İspanya'da Yüzlerce Protesto Önerdi Zeytin Tarifesi

İspanyol zeytinlerine ilişkin Amerikan tarifelerini protesto etmek için geçen Perşembe günü İspanya'nın Sevilla konsolosluğundaki ABD konsolosluğunun önünde toplanan yüzlerce zeytin çiftçisi, petrol üreticisi ve işletme temsilcisi.



Sofralık zeytinlerde her türlü tarifenin belirlenmesinin kesin olarak reddedildiğini yineliyoruz. - Rodrigo Sánchez Haro, Endülüs Tarım Bakanı

Protestocular planlanan tarifeleri kınamak için toplandılar ve ​"haksız ”ve ​"taciz edici ”olmasının yanı sıra, bölgenin ihracatı ve istihdamı için potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecekleri endişelerini de artırıyor.

Tarifeler bu hafta ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC) tarafından görüşülecek ve komisyonun yürürlüğe girmeye karar vermesi halinde bu ay sonra yürürlüğe girecek. 2017’te, İspanya’ya ABD’ye yapılan zeytin ihracatı yaklaşık 67

"ABD Ticaret Bakanlığı'nın, özellikle ürün ABD tüketicileri arasında çok popüler olduğu için, İspanyol sofralık zeytin ithalatına sübvansiyon ve damping karşıtı vergiler uygulama kararından çok hayal kırıklığına uğradık, ”diyor, ülkenin ulusal kanadı için bir lobici olan José María Castilla Genç Çiftçiler Derneği (ASAJA) dedi. ​"Haksız ve orantısızdır ve ortak tarım politikamıza aykırıdır. ”

COAG Endülüs Genel Sekreteri Miguel López, 8,000 işlerinin doğrudan risk altında olduğunu ve önerilen tarifeler nedeniyle iki milyondan fazlasının dolaylı olarak risk altında olduğunu söyledi. Zaten, dedi ki, Agro Sevilla çalışanlarından bazılarını işten çıkardı.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes pérdidas en el sektörü andaluz que genera 2 millones de jornales y 8.000 empleo. - Rodrigo Sánchez Haro (@rodrigosanhar) Instagram Profilini Görüntüle Haziran 12, 2018





Junta insiste en que el arancel a la aceituna de mesa es ​"desproporcionado ”ve pide al Gobierno que defienda al sektör https://t.co/z56iEjUSCh üzerinden @pandalucia - José Muñoz (@pepemsanchez) Instagram Profilini Görüntüle Ocak 29, 2018





Bu işten çıkarmalara bir insan yüzü koymak için López, protesto sırasında yalnızca Raquel'in oğlu olarak tanımlanan genç bir adamı sahneye davet etti.

"Tarifeler nedeniyle ve şirketteki altı yıl sonra, onu işsiz bıraktılar ve iş bulmak için Endülüs'ten ayrılmak zorunda kaldı ”dedi. ​"Bir yaşam projesi vardı ve her şey bozuldu. "

López, İspanyol zeytin üreticilerinin Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olduğu konusunda ısrar etti ve Avrupa Birliği ve İspanyol hükümetini sektörü kendi deyiminden korumak için çağırdı ​"keyfi ”tarifeler.

"[ABD Başkanı Donald] Trump'ın tüm ithalata karşı sürdürdüğü ve bu durumun tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği için Avrupa Komisyonu'nun zaten kendi başına pozisyon alması ve ayağa kalkması gerekiyor ”dedi. ​"Ayrıca savunulmalıyız. ”

Avrupa Komisyonu, İspanyol zeytinleri üzerindeki tarifeleri bir sözcü etiketleyerek kınadı. ​"korumacı ”ve Avrupa Ticaret Komisyonu'ndan gelecek vaat eden eylem.

Önerilen tarifeler geçen yıl iki California şirketi (Bell-Carter Foods, Inc ve Musco Family Olive Co) tarafından yapılan dampingle mücadele şikayetlerinden kaynaklanıyor. İspanyol Ticaret Çiftçilerinin ve paketleyicilerinin de ​"haksız sübvansiyonlar ”.

USITC, çoğu ticari gözlemcinin muhtemel olduğuna inandığı önerilen tarifeleri onaylamaya karar verirse, İspanyol zeytinleri üzerindeki ithalat vergileri Temmuz 27’te yüzde 24’e yükselecek. Tarifelerin tüm şekiller, boyutlar ve renkler dahil olmak üzere her tür İspanyol zeytinini kapsadığı söylenir; çukurlu ve yeteneksiz; ve bütün, dilimlenmiş, kıyılmış ve sıkıştırılmış.

"ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Ticaret Bakanlığı gerçeklerin tam ve adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak ve kurallar çiğnenirse, adil olmayan ticaret uygulamalarını durdurmak için hızla harekete geçecektir ”dedi. ​"Amerika Birleşik Devletleri, İspanya ile özgür, adil ve karşılıklı ticaret yapmaya kararlıdır. "

İspanyol Sofralık Zeytin İhracatçıları ve Sanayicileri Derneği (ASEMA) Genel Sekreteri Antonio de Mora, gerçeklerin duyguları gölgede bırakacağına inanıyor ve protestolara katılmak yerine, tarifelere karşı bir dava hazırlamakta zorlandı.

"ASEMESA, savunmasını ulusal ve Avrupa idareleriyle temas halinde hazırlayarak, bu suçlamaların dayandığı iddiaların yanlış olduğuna dair güvence hazırlıyor, bu nedenle gerekli tüm bilgi ve kanıtları topluyoruz ”dedi.