle dünyanın en yaşlısı olduğunu iddia ediyor. Vouves zeytin ağacı Hanya, Yunanistan'da hala meyve üreten bir ağaç olan ağaç halkası analizine göre 2,000 yaşında olduğu düşünülüyor. Ancak bazı bilim adamları bunun 4,000 yıla yakın olduğuna inanıyor. Diğer yarışmacı, Beytüllahim, Al Walaja köyünde bulunan ve 4,000 ila 5,000 yaşında olduğu düşünülen Al Badawi ağacı.

Gethsemane Bahçesi, (Gethsemane anlamına geliyor ​'zeytinyağı 'İbranice), Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar için önemli bir yer. İsa Mesih'in çarmıha gerilmeden önce dua ettiği ve daha sonra Yahudalar tarafından ihanete uğradığı yer olduğu düşünülmektedir.

Şu anda İncil'de yetişkin zeytin ağaçlarının bulunduğundan söz edilmesine rağmen, bunların bugün yerinde duran ağaçların aynı olup olmadığı net değildir. Zeytin ağaçları kesilirse köklerden geri gelebilecek kapasitededir ve ayrıca ağaçların yıllar içinde bir noktada tekrar dikilmesi veya yenilenmesi olasılığı da vardır.

Numunelerin yaşı, hacılar seyahat kroniklerine dayanarak, dönemin bilinenleri ile uyumludur. İkinci Gethsemane balisca'nın bu süre zarfında inşa edildiği ve bahçenin yeniden düzenlenmesi, zeytin ağaçları da inşaat süreci sırasında yenilenmesi muhtemel olduğu iddia ediliyor.