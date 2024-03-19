Hırvatistan'daki Yetiştiriciler Yarışma Sonuçlarını Bekliyor

92 başvuru gönderdikten sonra Hırvat zeytin yetiştiricileri 2024'ü sabırsızlıkla bekliyor NYIOOC World Olive Oil Competition Sonuçlar.

Yarışmanın ilk gününde 40 kazanan açıklandı. Aralarında iki Hırvat da vardı OPG Celini ve OPG Ante Vulin her biri sırasıyla orta yoğunlukta karışım ve orta Oblica için Altın Ödül kazandı.

Ülkenin iki ana üretim bölgesi olan Istria ve Dalmaçya'daki çiftçiler ve değirmenciler, ödüllerin 2023/24 hasat yılına hayal kırıklığı yaratan başlangıcını telafi edeceğini umuyor.

Zeytinyağı üretimi, özellikle olumsuz iklim koşulları nedeniyle geçen yıla göre tahminen yüzde 30 ila 40 oranında düştü. Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre Hırvatistan 5,100 ton zeytin üretti. 2022/23'te zeytinyağı.

Önemli düşüşe rağmen üreticiler yüksek kaliteli ürünler ürettiklerinden eminler sızma zeytinyağı.

"Petrolünün örneklerini gönderen herkes iyi sonuçlar almayı umut edebilir" dedi. birden fazla ödüllü Dalmaçya'daki Vodice'den Tomislav Duvnjak.

Duvnjak'ın lansmanından bu yana koordineli çaba Küçük Dalmaçyalı üreticilerin 2021'de New York'a başvuru göndermelerini organize etmek ve finanse etmek için Hırvatistan, Dünya Yarışması'nın sürekli olarak en büyük kazananlarından biri oldu.

2023 yılında Hırvat üreticiler 105 başvuru arasından 131 ödül kazandı. Yalnızca İtalya ve İspanya daha fazla ödül kazandı. Benzer durumlar 2022 ve 2021'de de yaşandı; Hırvatlar sırasıyla en çok üçüncü (96) ve dördüncü (87) ödül aldı.

Duvnjak'ın girişiminden önce Hırvat üreticiler yılda 20 ila 50 arasında ödül alıyordu.

Kendisi ayrıca, Hırvatistan'ın sürekli olarak en yüksek başarı oranlarından birine sahip olduğunu, son üç yılda yüzde 80'e ulaştığını ya da bu oranı aştığını, buna 90'de yüzde 2022'lık bir oran da dahil olduğunu belirtti.

Ivica Vlatković, ödüllü yapımcı ve vokal savunucusu Hırvat zeytinyağı sektörü için, dört milyondan biraz daha az insana ev sahipliği yapan küçük ülkenin yakında kaliteyle eşanlamlı olacağına inanıyor.

Ülkenin yükselen uluslararası profilinin nedenlerinden biri olarak uzun süredir devam eden zeytin yetiştirme ve zeytinyağı üretimi geleneğini ve Oblica, Levantinka, Istrian Bjelica, Istrian Buza ve Krvavica zeytinleri dahil olmak üzere birçok yerli çeşidi belirtiyor.

Vlatković de şu eğilimi gördü: artan talep organik zeytinyağı için ve Hırvatistan'ın organik üretim için büyük potansiyele sahip olduğuna inanıyor. Hırvatistan'da 1,956 hektar organik zeytinlik bulunduğunu, bunun ABD'deki organik zeytinlik sayısının neredeyse üç katı olduğunu söyledi.

Ancak Hırvatlar, Hırvat sızma zeytinyağının Avrupa ortalamasından yüzde 30'a kadar daha fazla fiyatla satılmasıyla yüksek kaliteli organik üretimin bir maliyeti olduğuna dikkat çekiyor.

Başkentteki bir çiftçi derneği olan Zagreb Zeytin Enstitüsü'nün başkanı ve eczacı Srećko Gross, bu yüksek fiyatları organik tarımla ilişkili yüksek üretim maliyetlerine bağladı.

Ancak, yüksek fiyatların zeytinyağında tağşiş ve sahtekarlıkta artışa yol açtığı konusunda uyardı ve yerel makamlardan gelen veriler de bunu doğruluyor.

En son kontrollerden birinde, sızma etiketli rastgele seçilen 13 numuneden 25'ü kaliteyi karşılayamadı.

Seçilen yedi Hırvat markasından biri, dokuz İtalyan markalı yağdan beşi ve dokuz İspanyol markasından yedisi denetimde başarısız oldu.

Gross, rolüne dikkat çekti NYIOOC Bazıları yanlış etiketlenmiş olan, zeytinyağı ile harmanlanmış sızma veya sızma zeytinyağının daha ucuz karışımlarını satan beyaz etiketli markalar yerine, miktardan ziyade kaliteye odaklanan küçük ölçekli çiftçilerin teşvik edilmesi.

"Gross, burada rafineri yok, bu tür markaların oyunun dışında tutulması gerektiğini söyledi. ​"Küçük bir ülke olarak, tüm dünyada giderek daha fazla tanındığımız en kaliteli sızma zeytinyağı üretimini geliştirmeye devam etmeliyiz.”