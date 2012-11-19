Zeytin Merkezi Kimyasal Testler Sunuyor

UC Davis Zeytin Merkezi, şimdi zeytinyağı kimyasal ve duyusal değerlendirmeler sunduğunu açıkladı. Kimyasal analiz seçenekleri arasında yer alan testler DAG'lar ve PPP. UC Davis, ABD’deki bu özel kimyasal göstergeleri sağlayan tek laboratuvardır. zeytinyağı kalitesi, merkezin müdürü Dan Flynn dedi.



Flynn'e göre kimyasal analiz önerisi, üreticilerden, perakendecilerden ve ithalatçılardan gelen talepler tarafından alındı.

Flynn, çoğu petrolün Uluslararası Zeytin Konseyi'ni (IOC) geçtiğini ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) için kimya standartları fazladan bakire duyusal testler kokuşmuş ve sert lezzetler için aynı yağları çıkarsa da.

Bir 2010 UC Davis Zeytin Merkezi raporu IOC / USDA kimyasal standartlarının, Almanya tarafından kabul edilen daha yeni kimyasal standartları içermeleri halinde daha etkili olacağını belirtti.

DAG (1,2 diacylglycerol) ve PPP (pyropheophytins) seviyelerini ölçen ve duyusal testlerle iyi korele olan Avustralya.

UC Davis Olive Center, DAG / PPP testinin yanı sıra diğer kimya ve duyusal testler sunar.

Duyusal testler yaklaşık sekiz aydır teklif edildi, dedi Flynn. Merkezin testlerinin IOC / USDA duyusal testlerinden daha açıklayıcı terimler sağladığını belirtti. Örneğin, IOC / USDA bir yağın meyveliğinin test edilmesini gerektirir. Zeytin Merkezi testleri, çiçek, yeşil elma, yeşil badem veya muz gibi tanımlayıcı terimlerle meyveliğin özellikleri üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışacaktır.

Duyusal paneller en az sekiz adet eğitilmiş kılavuz çeşidi içerir. Test cihazlarının çoğu, on yıldan fazla bir süredir paneldeyken diğerleri iki yıldan fazla deneyime sahip çıraklar. Test cihazları genellikle haftada bir toplanır ancak Flynn, amacın üreticilere hızlı bir şekilde sonuç almak olduğunu ve talep olması durumunda duyusal testlerin daha sık programlanabileceğini söyledi.

Flynn, kimyasal ve duyusal testlerin sonuçlarının gizli olduğunu ancak araştırma amaçlı veriler (üretici isimleri olmadan) toplanabileceğini belirtti.