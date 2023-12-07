Güney Amerika'nın Tarihi Zeytin Ağaçları Kutlanıyor

Zeytin ağacı yaygın olarak Akdeniz havzasıyla ilişkilendirilirken aynı zamanda Amerika kıtasında da derin köklere sahiptir.

İlk zeytin ağaçları İspanyol misyonerlerle birlikte kıtalara ulaştı ve Arjantin'den Kaliforniya'ya kadar birçok eski kolonide kendine yer edindi.

Bununla birlikte, Güney Amerika'daki bu asırlık zeytin ağaçlarının tarihi büyük ölçüde unutuldu ve tahminen yüzde 70'i başka mahsuller yetiştirmek için kaldırıldı.

Sudoliva, Amerika ve Kuzey Amerika'daki asırlık ağaçları belgelemeye ve korumaya adanmış bir kuruluş. kıtasal zeytinyağı kültürünü teşvik etmek, miras zeytin ağacı yarışmasının ikinci edisyonunda bunu değiştirmeye çalışıyor.

Kurucu Gianfranco Vargas anlattı Olive Oil Times Etkinliğin, Amerika'nın zeytin yetiştirilen bölgelerindeki asırlık sağlıklı ağaçları korumayı amaçlayan, 2017 yılında oluşturulan akademik ve kültürel bir girişim olduğunu söyledi.

Gianfranco Vargas, San Martin de Porres tarafından Lima, Peru'da dikilen asırlık ağaçla birlikte (Fotoğraf: Eliete Vera)

Ağaçlar yarışmaya aday gösteriliyor ve bir jüri heyeti tarafından, tarihi belgeler ve müdahalesiz Santander Yöntemi kullanılarak belirlenen büyüklükleri, sağlık durumları ve yaşlarına göre değerlendiriliyor.

Santander Yöntemi Bin yıllık hevesli bir zeytin ağacı toplayıcısı olan Santander Bank'ın başkanı tarafından geliştirilen Santander Metodu, zeytin ağacının yaşını tahmin etmeye yönelik müdahalesiz bir prosedürdür. Yöntem, zeytin ağacının yarıçaplarını ve çaplarını çeşitli noktalardan ölçmek için lazerler kullanıyor ve bu verileri ağacın ne kadar süredir büyüdüğünü tahmin etmek için kullanıyor.

Ancak Vargas, en önemli kriterin bölgedeki asırlık zeytin ağacının kültürel ve tarihi önemi olduğunu söyledi.

Bu yılki yarışmanın büyük kazananı, kuzey Şili'nin Azapa Vadisi'nde bulunan Savona Heritage zeytin ağacı oldu. Tarihsel verilere dayanarak, ​"Muhtemelen 450 yıldan fazla bir süre önce dikilmiştir ve Güney Amerika'nın en eski zeytin ağaçlarından biri olarak kabul edilmektedir" dedi Vargas.

Gerçekten de tarihi belgeler, ağacın 1550 yılında, yani zeytin ağaçlarının Güney Amerika'ya geldiği düşünülen tarihten on yıl önce dikildiğini gösteriyor.

"Bu veriler ışığında, tarihin zeytin ağacının Peru, Şili ve Arjantin'e girişiyle ilgili anlattıklarından önce o dönemde bölgede zeytin ağaçlarının dikilmiş olması mümkün” dedi.

Yarışmada ayrıca Mexico City'de dikilen ve Amerika'nın en eski zeytin ağaçlarından biri olduğu düşünülen bir zeytin ağacı da tanındı.

Jorge Lombardi Arata, Şili'nin Azapa Vadisi'ndeki Savona Heritage zeytin ağacıyla birlikte (Fotoğraf: Eliete Vera)

"Tarihi belgelere göre, [Tláhuac Mirası zeytin ağacı] muhtemelen misyoner Martín de Valencia tarafından dikildi ve neredeyse 500 yaşında Amerika kıtasında dikilen ilk zeytin ağaçlarından biri olabilir” dedi Vargas.

Vargas, araştırmasına dayanarak zeytin ağaçlarının Yeni Dünya'ya İspanyol misyonerler tarafından dini nedenlerle getirildiğini söyledi.

Sonuç olarak, doğu Peru'nun yağmur ormanları ve Kolombiya dağları da dahil olmak üzere, kıta genelinde tarihi misyonların gerçekleştiği yerlerde asırlık ağaçlar bulunabilir.

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"Birçok dini tarikat arşivi, zeytinyağı taleplerinin acil olduğunu belirtiyor çünkü Katolikler için en kutsal ayin, Tanrı'nın varlığını temsil eden çadırın lambasıdır." dedi Vargas.

"Kiliseler şöyle dedi: ​'zeytinyağına ihtiyacımız var; zeytin ağacı dikmemiz lazım; Bu ürüne ihtiyacımız var çünkü aksi takdirde Allah'ın varlığına sahip olmayacağız'' diye ekledi.

Ticari zeytin yetiştiriciliği daha sonra ağaçların iklim ve toprakta yetiştiği güney Peru ve kuzey Şili'de başladı. Peru'da Botija zeytini, Şili'de ise Azapa zeytini olarak bilinen meyve, olgunlaştığında hasat ediliyor ve yerel yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geliyor.

Vargas'a göre, Güney Amerika'nın asırlık ağaçları aynı zamanda kıtayı rahatsız eden eşitsizliğin öyküsünü de anlatıyor.

İlk ağaçlar dini amaçlarla getirildiğinden beri, İspanyol tacı yerli halkın bunlarla ilgilenmesini yasakladı ve daha sonra Afrikalıları köleleştirdi. Ancak ağaçların ticarileşmesiyle bu durum değişti.

Bu amaçla Sudoliva, bölgenin eşitsizlik mirasının unutulmasını önlemek amacıyla yine Azapa'da bulunan Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage zeytin ağacını tanıdı.

"Başlangıçta yerli veya yerli köleler tarafından çalıştırılan ve daha sonra Afrika kökenli köleler tarafından çalıştırılan çok önemli bir çiftliğin bulunduğu Azapa'daki Don Eulogio Baltazar Chanes Heritage zeytin ağacı da tanındı" dedi Vargas.

"Amacımız bu tarihi canlı tutmaktır” diye ekledi. ​"Yarışmadan sonraki hedefimiz onların lehine kurallar veya kanunlar çıkarmaktır.”

Sudoliva jürisi ağaçları ölçüyor ve yaşlarını doğrulamak için tarihi belgelerden yararlanıyor. (Fotoğraf: Eliete Vera)

Sudoliva, 2017'den bu yana Amerika kıtasındaki 51 asırlık ağacı katalogladı ve ağaçları korumaya yönelik mevzuat üzerinde Arjantin, Şili, Meksika ve Peru'daki hükümetlerle birlikte çalıştı.

"Peru'da, Moquegua bölgesindeki asırlık zeytin ağaçlarını koruyan önceki yarışmanın ilk yasasını zaten aldık" dedi Vargas.

"Şili'de bu yarışmaya dayanarak Azapa Vadisi'ndeki zeytin ağaçlarının korunmasına yönelik bir yasa çıkarmak için geçen hafta Arica bölgesindeki milletvekilleriyle temasa geçtik" diye ekledi.

Sudoliva ayrıca her iki ülkede de asırlık ağaçları korumak için Meksika ve Arjantin'deki hükümetlerle birlikte çalışıyor.

Sudoliva'nın stratejisinin bir başka yönü de asırlık ağaçlara bakan çiftçilere ve diğer yerel halka, ağaçlar etrafında gastronomi ve kültür turizmi geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Birçok ağaç ekonomik nedenlerle kesildiğinden, ekonomik değer yaratmanın ağaçları korumanın bir yolu olduğu mantıklıdır.

"Bunun bir olmasını istiyoruz ​'asırlık zeytin ağacı güzergahı' dedi. ​"Bu ağaç rotasının sonuçta iki yönüyle, dini yönü ve gastronomik yönü ile her ülkenin bölgesel mutfağına dayanan gastronomik yönü ile bağlantılı olması için yapılan çalışma budur.”