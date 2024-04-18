Hırvatistan Tarım Bakanı Ülkenin En Çok Ödül Alan Üreticisini Alkışladı

Bu hafta başında dört ödülünün açıklanmasıyla birlikte, avistria en çok madalya kazanan Hırvat yapımcı oldu Dünya Zeytinyağı Sıralaması ve bu yıl NYIOOC.

Istria'nın kuzeybatı bölgesinde bulunan üreticiler üç Altın Ödül kazandı ve 2024 Dünya Yarışması'nda Gümüş Ödül alarak 24'den bu yana toplam sayısını 2018'e çıkardı.

"Başarılarımızla gurur duyuyoruz" dedi şirketin sahipleri Beatrix ve Rudolf Nemetschke Olive Oil Times. ​"Her ödülü Istria ve Avusturya'daki arkadaşlarımızla kutladık.”

Ayrıca bakınız: 2024 NYIOOC Kapsam

Çift, kuzey Avusturya'daki Sankt Wolfgang'da yaşıyor ancak Sveti Lovreč'te neredeyse on yıldır zeytin yetiştiriyor. Venedik piskoposunun eski koltuğu, zeytin yetiştiriciliği için ideal bir konuma ve toprağa sahiptir.

Dokuz yıl önce çift, 85 terk edilmiş zeytin ağacının bulunduğu yaklaşık 400 hektarlık araziyi satın aldı ve o zamandan beri restore ettiler.

Çoğunlukla Istrian ve seçilmiş İtalyan çeşitlerinden olmak üzere 1,600 ağaç diktiler. Zeytinlik şu anda 35 hektarlık bir alanı kapsıyor ve genişletmeyi planlıyorlar. ​"Amacımız 15,000 ağaca sahip olmak ve onları organik olarak yetiştirmek” dedi Rudolf Nemetschke.

Çiftin öncelikli odak noktası Buža, Storta, Karbonazza, Rožignola veya Istarska Bijelica gibi tipik Istrian çeşitleridir ve Leccino, Frantoio, Pendolino, Itrana ve Amaurino gibi İtalyan çeşitlerini tercih ederler.

Nemetschke, şirketin başarısının sırrının, hasat dönemi de dahil olmak üzere yıl boyunca gerçekleştirilen tarımsal teknik önlemler ve bu önlemlerin arkasındaki ekip olduğunu söyledi.

"Yıllardır birlikte çalışan uzmanlardan ve işçilerden oluşan bir ekibimiz var” dedi Nemetschke. ​"Ben de tüm çalışmalara katılmaya çalışıyorum.”

Şirket, nicelikten ziyade kaliteye odaklanıyor ve her sezon erken hasat gerçekleştiriyor. Avistria, 2023/24 mahsul yılında 1,242 litre üretti. sızma zeytinyağıOlumsuz iklim koşullarını gerekçe göstererek, zeytin meyve sineği büyük zorluklar olarak karşımıza çıkıyor.

"Meyvelerin en iyi kalitede olduğu olgunlaşmanın erken aşamasında hasat yapıyoruz" dedi Nemetschke. ​"Bunlardan yeşil, özellikle baharatlı, uygun şekilde acı ama meyve aromalarının vurgulandığı uyumlu yağlar üretiyoruz.”

Dedi. ​"Yağlar çoğunlukla tek çeşittir ve ayrıca en kaliteli Cuvee Istrian karışımını da üretiyoruz.”

Çift, zeytinleri el tırmığıyla topluyor ve birkaç saat içinde değirmene taşıyor. ​"Nemetschke, "Sadece sızma zeytinyağı üretiyoruz" dedi. ​"Meyveleri topladıktan hemen sonra son teknolojiye sahip Pieralissi yağ değirmeninde işliyoruz.”

Göre Dünya Zeytinyağı Sıralaması Verilere göre Avistria, dünyanın en çok ödül alan Hırvat üreticisi NYIOOC ve kazanılan en çok ödül sıralamasında dünya çapında yedinci sırada yer aldı.

Al Torcio 16 ödülle en çok ödül alan ikinci Hırvat yapımcı oldu. OPG Ivica Vlatkoviç15 olan.

"İlkini kazandık NYIOOC Nemetschke, "2018'de ödüle layık görüldük" dedi. O zamandan beri Avistria yarışmanın her edisyonuna katıldı.

"Kazanmak harika bir duygu NYIOOC Ürettiğimiz tüm yağlar için ödüller var” dedi Nemetschke. ​"Ayrıca son yıllarda gümüş kazanan Cuvee Istrian Blend'imize de ilk defa altın madalya verildi."

Şirketin sürdürülebilir başarısı gözden kaçmadı. Son tanınma haberleri geldiğinde Hırvatistan tarım bakanı Marija Vučković çifti tebrik etti.

"Çift, Istria'da zeytinlikler yetiştiren Avusturyalılar olarak özellikle gurur duyuyoruz" dedi.

Nemetschke, beraberinde gelen ödüllerin ve tanınmanın şirketin sızma zeytinyağını pazarlamasına yardımcı olduğunu söyledi.

Avistria satıyor yağlarının çoğu Avusturya'da ancak Istria'da yerel müşterileri var. Pazarlama stratejisi tüketiciler, özel müşteriler, restoranlar, oteller ve belirli özel mağazalardan oluşan hedef kitleye dayanmaktadır.

Çift ayrıca Istria'daki mülklerinde, içinde bir tadım odası ve zeytinlerini işlemek için küçük bir yağ değirmeni bulunan yeni bir kır evi inşa etmeyi planlıyor.

"Memnunuz,” dedi Nemetschke. ​"Bu, yaklaşan zeytin yetiştirme yılı için yeni bir motivasyon.”