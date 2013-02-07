Ticaret Grubu Aldatıcı Etiketleme için Zeytinyağı Üretici Sues

Bir zeytinyağı şirketine karşı ilk yasal işleminde, Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA), Capatriti marka petrol üreticilerine dava açıyor. 6 Şubat'ta açılan hukuk davası, Gurme Fabrikasının artık kalan zeytin derilerinden ve çukurlarından kimyasal olarak çıkarılan yağı yanlış sattığını iddia ediyor. ​"% 100 Saf Zeytinyağı. ”

Onun sayesinde ​"yasadışı, yanıltıcı ve aldatıcı yanlış markalama, ”diye açıklıyor NAOOA, halkın farkında olmadan düşük kaliteyi tükettiğini iddia ediyor prina yağı. Zeytin asidi yağı yağ asitlerinde yüksektir, insan tüketimine uygun hale getirmek için birkaç arıtma işlemine tabi tutulmalı ve zeytinyağının yasal tanımını karşılamamalıdır. şikayet davası.

Ek olarak, NAOOA şikayeti, Kangadis Food, Inc. şirketinin sahibi olduğu Gourmet Factory'nin haksız rekabet içinde olduğunu belirtti. Katıştırılmış yağ, esasen düşük maliyetle üretilebilir otantik zeytinyağı NAOOA, ve petrollerini 100% Saf Zeytinyağı olarak yanlış etiketleyerek, meşru üreticilerin altını kesebildiğini söylüyor.

Şirket, ​"ekonomik kazanç için tağşiş, ”diyor NAOOA Genel Müdür Yardımcısı Eryn Balch.

NAOOA, Capatriti markasına ilk kez ilgi gösterdiğinde ​"son aylarda önemli fiyat tutarsızlıkları gözlemledi ”dedi. Dava belgeleri Capatriti'nin ​"% 100 Saf Zeytinyağı ”fiyatların üçte bir ila yarısını satıyor otantik zeytinyağı üreticiler ücretlendirir.

Dernek, İspanya'daki bir Uluslararası Zeytin Konseyi laboratuvarında test için numune toplamak üzere bağımsız bir üçüncü taraf tuttu. Laboratuar sonuçları örneklerin ​"en iyi ihtimalle bir tür prina ve en kötüsü de tohum yağları içerebilir. ”

Belgede ayrıca prina yağının saf zeytinyağı olarak geçtiği iddia ediliyor ​"kazayla ya da sadece ihmal yoluyla yapılabilecek bir şey değildir ”. ​"Gurme Fabrikası, tüketicileri katkılı yemeklik yağ ürünlerini satın almaya kandırmayı amaçlıyor. ”

NAOOA'ya göre, Capatriti markası New York, New Jersey, Connecticut ve diğer eyaletlerdeki zeytinyağı pazarının yüzde 15'inden fazlasını oluşturuyor. Dava, şirketin prina veya diğer zeytinyağı olmayan yağları etiketlemesini ve satmasını yasakladı. ​"zeytinyağı ”ve üyeleri adına yasal zararlar aramaktadır.

NAOOA, zeytinyağı pazarlamacılarını, paketleyicilerini ve ithalatçılarını temsil eden bir ticaret birliğidir.

Kangadis Foods, Inc.'in sahibi George Ignatiadis, dava hakkında yorum yapmak için sizinle temasa geçti, ancak bunun farkında olmadığını söyledi.