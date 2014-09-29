Kangadis Case İflasa rağmen İleriye Hareket Ediyor

Kangadis zeytinyağı kirletme sınıfı dava davasındaki davacılar, federal bir yargıcın 261 milyon dolarlık davada ilerlemeyi kabul etmesinden sonra geçen hafta küçük bir zaferi kutladı. şirketin iflası.



Dava, Kangadis tarafından pazarlanan Capatriti markalı zeytinyağı ile ilgilidir. ​"% 100 saf zeytinyağı. " Davacı tarafından yapılan iddiaya göre, analiz, söz konusu yağın hiç zeytinyağı değil, zeytin prina yağı - arta kalan çukurlar ve ısı ile çıkarılan küspe dahil olmak üzere zeytinin ilk preslenmesinin yan ürünlerinden yapılan rafine bir yağ olduğunu belirledi kimyasal çözücüler. Zeytinden elde edilen en düşük yemeklik yağ çeşidi olarak, zeytin ezmesi yağı çoğunlukla yemek servisi endüstrisinde kullanılır.

Eylül 18’ta ABD Bölge Hakimi Jed Rakoff, New York’un Güney Bölgesi’nde sınıfın onaylanmasını emretti. Sertifika, mahkeme davacılar arasında, aynı talebi paylaşan tüm davacılar gibi belirli ön şartların yerine getirildiğini tespit ettiğinde oluşur.

Rakoff daha önce Mart ayında Ebin-Kangadis davasını onayladı, ancak ilerleme Kangadis Food Inc.'e (KFI) karşı iflas nedeniyle durdu. İddialar, aynı zamanda KFI'nin de hissedarı olan üç Kangadis aile üyesinin sahibi olduğu Kangadis Family Management LLC'ye karşı açılan bir davaya fiilen aktarıldı.

Davacılar, ​"Capatriti kutularının beş yüzüne basılan% 100 saf zeytinyağı ”, ürünü satın alma kararlarını etkiledi ve yanlış iddianın tüketiciyi koruma yasalarını ihlal ettiği yönünde.

Kangadis, sınıf üyelerinin şu şekilde tanımlanması nedeniyle iddiayı reddetti ​"Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 Mart 1'ten önce paketlenmiş Capatriti yüzde 2013 Saf Zeytinyağı satın alan tüm kişiler. " Şirket doğrudan tüketicilere değil perakendecilere satış yapmaktadır.

Ancak hakim bunu devirdi. ​"New York Güney Bölgesi'nden ABD Bölge Yargıcı Jed Rakoff, derste ders süresince bir teneke satın alıp almasın ... gerçekte prina içeren bir soru sorulabilecek nesnel olarak belirlenebilir bir soru, ”diye yazdı.

Geçen yıl, Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA) Kangadis'e dava açtı- Gurme Fabrikası, Capatriti ve Porto isimleri altında faaliyet gösteren - ​"yasa dışı, yanıltıcı ve aldatıcı yanlış markalama. " NAOOA ve Kangadis'in Temmuz 2013'te gizli bir anlaşmaya varmasına rağmen, yasal ücretler şirketi iflas ilan etmeye zorladı.